Les États-Unis proposent jusqu’à 5 millions de dollars pour des renseignements sur l’enlèvement et la détention illégale de Layla Shweikani en Syrie. L’offre du programme Rewards for Justice remet au premier plan un dossier documenté depuis plusieurs années. Elle ne signifie ni qu’une arrestation vient d’intervenir ni que les circonstances de sa mort sont entièrement établies. Le certificat de décès rapporté en 2018 et les poursuites américaines annoncées en 2024 éclairent la portée de cet appel.

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Les États-Unis proposent jusqu’à 5 millions de dollars pour des renseignements sur l’enlèvement et la détention illégale de Layla Shweikani, humanitaire américaine disparue en Syrie en 2016. La fiche officielle de Rewards for Justice remet son dossier au premier plan, sans annoncer la découverte de son corps ni une arrestation. Elle évoque une exécution présumée à Saydnaya, le 28 décembre 2016.

Ce que recherche Washington

L’offre vise les circonstances de l’enlèvement et de la détention. Son plafond de 5 millions de dollars ne correspond ni à une somme garantie à tout informateur, ni à une prime présentée comme exclusivement liée à la capture d’un responsable. La fiche du programme américain désigne Jamil Hassan, ancien directeur du renseignement de l’armée de l’air, et Abdul Salam Fajr Mahmoud, ancien responsable pénitentiaire, comme deux hommes toujours en fuite susceptibles de détenir des informations essentielles.

Il faut distinguer cette recherche de renseignements des procédures pénales déjà engagées. L’avis ne constitue pas un jugement nouveau et n’établit pas à lui seul les responsabilités individuelles dans la disparition de l’humanitaire.

Une mort signalée depuis 2018

Le dossier de Layla Shweikani ne commence pas avec cet appel. Dans une communication du 19 mars 2019, le Réseau syrien des droits de l’homme indiquait avoir saisi le rapporteur spécial des Nations unies sur les exécutions extrajudiciaires, sommaires ou arbitraires. L’organisation situait son arrestation au 19 février 2016 et rapportait que sa famille avait obtenu un certificat de décès à l’état civil de Damas le 18 novembre 2018.

Selon ce document, tel que le décrit l’organisation, la date de décès était le 28 décembre 2016. Le réseau soulignait alors que les autorités syriennes n’avaient pas reconnu l’avoir tuée et que ses proches craignaient les représailles des services de sécurité s’ils déposaient plainte.

Cette chronologie explique la prudence nécessaire : un décès enregistré administrativement, le récit des conditions de détention et l’établissement judiciaire des circonstances d’une mort sont trois éléments distincts. Présenter aujourd’hui l’affaire comme une disparition dont personne n’aurait jamais signalé l’issue effacerait les informations rendues publiques depuis huit ans.

Deux anciens responsables déjà poursuivis aux États-Unis

Le 9 décembre 2024, le département américain de la Justice avait annoncé la levée des scellés sur un acte d’accusation visant Jamil Hassan et Abdul Salam Mahmoud devant la justice fédérale du district nord de l’Illinois. Les poursuites portaient sur une entente visant à commettre le crime de guerre de traitements cruels et inhumains contre des détenus civils, dont des citoyens américains.

Selon l’accusation, Hassan supervisait un réseau de centres de détention comprenant la prison de l’aéroport militaire de Mezzeh, près de Damas, tandis que Mahmoud dirigeait les opérations dans cet établissement. Les faits allégués couvraient la période de janvier 2012 à juillet 2019. Le communiqué annonçait des mandats d’arrêt et précisait que les deux accusés demeuraient en fuite. Il rappelait également qu’un acte d’accusation n’est pas une condamnation et que la culpabilité doit être démontrée devant un tribunal.

Mezzeh ne doit donc pas être confondu avec Saydnaya, le lieu d’exécution présumé mentionné dans l’avis concernant Layla Shweikani. Le nouvel appel aux renseignements s’inscrit dans un dossier déjà documenté, mais ne permet pas d’annoncer que toutes les étapes de sa détention, les circonstances exactes de sa mort ou l’ensemble des responsabilités ont été judiciairement établis.

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