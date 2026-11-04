4 novembre 2026
Espace lecteur
Français
▶ VidéosRSS
Actualité, Information, Analyses, découverte du Patrimoine et de la Culture Libanaise, tout cela est possible sur Libnanews, le Média Citoyen du Liban
Toutes nos rubriques

L'Actualité du Liban · Sécurité

Liban-Sud : tirs sur Mansouri et Wadi Zebqine

· 1 min de lecture · 18 vues

Des tirs d’artillerie israéliens ont visé Mansouri et Wadi Zebqine mercredi 4 novembre au matin. Le premier signalement, diffusé à 7 h 17 à Beyrouth, ne précise ni le nombre d’obus ni les points d’impact. Il ne fournit aucun bilan humain ou matériel. Cette absence d’informations ne permet pas de conclure à l’absence de victimes. Les dégâts éventuels et les conséquences pour les habitants restent à établir, tandis que cette nouvelle information doit être distinguée des bombardements rapportés les jours précédents.

Mansouri et Zebqine sous les tirs. Photographie d’archives de la frontière au Liban-Sud, issue de la photothèque Libnanews. Cette image ne représente pas les tirs du 4 novembre à Mansouri ou Wadi Zebqine.
Photographie d’archives de la frontière au Liban-Sud, issue de la photothèque Libnanews. Cette image ne représente pas les tirs du 4 novembre à Mansouri ou Wadi Zebqine. © François el Bacha pour Libnanews.com. Tous droits réservés.
Se connecter pour enregistrer
Traduction disponible enAnglaisArabeAllemandEspagnolItalienPortugaisRusseChinois

Des tirs d’artillerie israéliens ont visé Mansouri et Wadi Zebqine, dans le sud du Liban, mercredi 4 novembre au matin. Une agence de presse libanaise a rapporté ces bombardements dans un premier signalement diffusé à 7 h 17, heure de Beyrouth.

Mansouri et Wadi Zebqine visés au matin

Le signalement mentionne la localité de Mansouri et la vallée de Zebqine. Il ne précise ni le nombre d’obus tirés, ni les points d’impact. Aucun bilan humain ou matériel n’accompagne cette première information.

L’absence de bilan dans ce signalement ne permet pas de conclure à l’absence de victimes. Les éventuels dégâts et les conséquences pour les habitants restent à préciser. À ce stade, les informations disponibles établissent les tirs rapportés ce matin, sans permettre d’en dresser un bilan complet.

Crédit photographique

Photographie d’archives de la frontière au Liban-Sud, issue de la photothèque Libnanews. Cette image ne représente pas les tirs du 4 novembre à Mansouri ou Wadi Zebqine. Photo : François el Bacha pour Libnanews.com. Tous droits réservés.

Newsdesk Libnanews

Libnanews est un site d'informations en français sur le Liban né d'une initiative citoyenne et présent sur la toile depuis 2006. Notre site est un média citoyen basé à l’étranger, et formé uniquement de jeunes bénévoles de divers horizons politiques, œuvrant ensemble pour la promotion d’une information factuelle neutre, refusant tout financement d’un parti quelconque, pour préserver sa crédibilité dans le secteur de l’information.

Tous ses articles →

Commentaires

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *