Optimizely précise le périmètre de son incident de sécurité. Moins de 5 % de ses clients seraient concernés, selon son dernier avis. Ce chiffre ne mesure ni les internautes exposés ni les données volées. Les confirmations individuelles et les conclusions de l’enquête restent nécessaires pour apprécier les conséquences de l’attaque.

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Optimizely affirme que moins de 5 % de ses clients ont été touchés par l’incident de sécurité du 16 novembre. Sa mise à jour publique du 18 novembre limite le périmètre à Web Experimentation. Elle ne fournit pas de bilan consolidé des internautes dont des données auraient effectivement été volées.

Le terme « cyberattaque mondiale » ne suffit pas à décrire l’exposition de chaque internaute. Un fournisseur peut servir des entreprises dans plusieurs pays sans que tous ses clients soient concernés. Et une entreprise recensée dans une enquête ne correspond ni à un nombre de visiteurs exposés, ni à un nombre de victimes de vol de données.

Optimizely précise le périmètre de l’incident

Dans son avis publié mercredi 18 novembre à 14 h 49 UTC, Optimizely indique avoir contacté directement chaque client de Web Experimentation pour préciser sa situation. Le fournisseur affirme avoir corrigé le problème et retiré le contenu malveillant de ses systèmes. Il assure qu’aucun autre produit de son offre n’a été touché.

Le chiffre de moins de 5 % porte sur ses clients, selon sa propre communication. Il ne permet pas de calculer un total d’internautes concernés. Les projets d’une entreprise, ses sites et ses visiteurs sont des unités différentes : les additionner ou les substituer les unes aux autres produirait un bilan trompeur.

Une exposition n’est pas un vol démontré

Le rapport intermédiaire du 17 novembre indiquait que l’enquête ne disposait alors d’aucune preuve d’exfiltration de données personnelles. Cette formulation décrit l’état des éléments disponibles, pas une garantie que rien n’a été dérobé. Le fournisseur annonçait une investigation avec un spécialiste indépendant et un rapport final à venir.

Il faut donc distinguer la correction annoncée, qui concerne la sécurité du service, et l’évaluation des conséquences passées pour chaque client. La première ne clôt pas automatiquement la seconde. La dernière communication publique consultée est datée du 18 novembre, même si l’affaire suscite encore des recherches le 19.

Privilégier les communications officielles

Pour une entreprise cliente, le premier repère reste la confirmation individuelle du fournisseur, à transmettre à son responsable de sécurité. Pour les internautes, une liste de marques circulant sur les réseaux ne remplace pas l’avis du service qu’ils utilisent. Un courriel alarmiste ne doit pas devenir un motif pour communiquer un mot de passe ou des informations de paiement.

La mise à jour des appareils et la vigilance face aux sollicitations inhabituelles restent des précautions générales. Elles ne permettent pas, à elles seules, de déterminer si une personne a été exposée à cet incident. Les confirmations propres aux services concernés et les conclusions de l’enquête restent nécessaires.

Couverture : Jonas Svidras / Pexels, archives Libnanews. Illustration non datée, ne représentant ni appareil compromis ni client d’Optimizely.

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