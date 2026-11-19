Le Courant patriotique libre annonce la mort du médecin Youssef Hanna Khalil. Élu du Kesrouan-Ftouh en 2005 et en 2009, il avait siégé au bloc du Changement et de la Réforme. Originaire de Mayrouba, il est salué pour son activité médicale et parlementaire. Les obsèques ne sont pas encore précisées.

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Le Courant patriotique libre a annoncé jeudi 19 novembre la mort de Youssef Hanna Khalil, médecin et ancien député du Kesrouan-Ftouh. Élu en 2005 puis en 2009 sur les listes soutenues par le mouvement, il avait siégé au sein du bloc du Changement et de la Réforme présidé par Michel Aoun.

Youssef Hanna Khalil, deux élections au Kesrouan

Son parcours parlementaire est lié à cette circonscription du Mont-Liban et à deux scrutins législatifs successifs. Dans son communiqué, le CPL rappelle ses victoires de 2005 et de 2009, ainsi que sa participation au regroupement parlementaire alors conduit par Michel Aoun. Le Parlement conserve également une fiche à son nom complet, Youssef Hanna Khalil.

Médecin de profession, l’ancien député était originaire de Mayrouba. Le message de condoléances du mouvement s’adresse à sa famille, aux habitants de sa localité et, plus largement, à ceux du Kesrouan-Ftouh.

Un hommage à son activité médicale et parlementaire

Le CPL associe dans son hommage les deux dimensions de son engagement public : l’exercice de la médecine et le travail à la Chambre. Le parti le décrit comme proche des habitants, attentif à leurs préoccupations et posé dans son approche des dossiers publics. Ces appréciations figurent dans le communiqué de deuil du mouvement.

L’annonce concerne bien l’ancien parlementaire du Kesrouan, et non son homonyme Youssef Khalil, ancien ministre des Finances. Elle ne précise ni les circonstances du décès ni le calendrier des obsèques.

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