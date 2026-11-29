Un incendie a gravement endommagé l’hôtel de ville de Namur dans la nuit du 28 au 29 novembre. Un pompier a été blessé et le plan d’urgence communal a été activé.

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Un incendie a gravement endommagé l’hôtel de ville de Namur dans la nuit de samedi 28 à dimanche 29 novembre. Un pompier a été blessé et transporté à l’hôpital. La bourgmestre faisant fonction, Charlotte Bazelaire, a activé le plan d’urgence communal. La ville doit maintenant organiser l’accueil des habitants privés de leurs guichets habituels.

Un feu dans une aile en travaux

L’alerte a été donnée dans la nuit. Le feu s’est déclaré dans une aile en rénovation, côté rue des Dames Blanches, avant de se propager à plusieurs niveaux. Les secours ont engagé des équipes de plusieurs communes. Le lieu de départ signalé ne permet pas d’établir que les travaux sont à l’origine du sinistre. La police locale a indiqué qu’il était trop tôt pour déterminer la cause.

Une alerte BE-Alert a été envoyée aux habitants du secteur pour leur demander de fermer portes et fenêtres en raison des fumées. Un périmètre de sécurité a coupé l’accès à des rues voisines et au parking de l’hôtel de ville. Ces restrictions concernent le secteur de l’intervention ; elles ne signifient pas que tout le centre de Namur est fermé.

Où faire ses démarches après l’incendie ?

L’hôtel de ville, rue de Fer, abrite notamment l’Espace citoyen, où la commune reçoit les habitants pour les démarches de population et d’état civil. La bourgmestre faisant fonction a indiqué que sa priorité était de rétablir les services les plus urgents dès lundi. Les premières annonces ne précisaient pas où seraient transférés les rendez-vous déjà fixés ni quels guichets pourraient reprendre à cette date.

L’e-Guichet de la Ville était déjà en place avant le sinistre pour certaines demandes de documents. Il ne remplace pas toutes les démarches avec présence physique, notamment celles qui nécessitent une vérification d’identité au guichet. La commune doit encore préciser les adresses de remplacement et les modalités d’accueil. Un point de situation était annoncé dimanche à 11 h 30, heure de Namur, à la galerie Saint-Joseph.

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