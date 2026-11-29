Douze athlètes aveugles ou malvoyants ont participé dimanche aux courses de 6 et 10 kilomètres du marathon de Beyrouth. Accompagnés par des guides de Blind with Vision, ils ont couru sous la pluie. L’association du marathon prévoit des règles pour ces binômes, qui se préparent au cours d’entraînements communs réguliers.

16

Lire l'article Stop

Douze coureurs aveugles ou malvoyants ont participé dimanche 29 novembre aux épreuves de 6 et 10 kilomètres du marathon de Beyrouth avec des guides de Blind with Vision. Parmi eux, Rabih Al-Jammal a terminé le 10 kilomètres sous la pluie. En 2017, il avait franchi la ligne d’arrivée du marathon complet avec Mary Kleyany, qui dirige aujourd’hui le programme d’entraînement présenté par l’organisateur.

Courir en binôme, sans être tracté

Dans la catégorie réservée aux athlètes ayant une déficience visuelle, le règlement du Marathon de Beyrouth prévoit un dossard pour le coureur et un autre pour son guide. Le guide accompagne l’athlète sans concourir. Il accompagne l’allure sans tirer le coureur ni saisir ses vêtements. Le règlement autorise notamment l’usage d’un lien court tenu à la main, mais interdit d’attacher les mains l’une à l’autre. À l’arrivée, le guide doit rester derrière l’athlète.

La corde aide les deux coureurs à rester à la même hauteur ; elle ne suffit pas à indiquer ce qui se passe plus loin sur la chaussée. Le guide annonce les changements de direction et les obstacles. Sur un parcours mouillé, prévenir d’une flaque ou d’un changement de revêtement permet au binôme d’adapter son allure sans se gêner. C’est ce travail de coordination, plus que la présence du lien lui-même, que les séances communes permettent de préparer.

Cinq mois de préparation, selon l’organisateur

Le règlement demande aux participants de se présenter avec leur propre guide. Le programme Blind with Vision présenté par la Beirut Marathon Association répond en partie à cette difficulté : il s’étend sur cinq mois et fait intervenir des accompagnateurs aussi bien pendant les entraînements que le jour des courses. Un guide doit pouvoir courir à l’allure de l’athlète tout en observant le parcours et en lui parlant ; ces habitudes se construisent avant le départ.

Pour Mary Kleyany, l’accompagnement a commencé avec le marathon d’Al-Jammal en 2017. Blind with Vision dit avoir depuis étendu ses activités aux courses sur route et aux sorties en montagne. Les 24 et 25 octobre, l’association a organisé un relais de Chekka jusqu’à Qornet es-Sawda avec douze athlètes malvoyants ou aveugles. Les binômes se relayaient sur le parcours et le groupe a effectué ensemble la dernière montée. C’était une sortie distincte des courses de dimanche, avec une organisation différente.

À Beyrouth, les douze participants signalés dimanche étaient engagés sur les distances de 6 ou 10 kilomètres, et non sur les 42,195 kilomètres de l’épreuve principale. Le règlement distingue aussi les rôles après l’arrivée : c’est l’athlète, et non le guide, qui figure au classement de la course.

NE MANQUEZ PAS L ESSENTIEL Recevez les alertes importantes du Liban Breaking news et analyses, sans installer l application Libnanews. Activer les alertes web Suivre sur WhatsAppTous nos reseaux

Une question sur cet article ?Demander à Libnanews