Un responsable militaire américain affirme que des avions de combat ont frappé un site de lancement de missiles des Gardiens de la révolution sur l’île de Qeshm, mardi 17 novembre 2026. Il évoque l’emploi de munitions de précision et présente l’opération comme une réponse aux attaques visant le personnel et les moyens des États-Unis. Cette déclaration complète les premières informations des autorités iraniennes, qui n’annonçaient pas de dégâts aux infrastructures civiles. Les effets militaires et le bilan humain ne sont pas établis indépendamment.

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La version américaine est désormais connue : un responsable militaire des États-Unis affirme que l’aviation a frappé un site de lancement de missiles des Gardiens de la révolution sur l’île de Qeshm, mardi 17 novembre 2026. Cette déclaration, faite sous couvert d’anonymat, apporte une cible et un motif revendiqué aux attaques signalées plus tôt par les autorités iraniennes.

Des munitions de précision, selon le responsable

Le responsable américain indique que des avions de combat ont utilisé des munitions de précision. Il présente l’intervention comme une réponse à des attaques iraniennes contre le personnel et les moyens des États-Unis, et invoque la légitime défense.

Ces éléments décrivent la position américaine. Ils ne permettent pas, à eux seuls, de vérifier les dommages infligés au site ni d’établir un bilan humain. La justification avancée par Washington ne constitue pas une conclusion indépendante sur les circonstances de l’opération.

Une déclaration qui complète les premières informations

Dans notre premier article consacré aux attaques de Qeshm, les informations initialement disponibles provenaient d’Ahmad Nafisi, responsable de la province d’Hormozgan. Celui-ci avait attribué les attaques aux États-Unis et assuré que les zones résidentielles, commerciales et les infrastructures vitales ou de service n’avaient pas été endommagées.

L’affirmation iranienne sur les infrastructures civiles et la déclaration américaine concernant une cible militaire portent sur des périmètres différents. Elles ne suffisent donc pas à déterminer l’ensemble des effets de la frappe. Le premier article a également été actualisé pour intégrer cette nouvelle déclaration.

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