Liban-Sud : tirs sur Mansouri et Wadi Zebqine

Des tirs d’artillerie israéliens ont visé Mansouri et Wadi Zebqine mercredi 4 novembre au matin. Le premier signalement, diffusé à 7 h 17 à Beyrouth, ne précise ni le nombre d’obus ni les points d’impact. Il ne fournit aucun bilan humain ou matériel. Cette absence d’informations ne permet pas de conclure à l’absence de victimes. Les dégâts éventuels et les conséquences pour les habitants restent à établir, tandis que cette nouvelle information doit être distinguée des bombardements rapportés les jours précédents.

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Des tirs d’artillerie israéliens ont visé Mansouri et Wadi Zebqine, dans le sud du Liban, mercredi 4 novembre au matin. Une agence de presse libanaise a rapporté ces bombardements dans un premier signalement diffusé à 7 h 17, heure de Beyrouth.

Mansouri et Wadi Zebqine visés au matin

Le signalement mentionne la localité de Mansouri et la vallée de Zebqine. Il ne précise ni le nombre d’obus tirés, ni les points d’impact. Aucun bilan humain ou matériel n’accompagne cette première information.

L’absence de bilan dans ce signalement ne permet pas de conclure à l’absence de victimes. Les éventuels dégâts et les conséquences pour les habitants restent à préciser. À ce stade, les informations disponibles établissent les tirs rapportés ce matin, sans permettre d’en dresser un bilan complet.

Crédit photographique

Photographie d’archives de la frontière au Liban-Sud, issue de la photothèque Libnanews. Cette image ne représente pas les tirs du 4 novembre à Mansouri ou Wadi Zebqine. Photo : François el Bacha pour Libnanews.com. Tous droits réservés.

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