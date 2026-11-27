Le port de Tripoli a été distingué à Beyrouth. Deux chiffres différents circulent pour le trafic d’octobre ; le port en affiche 19 346 sur son site.

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Le port de Tripoli a reçu mercredi 25 novembre à Beyrouth le prix du port de l’année remis lors du forum maritime Robban Assafina. La direction du port a annoncé la distinction au lendemain de la cérémonie, organisée à l’hôtel Phoenicia. Le trophée récompense le développement des infrastructures et l’efficacité recherchée dans le traitement des marchandises. Il n’équivaut pas à un classement statistique de l’ensemble des ports de la Méditerranée.

Un concours professionnel, pas un classement de trafic

Le règlement de la catégorie met l’accent sur les investissements dans les infrastructures et les méthodes qui rendent la circulation du fret plus efficace et plus fiable. L’organisateur indique que les candidatures sont évaluées par un jury de professionnels. Les documents consultés ne donnent ni le détail des notes attribuées à Tripoli, ni le nom des évaluateurs de cette catégorie, ni la liste complète des ports comparés pour ce prix.

Deux chiffres publiés pour le trafic d’octobre

Le site de l’Office d’exploitation du port de Tripoli publie un record de 19 346 conteneurs traités en octobre 2026, dans ses versions anglaise et arabe. Le bilan communiqué le 9 novembre donnait 18 714 pour le même mois. L’écart est de 632 unités ; les publications disponibles ne disent pas d’où il vient. Elles ne permettent pas de savoir si le périmètre a évolué ou si l’un des chiffres a été révisé.

Les annonces parlent de conteneurs : ce n’est pas nécessairement un décompte en équivalents vingt pieds, où une boîte de quarante pieds compte pour deux. Ces chiffres ne ventilent pas non plus le trafic d’octobre entre les conteneurs à destination du marché local et ceux transférés sur un autre navire.

Pour illustrer l’évolution de l’établissement, la direction rapproche aussi environ 800 000 tonnes de marchandises en 2009 et trois millions en 2024. Elle annonce 28 millions de dollars de recettes pour 2025, contre sept millions en 2009. Ces séries mesurent des choses différentes : le tonnage est un poids, les conteneurs sont des unités manutentionnées et le montant des recettes ne correspond pas au bénéfice du port.

Pour un exportateur du Nord, le test est concret : nombre de départs vers ses marchés, délai du dépôt d’un conteneur à son embarquement et frais facturés pour cette opération. Ni le palmarès ni l’annonce du record d’octobre ne publient ces données. Elles seules permettraient de mesurer l’effet des investissements sur le coût et le temps de transport des entreprises.

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