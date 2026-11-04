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Agenda · Communiqué de presse

L’AGL invite à l’avant-première de « Chopin, Chopin ! » le 10 novembre au Metropolis

· 1 min de lecture · 7 vues

L’AGL organise l’avant-première de « Chopin, Chopin ! » au cinéma Metropolis, mardi 10 novembre 2026. Accueil à 19h, projection à 20h : cette soirée de cinéma et de solidarité soutiendra le Fonds d’Aides aux anciens élèves du Grand Lycée Franco-Libanais. Les billets sont proposés au tarif de 30 USD.

Chopin, Chopin ! : une avant-première solidaire avec l’AGL, le 10 novembre 2026 au cinéma Metropolis. Photographie d’illustration de piano et partition.
Photo d’illustration : Steve Buissinne (stevepb) / Pixabay, archives Libnanews. Habillage éditorial Libnanews. Ce visuel n’est pas une affiche ni une image du film. © Steve Buissinne (stevepb) / Pixabay, archives Libnanews ; habillage Libnanews
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Traduction disponible enAnglais

Communiqué de l’Association des Anciens du Grand Lycée Franco-Libanais (AGL).

Mardi 10 novembre 2026 – Cinéma Metropolis

L’Association des Anciens du Grand Lycée Franco-Libanais (AGL) a le plaisir de vous inviter à l’avant-première du film Chopin, Chopin !, consacré à la vie du célèbre compositeur Frédéric Chopin.

Au programme

  • 19h : Accueil dans les jardins du Metropolis, autour d’un verre de vin offert par Château Kefraya, avec la participation de Castania.
  • 20h : Projection du film Chopin, Chopin !

Prix du billet : 30 USD.

L’intégralité des bénéfices de cette soirée sera reversée au Fonds d’Aides de l’AGL, destiné à soutenir les anciens élèves du GLFL.

Cette année, les demandes d’aide sont particulièrement nombreuses. Votre participation nous permettra de répondre au plus grand nombre.

Nous remercions chaleureusement nos sponsors, Michel Nassif & Fils et BOB Finance.

Billets en vente

Nous espérons vous retrouver nombreux pour cette soirée de cinéma et de solidarité.

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Newsdesk Libnanews

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