Liban et Iran : quelles garanties contre la guerre ?

Liban et Iran restent au cœur des inquiétudes régionales : Beyrouth cherche à éviter une nouvelle guerre, mais les garanties demeurent incertaines. Une entente régionale ne suffirait pas automatiquement à protéger son territoire. Les avertissements visent la décision du Hezbollah, sans établir une promesse de sécurité. Les autorités réclament une décision nationale de guerre et de paix. Leur capacité d’action dépend aussi de la préservation des institutions et des engagements que les différents acteurs accepteraient. Aucune assurance publique ne dissipe l’incertitude.

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La poursuite des négociations régionales ne suffit pas à garantir que le Liban restera à l’écart d’une nouvelle confrontation. Les journaux du 2 novembre 2026 décrivent une double incertitude : celle des décisions américaines et israéliennes sur l’Iran, et celle de la conduite du Hezbollah si une attaque survient. Les autorités libanaises cherchent à préserver le pays, mais les informations publiées ne font apparaître aucune garantie publique réunissant ces différents acteurs.

L’enjeu dépasse donc l’existence d’une médiation. Il porte sur les engagements qu’une éventuelle entente comporterait, leur application au territoire libanais et la capacité des institutions à maîtriser les décisions de guerre.

Une entente régionale ne protégerait pas automatiquement le Liban

Al Akhbar rapporte des appréciations diplomatiques selon lesquelles une éventuelle entente entre Washington et Téhéran n’exclurait pas nécessairement le Liban du risque militaire. Tout dépendrait des clauses retenues et des garanties associées. Le journal évoque aussi des informations sur de possibles frappes préventives israéliennes visant le Hezbollah, parallèlement à une attaque contre l’Iran.

Ces éléments restent hypothétiques. Ils soulignent néanmoins la différence entre deux objectifs : éviter une nouvelle guerre régionale et obtenir une protection explicite du Liban. Le premier pourrait faciliter le second, sans le remplacer.

Les discussions de Doha portent notamment sur l’arrêt des hostilités, Ormuz et les mesures économiques attendues par Téhéran. Leur issue demeure ouverte. Il serait donc prématuré d’en déduire un engagement déjà acquis sur le front libanais.

Les avertissements cherchent à agir avant la décision du Hezbollah

Ad Diyar rapporte que des sources officielles libanaises ont reçu des avertissements par plusieurs canaux. Selon leur récit, une participation du Hezbollah entraînerait des destructions considérables. Le message vise à peser sur le choix du mouvement avant une éventuelle reprise des combats régionaux.

Al Joumhouria évoque également, sous attribution à des milieux diplomatiques, un avertissement américain concernant une réponse israélienne plus destructrice. Ces interlocuteurs affirment que Washington n’interviendrait pas pour en imposer les limites si le Hezbollah prenait part à la confrontation.

La portée de ces avertissements ne doit pas être confondue avec une garantie de sécurité dans le scénario inverse. Menacer de conséquences une intervention ne revient pas à promettre qu’aucune frappe ne surviendra en l’absence d’intervention. Les analyses publiées conservent précisément cette zone d’incertitude.

Le mouvement ne formule pas d’engagement public de non-intervention

Selon les sources anonymes citées par Al Akhbar, le Hezbollah n’a donné aux médiateurs aucun engagement clair, ni dans un sens ni dans l’autre. Le quotidien décrit un refus de fournir à l’avance des garanties qui restreindraient sa décision avant de connaître la nature d’une éventuelle attaque.

Ad Diyar mentionne, lui, des messages rassurants parvenus à Nabih Berri, sans préciser suffisamment leur contenu et leur auteur pour en faire une garantie officielle du Hezbollah. Le journal rapporte aussi que le mouvement continuerait à juger peu probable une guerre américaine, tout en se préparant aux différentes éventualités.

Ces récits ne permettent pas d’annoncer une entrée en guerre décidée. Ils ne permettent pas davantage de certifier une neutralité acquise. Pour les autorités, cette absence de position publique définitive complique la recherche d’engagements réciproques.

La décision nationale de guerre et de paix reste disputée

Béchara Raï demande que la décision de guerre et de paix relève d’une autorité nationale unique. Dans les propos repris par Ad Diyar et Al Joumhouria, il relie la protection du pays au contrôle des armes par l’État et ses institutions légales.

Gebran Bassil distingue également la défense du territoire d’une décision d’attaque ou d’escalade. Celle-ci doit, selon lui, tenir compte de l’intérêt national. À Manama, Youssef Raggi affirme que les décisions du Liban se prennent à Beyrouth et que le pays ne doit pas devenir une plateforme menaçant les États du Golfe, selon Al Liwaa.

Ces déclarations expriment une ligne politique. Leur traduction pratique dépend cependant de rapports de force que les institutions ne contrôlent pas seules. Le conflit intérieur autour de Dahr Al Baïdar montre combien l’application des décisions de l’État concernant les armes reste contestée.

Préserver les institutions sans perdre la maîtrise de la sécurité

Al Joumhouria rapporte une préoccupation supplémentaire : une pression allant jusqu’à fragiliser davantage les institutions et l’armée pourrait produire l’inverse de l’effet recherché. Dans l’analyse de Jony Mounir, leur affaiblissement risquerait de profiter au Hezbollah plutôt que de renforcer la capacité de l’État.

Le défi libanais consiste ainsi à rechercher des garanties extérieures tout en évitant une rupture intérieure. Les contacts diplomatiques, les avertissements et les appels à une décision nationale participent de cette démarche. Aucun ne suffit isolément à établir que le risque est écarté.

Le Liban pourrait bénéficier d’une désescalade régionale. Mais son maintien hors d’une nouvelle guerre exigerait des engagements explicites et des décisions cohérentes sur son propre territoire. Les récits du 2 novembre décrivent encore une recherche de ces conditions, pas leur réalisation.

Sources

Al Akhbar, 2 novembre 2026, page 2 ; Ad Diyar, pages 1, 2 et 4 ; Al Joumhouria, pages 2 et 4–5 ; Al Liwaa, page 2.

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