Le tribunal de l’UNRWA a annulé le licenciement d’un salarié de Gaza mis en cause par Israël après les attaques du 7 octobre 2023. Dans son jugement du 11 novembre, il estime que l’agence n’a pas suffisamment justifié sa décision, sans se prononcer sur la participation de l’intéressé aux attaques.

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Le tribunal de l’UNRWA a annulé le licenciement d’un salarié de Gaza mis en cause par Israël après les attaques du 7 octobre 2023. Dans son jugement du 11 novembre, il estime que l’agence n’a pas suffisamment justifié sa décision, sans se prononcer sur la participation de l’intéressé aux attaques.

Le tribunal du contentieux de l’Office de secours et de travaux des Nations unies pour les réfugiés de Palestine (UNRWA) a annulé la décision du 26 janvier 2024 mettant fin au contrat d’un employé à Gaza. Dans un jugement signé le 11 novembre 2026, le juge John Murphy a estimé que l’agence n’avait pas établi le motif opérationnel qu’elle invoquait pour justifier le licenciement. Le jugement, revenu dans l’actualité le 25 novembre, tranche un litige individuel de travail, pas une procédure pénale.

Des éléments que les enquêteurs n’ont pas pu authentifier

Les autorités israéliennes ont d’abord signalé douze employés de l’agence qu’elles soupçonnaient d’avoir participé aux attaques menées par le Hamas le 7 octobre 2023 dans le sud d’Israël. Sept autres cas ont ensuite été signalés. Le Bureau des services de contrôle interne de l’ONU a examiné les dix-neuf dossiers. Dans son bilan d’août 2024, l’ONU a indiqué n’avoir obtenu aucun élément dans un dossier et avoir jugé les informations insuffisantes dans neuf autres. Pour les neuf derniers, elle a évoqué une participation possible, à condition que les éléments à charge soient authentifiés et corroborés.

Le tribunal relève que les accusations contre le salarié et les autres employés reposaient presque entièrement sur des informations détenues par les autorités israéliennes. Celles-ci ont notamment transmis des reproductions de documents et leurs propres analyses. Les enquêteurs de l’ONU n’ont pas pu authentifier de manière indépendante la plupart des éléments reçus. Selon le jugement, les conditions de sécurité les ont également empêchés d’interroger les dix-neuf employés visés pour recueillir leurs réponses.

L’agence devait justifier le choix du licenciement

L’UNRWA a défendu sa décision en invoquant la sécurité de ses équipes et de ses installations, la continuité de l’aide et la confiance de ses partenaires et bailleurs de fonds. Le juge n’a pas écarté ces préoccupations. Il a toutefois constaté que les pièces du dossier ne permettaient pas de déterminer ce que le commissaire général savait au moment du licenciement, ni d’évaluer l’existence d’un risque immédiat lié à cet employé sur son lieu de travail.

Le tribunal n’a pas non plus trouvé de preuve que l’agence avait examiné des mesures moins lourdes, comme un congé exceptionnel avec ou sans solde. Il en a conclu que l’agence n’avait pas démontré que la rupture du contrat était justifiée pour des raisons opérationnelles. Le juge a précisé que cette conclusion n’établissait ni que le salarié avait participé aux attaques ni qu’il n’y avait pas participé.

Douze mois de salaire si l’agence choisit l’indemnisation

Le jugement annule la rupture du contrat. L’agence peut choisir de verser à la place une indemnité équivalente à douze mois de salaire de base net. Le tribunal lui ordonne également de payer 5 000 dollars pour préjudice moral. La décision ne statue pas sur le sort des huit autres salariés dont l’ONU avait évoqué la participation possible aux attaques en août 2024.

Photo d’archives : siège de l’UNRWA à Gaza, le 19 mai 2021. Mohamed Hinnawi / UNRWA, CC BY-SA 3.0 IGO. Recadrage et titrage : Libnanews, sous la même licence.

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