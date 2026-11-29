La municipalité de Baraachit dément avoir reçu un ordre d’évacuation. À Beyrouth, les rues du marathon rouvrent au passage des derniers participants. L’Espagne élit son Parlement, des frappes russes font des victimes dans trois villes ukrainiennes et Namur prépare la réorganisation de ses services après l’incendie de l’hôtel de ville.

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Au Sud-Liban, la municipalité de Baraachit a démenti dimanche les informations faisant état d’un ordre d’évacuation, au lendemain de nouveaux signalements de frappes. L’Espagne renouvelle son Parlement, tandis que les autorités ukrainiennes font état de victimes à Odessa, Zaporijjia et Krementchouk.

Dimanche 29 novembre 2026. Édition de 12 h, heure de Beyrouth.

Sud-Liban : Baraachit dément un ordre d’évacuation

La municipalité de Baraachit a déclaré dimanche qu’aucun ordre d’évacuation n’avait été donné pour le village ou pour ses abords. La mairie, qui dit avoir vérifié auprès de l’armée libanaise, répond à des informations diffusées samedi et demande aux habitants de s’en tenir aux annonces des autorités compétentes.

Le démenti porte sur l’évacuation, et non sur l’activité militaire dans le secteur. Dans la nuit de samedi à dimanche, des correspondants locaux ont signalé des frappes qu’ils attribuent à Israël aux abords de Baraachit et de Talloussa. Une forte explosion a aussi été signalée après minuit à Kfar Tebnit, où d’autres frappes avaient été rapportées samedi matin. L’origine de cette dernière explosion et ses conséquences n’ont pas été établies.

Marathon de Beyrouth : les réouvertures se font rue par rue

La place des Martyrs est le point de départ et d’arrivée du marathon organisé dimanche dans la capitale. Les Forces de sécurité intérieure ont fermé les rues du parcours à partir de 4 h 30 et prévu une réouverture progressive à mesure que passent les derniers participants. La place elle-même reste concernée jusqu’à la fin de l’événement. La police n’a pas fixé d’heure unique de reprise de la circulation pour tous les axes.

Le marathon et le semi-marathon figuraient au début du programme sportif, suivis du 10 kilomètres, de la course des jeunes et du 6 kilomètres. L’organisateur avait annoncé une cérémonie à 10 h 30 pour les premiers des principales courses, avec un classement distinct pour les meilleurs marathoniens libanais. Les récompenses par catégorie d’âge sont annoncées pour le 4 décembre. Les chronos et le palmarès ne sont pas encore vérifiés pour cette édition.

Israël : Netanyahu et Eisenkot ouvrent une nouvelle discussion

Benjamin Netanyahu, premier ministre sortant, et Gadi Eisenkot, chargé de former le prochain gouvernement, ont entamé dimanche un nouvel entretien. Netanyahu avait déclaré samedi qu’il acceptait qu’Eisenkot prenne le premier tour d’une éventuelle alternance à la tête d’un gouvernement d’union. Eisenkot a proposé de discuter du programme sans accepter à ce stade le principe d’une rotation. Aucun accord de coalition n’a été annoncé au moment de ce point.

Les élections d’octobre n’ont donné de majorité claire à aucun des deux camps à la Knesset. Eisenkot doit réunir 61 sièges sur 120 pour obtenir une majorité et dispose d’un mandat initial courant jusqu’au 6 décembre. Il peut demander une prolongation de quatorze jours. Les discussions avec le Likoud ne remplacent pas les accords que son parti négocie avec les autres formations.

Ukraine : des victimes civiles à Odessa, Zaporijjia et Krementchouk

À Odessa, la municipalité a annoncé la mort d’une femme après une frappe russe sur un immeuble d’habitation dans la nuit. À Zaporijjia, l’administration régionale fait état d’une femme tuée et de plusieurs blessés après une attaque qui a détruit des maisons. Une adolescente de 14 ans a été sortie des décombres et confiée aux médecins, a indiqué le coprésident du conseil de défense régional, Ivan Fedorov.

À Krementchouk, dans la région de Poltava, un drone a frappé samedi soir la cour d’un immeuble, selon les autorités régionales. Celles-ci ont annoncé la mort d’une femme et fait état de six blessés. Ces bilans locaux concernent trois incidents distincts et restent susceptibles d’évoluer.

Espagne : les premiers chiffres de participation attendus cet après-midi

L’Espagne vote dimanche pour renouveler les deux chambres du Parlement après la dissolution prononcée en octobre. Quelque 38,6 millions d’électeurs sont inscrits, dont près de 2,7 millions à l’étranger. La majorité absolue au Congrès des députés se situe à 176 sièges sur 350.

Le ministère de l’Intérieur a prévu de publier ses deux premiers points de participation à 14 h 30 et 18 h 30 à Madrid, soit 15 h 30 et 19 h 30 à Beyrouth. Le dépouillement provisoire sera diffusé à partir de 21 h à Madrid, après la fermeture des bureaux aux Canaries, soit 22 h à Beyrouth.

Belgique : Namur doit réorganiser l’accueil à l’hôtel de ville

Un incendie a endommagé l’hôtel de ville de Namur dimanche matin. La municipalité a activé son plan d’urgence. Un pompier a été blessé pendant l’intervention et la cause du sinistre n’a pas été annoncée. Un point municipal était prévu à 11 h 30, heure belge, pour faire le point sur les suites de l’incendie. Les adresses et horaires des éventuels guichets de remplacement n’étaient pas encore annoncés au moment de ce bulletin.

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