Pommes stockées à Jezzine : 2 000 litres de gazole

La coopérative de services agricoles de Jezzine annonce avoir obtenu 2 000 litres de gazole pour les groupes électrogènes des chambres froides. Financée par la Mission pontificale au Liban, cette aide doit préserver la récolte d’environ 250 agriculteurs, selon le communiqué. Elle ne couvre qu’une partie des besoins. L’annonce intervient alors qu’Électricité du Liban a transféré un transformateur de réserve destiné à la région. L’installation de cet appareil et le rétablissement effectif de l’alimentation restent attendus dans les prochains jours.

22

Lire l'article Stop

La coopérative de services agricoles de Jezzine a annoncé, samedi 7 novembre 2026, avoir obtenu 2 000 litres de gazole. Cette aide doit alimenter les groupes électrogènes des chambres froides. Elle vise à protéger les pommes stockées à Jezzine, alors que les coupures de courant menacent leur conservation.

La Mission pontificale au Liban finance cette contribution, selon le communiqué de la coopérative. L’association Al-Sahra Khasba a mené les démarches après une demande de soutien d’urgence.

Les pommes stockées à Jezzine menacées par les coupures

La coopérative estime que la récolte d’environ 250 agriculteurs risque de se détériorer. Elle souligne le rôle des installations frigorifiques dans la préservation des fruits pendant leur commercialisation.

Le carburant obtenu couvre une partie des besoins des générateurs. La coopérative espère donc réunir des quantités supplémentaires pour assurer la continuité du refroidissement. Elle ne précise ni la durée d’autonomie apportée par les 2 000 litres, ni le volume de pommes entreposé.

L’annonce porte sur la protection du stock. Elle ne fournit pas de bilan des pertes déjà constatées, ni de montant d’indemnisation pour les exploitants.

Le rétablissement électrique reste attendu

Cette aide intervient alors qu’Électricité du Liban annonce une étape dans la réparation du réseau desservant la région. L’établissement public indique avoir transféré, vendredi 6 novembre, un transformateur de réserve de 20 mégavoltampères depuis Joub Jannine. L’armée a accompagné l’opération.

L’appareil doit remplacer un équipement défaillant à la station Paul-Arcache. Selon EDL, la panne du 29 septembre a fortement réduit l’alimentation de secteurs de Jezzine, de l’Iqlim el-Kharroub et des environs.

Le transfert ne marque pas encore la remise en service. Dans son communiqué diffusé samedi, EDL prévoit l’installation dans les prochains jours, sans annoncer de date précise. Pour les chambres froides de la coopérative, l’approvisionnement complémentaire en carburant reste donc un besoin immédiat.

NE MANQUEZ PAS L ESSENTIEL Recevez les alertes importantes du Liban Breaking news et analyses, sans installer l application Libnanews. Activer les alertes web Suivre sur WhatsAppTous nos reseaux

Une question sur cet article ?Demander à Libnanews