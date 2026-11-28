À Baabda, Joseph Aoun a réclamé le retrait des forces israéliennes du Sud-Liban. Son entourage dit Washington plus réceptif à cette priorité, sans engagement américain public.

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À Baabda, Joseph Aoun a réclamé le retrait des forces israéliennes du Sud-Liban. Son entourage dit Washington plus réceptif à cette priorité, sans engagement américain public.

Le président Joseph Aoun a déclaré vendredi 27 novembre que le Liban restait engagé par l’accord-cadre négocié avec Israël sous médiation américaine, mais qu’Israël ne l’avait pas appliqué jusqu’ici. Il s’exprimait à Baabda devant une délégation de la Région Île-de-France conduite par Valérie Pécresse. Le président libanais a indiqué qu’il attendait la formation du prochain gouvernement israélien pour connaître sa position.

Le retrait et le retour des habitants au cœur des demandes libanaises

Joseph Aoun a énuméré six objectifs : le retrait des forces israéliennes du Sud, le déploiement de l’armée libanaise, le retour des déplacés, la libération des détenus libanais, le monopole des armes par l’État et la fin de l’état d’hostilité avec Israël. À ses yeux, mettre fin à cet état d’hostilité accélérerait le passage des armes sous l’autorité de l’État. Sa déclaration énonce un objectif de négociation, sans annoncer d’accord de paix ni de calendrier de retrait.

À Washington, une ouverture rapportée, pas un engagement

Des sources non nommées au palais de Baabda affirment que l’administration américaine écoute davantage l’argument de Joseph Aoun sur l’ordre des étapes. Selon ces interlocuteurs, le retrait israélien, le soutien à l’armée libanaise et le lancement de la reconstruction devraient précéder les discussions sur le désarmement du Hezbollah. Ils estiment que Washington comprend le risque qu’un désarmement par la force ferait courir à la stabilité intérieure du Liban. Cette appréciation émane de l’entourage du président. Aucun communiqué américain consulté ne confirme que Washington a accepté cet enchaînement.

Le différend porte notamment sur le moment où chaque partie doit agir. Israël lie son retrait au désarmement du Hezbollah. Nawaf Salam a indiqué vendredi que les négociations formelles étaient en pause en raison des élections israéliennes et de l’incertitude sur la composition du prochain gouvernement. Le Premier ministre a aussi exclu de rechercher une confrontation avec le Hezbollah, tout en déclarant que son gouvernement ne céderait pas à ce qu’il décrit comme des intimidations du mouvement.

L’après-FINUL reste un dossier distinct

Joseph Aoun a salué les démarches françaises pour l’après-FINUL. Le maintien temporaire de certaines tâches des Casques bleus pendant leur retrait, évoqué par Nawaf Salam, relève du Conseil de sécurité. Il ne fixe pas la date à laquelle les forces israéliennes quitteraient les positions qu’elles occupent au Liban. À ce stade, aucune nouvelle date de négociation ni aucun calendrier de retrait accepté par les parties n’a été rendu public.

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