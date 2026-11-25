Mzaar Ski Resort présentera sa saison d’hiver 2026-2027 vendredi 27 novembre à 11 h, à l’hôtel InterContinental Mzaar de Kfardebian. Organisée sous le patronage de la ministre du Tourisme, Laura Khazen Lahoud, la cérémonie marque le lancement officiel de la saison. Elle ne fixe pas de date d’ouverture des pistes.
La station de Mzaar Ski Resort présentera sa saison d’hiver 2026-2027 le vendredi 27 novembre à 11 h à l’InterContinental Mzaar, à Kfardebian. La cérémonie annuelle est organisée sous le patronage de la ministre du Tourisme, Laura Khazen Lahoud, indique le communiqué transmis à la presse.
La cérémonie ne vaut pas ouverture des pistes
Le lancement doit réunir des représentants des autorités, de la municipalité et du monde du ski. L’annonce porte sur la cérémonie à l’hôtel : elle ne précise ni la date à laquelle les pistes deviendront praticables, ni celle de la mise en service des remontées. Pour préparer une sortie, il faudra se reporter au bulletin d’ouverture de la station.
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