Oman : un tanker frappé près de Lima le 3 novembre

Un tanker a signalé deux impacts dans sa salle des machines le mardi 3 novembre à 19 heures UTC, à 14 milles nautiques au nord-est de Lima, à Oman. L’alerte britannique 195-26 ne mentionne aucune victime ni pollution rapportée à ce stade. Elle n’identifie pas le navire, sa cargaison ou l’auteur des tirs. Les autorités enquêtent et recommandent la prudence aux navigateurs. Ce signalement doit être distingué des autres incidents maritimes récents et ne correspond pas à une attaque survenue le 4 novembre.

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Un tanker a été touché par deux projectiles non identifiés mardi 3 novembre, au large de Lima, à Oman. Le centre britannique de sécurité maritime UKMTO situe l’incident à 19 heures UTC. Son avis fait état d’impacts dans la salle des machines. Aucun blessé ni dommage environnemental n’était signalé lors de la diffusion de l’alerte.

Le tanker touché à 14 milles nautiques de Lima

Le responsable de la sécurité de la compagnie exploitant le navire a transmis le signalement. L’avis 195-26 situe le tanker à 14 milles nautiques au nord-est de Lima, soit environ 26 kilomètres. Il ne précise ni son nom, ni son pavillon, ni sa cargaison.

L’origine des projectiles demeure inconnue dans ce document. Celui-ci ne désigne aucun auteur. Il ne permet pas non plus d’affirmer qu’un incendie s’est déclaré ou que le bâtiment a perdu sa propulsion.

Un bilan provisoire, pas une levée d’alerte

L’absence de victimes et de pollution rapportées correspond aux informations reçues au moment du signalement. Elle ne constitue pas une expertise complète des dommages. Les autorités enquêtent, indique l’avis.

Les bâtiments présents dans la zone sont invités à naviguer avec prudence et à signaler toute activité suspecte. L’état ultérieur du tanker reste à préciser.

La navigation reste un enjeu des discussions sur Ormuz

L’incident survient alors que les échanges diplomatiques sur le détroit d’Ormuz se poursuivent. Mardi 3 novembre, le Qatar indiquait que Washington et Téhéran examinaient les propositions des médiateurs. Les discussions portent notamment sur les conditions d’une reprise de la navigation et sur les sanctions.

Ce contexte ne permet pas d’attribuer l’attaque à l’une des parties. Le signalement maritime et les déclarations diplomatiques constituent deux informations distinctes. À ce stade, aucun élément publié dans l’avis 195-26 ne relie les projectiles à une décision annoncée dans les négociations.

Une identification du navire, un bilan technique ou une attribution étayée nécessiteraient des informations supplémentaires. Le document disponible reste une alerte datée du 3 novembre, et non l’annonce d’une attaque survenue le 4.

Sources et références

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