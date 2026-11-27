La Cour suprême du Canada maintient l’interdiction des signes religieux pour certains agents publics. Elle écarte l’obligation du visage découvert pour les députés.

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La Cour suprême du Canada a confirmé vendredi 27 novembre l’essentiel de la loi québécoise sur la laïcité de l’État. L’interdiction de porter des signes religieux reste applicable aux catégories de personnel visées par le texte, dont des enseignants du réseau public et des policiers. En revanche, la Cour écarte l’obligation de siéger à visage découvert dans la mesure où elle s’applique aux députés de l’Assemblée nationale du Québec.

Ce qui reste en vigueur dans les écoles

La loi adoptée en 2019 interdit le port de signes religieux dans l’exercice de certaines fonctions énumérées dans le texte. Il ne s’agit pas d’une interdiction qui s’applique à la population dans l’espace public. La Commission scolaire Anglais-Montréal soutenait que les restrictions à l’embauche et à la gestion des enseignants empiétaient sur le droit de la minorité anglophone de gérer ses écoles.

La Cour reconnaît que la loi peut limiter les choix des commissions scolaires anglophones lorsqu’elles recrutent ou souhaitent muter ou promouvoir une personne. Elle juge toutefois qu’il n’a pas été démontré que ces contraintes portent atteinte aux intérêts linguistiques ou culturels de la minorité que protège l’article 23 de la Charte canadienne. Les écoles publiques anglophones n’obtiennent donc pas d’exemption au titre de cet article.

La dérogation n’exclut pas tout contrôle du juge

Les juges ont confirmé que le Québec avait valablement invoqué l’article 33 de la Charte canadienne et la disposition correspondante de la Charte québécoise. Le dispositif fédéral permet à un législateur de faire appliquer une loi malgré certaines garanties, dont la liberté de religion et le droit à l’égalité, dans les limites fixées par son texte. La déclaration doit être expresse et cesse de produire effet après cinq ans au plus, sauf renouvellement.

L’arrêt distingue le maintien en vigueur de la loi et la possibilité d’un jugement déclaratoire sur sa compatibilité avec les droits protégés. La clause n’enlève pas à un tribunal la possibilité de rendre une telle déclaration. La Cour a toutefois choisi de ne pas en prononcer dans cette affaire. Elle n’a pas non plus retenu que l’article 28, qui garantit également aux femmes et aux hommes les droits énoncés dans la Charte, constituait à lui seul un motif d’invalidation.

Pourquoi les députés font exception

L’article 3 de la Charte canadienne protège les droits démocratiques et ne figure pas parmi les garanties auxquelles l’article 33 permet de déroger. Selon la Cour, l’obligation du visage découvert empêchait une personne élue dont la religion prescrit un couvre-visage d’exercer ses fonctions parlementaires. L’arrêt écarte cette obligation dans son application aux députés, sans lever les autres restrictions de la loi.

La cause a été entendue quatre jours en mars 2026. La décision du 27 novembre porte la référence 2026 CSC 41. La Cour a rejeté les appels des contestataires et l’appel incident du procureur général du Québec, de sorte que l’exception relative aux députés demeure.

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