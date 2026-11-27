Le Premier ministre libanais dit que Paris prépare un texte pour maintenir certaines tâches de la FINUL après le 31 décembre, sans accord sur la suite.

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Nawaf Salam a déclaré vendredi 27 novembre que la France préparait un projet de résolution pour permettre à la FINUL de poursuivre certaines tâches au Sud-Liban après le 31 décembre, pendant le retrait des Casques bleus. Le Premier ministre a cité le déminage, l’accompagnement de convois humanitaires et le constat des violations. Selon lui, Washington est disposé à examiner cette option. Rien n’a encore été adopté par le Conseil de sécurité.

Des tâches à maintenir, pas une reconduction du mandat

Le projet évoqué par le chef du gouvernement vise la période où les contingents quitteront progressivement le Liban. Il ne décide pas quel dispositif leur succédera. Salam le présente comme un moyen de gagner du temps pour négocier la suite, et affirme que toute force appelée à se déployer dans le Sud devrait recevoir l’aval du Conseil de sécurité. Paris n’a pas rendu public le texte décrit par le Premier ministre.

La différence avec une prolongation générale du mandat tient aux tâches autorisées. La résolution 2790 fixe la fin des opérations au 31 décembre 2026 et prévoit un retrait dans l’année qui suit. Pendant ce retrait, elle permet déjà à la FINUL de sécuriser ses installations, de surveiller leurs abords et de contribuer, dans la limite de ses moyens, à la protection des civils et à l’acheminement de l’aide. Elle ne maintient pas le mandat de patrouille et d’observation tel qu’il s’exerce aujourd’hui. Un nouveau texte pourrait préciser ou élargir ce que les Casques bleus resteraient autorisés à faire.

Des députés défendent six mois sans réduction des missions

Nawaf Salam a aussi reçu vendredi sept députés qui portent une initiative de soutien à la FINUL. À la sortie de la réunion, Melhem Khalaf a déclaré que le groupe défendait six mois de maintien de ses fonctions sans réduction après le 31 décembre. Il a rappelé que 86 députés avaient soutenu la démarche. Le compte rendu du Grand Sérail rapporte les propos du député : il ne présente ni décision du Conseil de sécurité ni calendrier convenu. Cette demande parlementaire va plus loin que le maintien de certaines tâches décrit par Salam dans son entretien.

Pour les habitants, la question des déplacements et des secours

Les fonctions énumérées par Salam ont des conséquences différentes. Le déminage peut rendre à nouveau praticables des accès dont dépendent les habitants et les secours. L’accompagnement des convois concerne la circulation des équipes humanitaires et l’approvisionnement. Le constat des violations permet de documenter les incidents au-delà de la seule protection des emprises de l’ONU. Le périmètre de ces missions, les effectifs nécessaires et leur durée n’ont pas été annoncés.

Les négociations avec Israël restent en pause, selon Salam

Le Premier ministre distingue la discussion sur la présence de l’ONU des négociations avec Israël. Selon lui, celles-ci n’ont pas été rompues, mais les pourparlers formels sont suspendus dans l’attente de la formation d’un gouvernement israélien. Sur l’après-FINUL, le Quai d’Orsay avait indiqué le 18 novembre qu’il poursuivait les consultations sur un dispositif de sécurité pour le Sud. Cette position ne constitue pas une confirmation du projet précis décrit vendredi par Salam.

Au 27 novembre, le calendrier du Conseil de sécurité reste celui de la résolution 2790. Aucun vote n’a fixé les fonctions supplémentaires que la FINUL pourrait exercer pendant son retrait, ni désigné la structure qui prendrait ensuite le relais.

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