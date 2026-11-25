Le Parlement européen a adopté mercredi une résolution qui appelle l’Union à définir une stratégie de long terme pour la Syrie. Les députés demandent une transition inclusive, le respect des droits et le maintien des enquêtes de l’ONU. Le vote n’ouvre pas à lui seul de nouveaux crédits pour Damas.

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Le Parlement européen a adopté mercredi 25 novembre à Strasbourg une résolution sur les relations de l’Union avec la Syrie, par 416 voix contre 126 et 101 abstentions. Le texte, porté par l’eurodéputée française Nathalie Loiseau, appelle l’Union à se doter d’une stratégie de long terme pour soutenir la transition syrienne, en liant le rapprochement à des progrès sur les droits et l’inclusion politique.

Justice et protection des populations

La rapporteure présente comme priorités l’égalité de traitement entre les Syriens, quel que soit leur groupe d’appartenance, et la possibilité pour les réfugiés de rentrer en sécurité. Le rapport défend aussi les droits des femmes, demande un cadre juridique permettant aux organisations de la société civile de travailler librement et appelle au renouvellement du mandat de la commission d’enquête indépendante des Nations unies sur la Syrie.

Le vote intervient près de deux ans après la chute de Bachar el-Assad, en décembre 2024. Pour la rapporteure, l’engagement européen doit aussi soutenir la souveraineté syrienne et la lutte contre une résurgence de l’organisation État islamique. Sur le retour des réfugiés, le Conseil de l’Union avait rappelé le 16 novembre que la reconstruction et le redressement économique doivent créer les conditions d’un retour volontaire, sûr et durable. Ce point concerne directement les pays d’accueil de la région, dont le Liban.

Un vote distinct de l’accord d’association

La résolution est une prise de position du Parlement. Elle ne signe pas d’accord d’association et n’engage pas de crédits supplémentaires. Le 16 novembre, les ministres européens des Affaires étrangères avaient convenu de poursuivre les travaux en vue de signer l’accord négocié en 2008, tout en préparant sa modernisation. Ils avaient demandé des engagements concrets des autorités syriennes sur l’État de droit, les droits humains et le caractère inclusif de la transition.

Le rapprochement s’appuie déjà sur le partenariat politique annoncé à Damas en janvier 2026, lors de la visite d’Ursula von der Leyen et d’António Costa. La Commission avait alors présenté une enveloppe d’environ 620 millions d’euros pour 2026 et 2027, qui couvre l’aide humanitaire, le relèvement et le soutien bilatéral. Le premier dialogue politique de haut niveau a eu lieu en mai à Bruxelles.

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