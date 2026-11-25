Le Parlement européen approuve à Strasbourg le paquet d’accords avec la Suisse, par 584 voix contre 13 et 60 abstentions. Les Bilatérales III couvrent la libre circulation, l’électricité, la santé et d’autres domaines de coopération. Le Conseil de l’Union doit encore conclure les accords et la procédure se poursuit à Berne.

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Le Parlement européen a approuvé mercredi 25 novembre à Strasbourg le paquet d’accords négocié avec la Suisse. Le vote sur le consentement à la conclusion des accords a réuni 584 voix pour, 13 contre et 60 abstentions. Le compromis, appelé « Bilatérales III » en Suisse, porte sur l’accès au marché européen et sur de nouvelles coopérations, notamment en matière d’électricité, de santé et de sécurité alimentaire.

Ce que contient le paquet

Les textes signés le 2 mars 2026 à Bruxelles par le président de la Confédération, Guy Parmelin, et la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, actualisent plusieurs accords existants. Sont notamment concernés la libre circulation des personnes, les transports terrestres et aériens et la reconnaissance mutuelle des évaluations de conformité, qui permet d’éviter certains contrôles techniques en double.

Le volet sur l’électricité fixe les conditions de la participation suisse au marché intérieur européen. L’accord sur la santé organise la coopération face aux menaces transfrontalières, tandis que le protocole alimentaire vise à créer un espace commun de sécurité des aliments. Le paquet comporte aussi un mécanisme de contribution suisse à la cohésion économique et sociale de l’Union.

Comment les différends seraient réglés

Dans les secteurs couverts, des règles sont prévues pour intégrer les évolutions du droit européen. En cas de différend non résolu, un tribunal arbitral paritaire pourra être saisi. S’il juge nécessaire d’interpréter une disposition du droit de l’Union, il devra s’adresser à la Cour de justice de l’Union européenne sur ce point puis tranchera le litige.

La procédure se poursuit à Berne

Le consentement du Parlement européen ne met pas l’ensemble en vigueur. Le Conseil de l’Union doit encore conclure les accords et la Suisse doit achever sa propre procédure. Le Conseil des États et les commissions du Conseil national ont déjà examiné plusieurs volets, mais les deux chambres doivent s’accorder sur les textes et sur les modalités de leur approbation.

Le Conseil fédéral avait proposé un référendum facultatif. La commission des institutions politiques du Conseil national a recommandé le 16 novembre un référendum obligatoire exigeant l’accord du peuple et des cantons, tandis que la commission de politique extérieure de la même chambre ne réclame pas la majorité des cantons. Cette divergence n’a pas été tranchée par le scrutin de Strasbourg.

Un accord distinct sur la participation de la Suisse aux programmes de l’Union est déjà appliqué provisoirement, avec effet rétroactif au 1er janvier 2025. Il concerne notamment Horizon Europe, Euratom et Europe numérique ; ce régime ne vaut pas entrée en vigueur des autres volets des Bilatérales III.

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