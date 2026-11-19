En France, la réforme du crédit à la consommation entre en application le 20 novembre 2026. Elle élargit les protections à certains financements courts et petits crédits. Les nouvelles offres, les contrats existants et les paiements différés ne suivent toutefois pas tous les mêmes règles. Voici les principales distinctions utiles.

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En France, la réforme du crédit à la consommation entre en application le 20 novembre 2026. Elle élargit la protection des emprunteurs à des financements auparavant exclus, notamment certains paiements fractionnés et les crédits de moins de 200 euros. Mais toutes les facilités de paiement ne deviennent pas identiques à un prêt personnel classique.

Crédit à la consommation : quels contrats changent ?

Le plafond général du régime passe de 75 000 à 100 000 euros. Les crédits gratuits et certains financements courts entrent dans son périmètre. La location avec option d’achat doit aussi fournir une information sur le taux annuel effectif global, le TAEG.

Le calendrier ne dépend pas uniquement du jour de la signature. Les nouvelles dispositions réglementaires concernent les offres émises à compter du 20 novembre. Les offres antérieures sont assimilées à des contrats en cours. Ceux-ci restent, en principe, régis par les dispositions précédentes, avec des exceptions pour certains contrats à durée indéterminée.

Le paiement en plusieurs fois reste un engagement

Lorsqu’un établissement financier avance l’argent au commerçant, l’acheteur rembourse ensuite ce prêteur selon un échéancier. Un paiement fractionné peut être gratuit ou comporter des frais. Le différé reporte, lui, le règlement à une échéance ultérieure.

La réforme prévoit un régime allégé pour certains petits crédits ou crédits courts. Les informations précontractuelles et les modalités d’évaluation de la solvabilité sont adaptées. Cela ne signifie ni absence de vérification ni droit automatique au financement : un prêteur peut refuser une demande.

Avant la souscription, les caractéristiques du crédit, son coût et les conséquences d’un défaut de paiement doivent être précisés. Additionner plusieurs échéanciers ne supprime pas leurs remboursements : chaque achat financé continue de peser sur le budget futur.

Des exclusions subsistent

Certains différés accordés directement par le vendeur restent exclus sous conditions cumulatives : paiement intégral dans les cinquante jours à compter de la fourniture du bien ou de la prestation du service, absence d’intérêts, seulement des frais limités en cas de retard et aucun crédit fourni par un tiers. Pour une grande entreprise vendant à distance par voie électronique, le délai, calculé à partir de cette même fourniture, est ramené à quatorze jours ; aucun tiers ne doit non plus acheter la créance. Ces exceptions interdisent de présenter tous les paiements différés comme relevant automatiquement du nouveau régime.

Les cartes à débit différé de quarante jours au maximum restent également exclues lorsqu’elles ne facturent rien d’autre que leur cotisation. Les prestations continues réglées pendant toute leur durée et certains accords amiables sur une dette existante suivent aussi des règles distinctes. À l’inverse, le seuil de 100 000 euros n’est pas absolu : certains prêts pour travaux d’habitation sans garantie hypothécaire relèvent du crédit à la consommation au-delà de ce montant.

Une information plus lisible avant de s’engager

La fiche d’informations précontractuelles doit permettre de comparer montant, durée, taux et coût total. Les publicités ne doivent pas être trompeuses ni mettre en avant la facilité d’obtention du crédit.

Le délai ordinaire de rétractation reste de quatorze jours calendaires. Lorsque les informations obligatoires arrivent après l’acceptation, leur réception détermine son point de départ. L’absence d’information sur le droit de rétractation ne fait pas disparaître ce droit.

La réforme renforce enfin l’accompagnement des emprunteurs en difficulté. Un incident caractérisé déclarable au fichier des incidents de remboursement doit conduire le prêteur à orienter l’emprunteur vers un service de conseil aux personnes endettées.

Illustration : Pavel Danilyuk / Pexels, archive 2020. Paiement en ligne générique, sans lien avec un contrat de crédit précis ni une localisation en France.

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