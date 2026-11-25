Les eurodéputés ont approuvé mercredi le budget 2027 par 406 voix contre 184. Il prévoit 199,7 milliards d’euros d’engagements et 211,5 milliards de paiements. L’aide humanitaire et la recherche obtiennent des crédits supplémentaires par rapport au projet initial, tandis que le prochain budget pluriannuel reste à négocier.

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Le Parlement européen a approuvé mercredi 25 novembre le budget de l’Union pour 2027, par 406 voix contre 184 et 69 abstentions. Le texte prévoit 199,7 milliards d’euros d’engagements et 211,5 milliards de paiements. Il s’agit du dernier budget annuel du cadre financier 2021-2027, et non d’un accord sur les sept années suivantes.

Les États membres avaient formellement approuvé le texte au Conseil le lundi 23 novembre, après le compromis trouvé avec les négociateurs du Parlement le 11 novembre. Les eurodéputés ont voté à Strasbourg sur ce texte commun. Les deux institutions se sont ainsi prononcées sur la même version du budget, distincte des positions qu’elles défendaient avant la conciliation.

Pourquoi les paiements dépassent les nouveaux engagements

Les deux chiffres ne s’additionnent pas. Un crédit d’engagement autorise l’Union à prendre une obligation financière : financer une infrastructure, par exemple, dont les travaux et les factures s’étalent sur plusieurs années. Les crédits de paiement autorisent les versements à effectuer en 2027. Ils couvrent à la fois certaines dépenses décidées pour 2027 et des factures liées à des projets engagés les années précédentes. Le fait que les paiements prévus soient supérieurs aux nouveaux engagements n’indique donc pas, à lui seul, un déficit.

Le service de recherche du Parlement chiffre la hausse à 2,2 % pour les engagements et à 4,6 % pour les paiements, par rapport à sa référence pour 2026. Cette comparaison inclut les deux premiers budgets rectificatifs de 2026 et le troisième projet rectificatif pris en compte dans son calcul. Elle ne compare pas le budget 2027 à des dépenses 2026 déjà constatées. Le Conseil indique également que 710,1 millions d’euros restent disponibles sous les plafonds d’engagement, pour des besoins qui ne pouvaient être prévus lors du vote.

Aide humanitaire, recherche et mobilité étudiante

Le compromis ajoute notamment 30 millions d’euros à l’aide humanitaire, 21,5 millions à Horizon Europe et 14 millions à Erasmus+, par rapport à la proposition de la Commission, selon le service de recherche du Parlement. Il rehausse aussi de 13,5 millions les crédits du mécanisme européen de protection civile et de 10 millions ceux du programme environnemental LIFE. Ce sont des hausses de lignes budgétaires, non les budgets totaux de ces programmes.

La hausse de la ligne humanitaire ne constitue pas une nouvelle enveloppe destinée au Liban, à la Syrie ou à un autre pays en particulier. Le vote fixe une capacité de financement à l’échelle de l’Union. Pour savoir si cette décision se traduira par du soutien supplémentaire pour une opération au Moyen-Orient, il faudra distinguer l’enveloppe du budget des décisions ultérieures qui précisent les montants, les bénéficiaires et les conditions de versement.

Le budget de 2028 à 2034 reste en discussion

Le vote règle le budget annuel de 2027 dans les plafonds de la période actuelle. Les dirigeants européens doivent se retrouver les 26 et 27 novembre à Bruxelles pour discuter du cadre de 2028 à 2034. Ce second chantier doit fixer des plafonds de dépenses sur sept ans et répartir les moyens entre les différentes politiques de l’Union. Le texte voté à Strasbourg ne tranche pas ces arbitrages.

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