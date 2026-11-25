Les dépôts « fresh » atteignaient 5,65 milliards de dollars en août 2026, mais l’ensemble des dépôts reculait. Pourquoi ces encours ne mesurent pas les remboursements.

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Les dépôts « fresh » dans les banques libanaises ont atteint 5,65 milliards de dollars fin août 2026, contre 4,50 milliards fin décembre 2025, selon le rapport trimestriel de Bank Audi. Dans le même tableau, l’ensemble des dépôts de la clientèle a reculé. Les deux évolutions ne se contredisent pas : le nouveau circuit de dépôts s’étoffe sans que les comptes bloqués de la crise soient pour autant remboursés.

Une progression de 1,15 milliard, dans un ensemble en recul

La série de Bank Audi donne un encours « fresh » de 5,650 milliards de dollars contre 4,501 milliards huit mois auparavant. L’écart atteint 1,149 milliard, soit environ 25,5 %. Entre les deux mêmes dates, le total des dépôts de la clientèle passe de 87,191 à 85,518 milliards de dollars et celui des dépôts en devises de 86,242 à 84,517 milliards. Il s’agit d’encours, non des montants cumulés encaissés ou versés pendant la période.

Les chiffres indiquent donc que le compartiment fresh a progressé alors même que l’ensemble mesuré a diminué. Ils ne retracent pas l’origine de chaque dollar, ni la répartition de la hausse entre ménages et entreprises. On ne peut pas non plus retrancher mécaniquement le fresh de toutes les devises bancaires pour en déduire une créance ancienne juridiquement exigible ou une dette nette à répartir.

Deux circuits, et non deux appellations pour le même dollar

La Banque du Liban a organisé un traitement distinct des nouveaux fonds. Pour le règlement électronique, sa décision de base nº 13548, rattachée à la circulaire 165, vise notamment les fonds transférés depuis l’étranger ou reçus sous forme de billets en devises après le 17 octobre 2019, ainsi que certains apports en billets sur de nouveaux comptes en livres répondant aux conditions fixées par la Banque centrale. Cette définition réglementaire porte sur le circuit des fonds ; le chiffre du rapport de Bank Audi est celui de sa série statistique, exprimé en dollars.

Ce cloisonnement permet de traiter des paiements dans le nouveau circuit sans requalifier automatiquement un ancien solde. Le mouvement est utile pour l’activité courante, par exemple lorsqu’une entreprise a besoin de payer un fournisseur. Il ne rend pas pour autant mobilisable l’épargne bloquée d’une famille : ce dossier relève d’autres règles, des mécanismes de restitution et de la répartition des pertes.

Le mauvais indicateur pour juger le remboursement

Pour suivre l’accès aux dépôts anciens, l’information décisive est le montant effectivement restitué aux déposants, à quelles conditions et sur quelle période. Pour évaluer une reprise durable de l’intermédiation bancaire, il faut aussi regarder les paiements, les crédits accordés et leur financement. Les 5,65 milliards permettent de suivre les nouveaux fonds ; ils ne remplacent aucun de ces indicateurs.

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