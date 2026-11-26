Le Liban et le Japon dominent le jeu rapide des qualifications asiatiques. Deux matches d’août éclairent ce que chaque équipe peut en tirer avant le rendez-vous de Zouk Mikaël.

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Le Liban et le Japon se retrouvent jeudi 26 novembre à 21 h à Zouk Mikaël. Avant ce match des qualifications au Mondial 2027, la FIBA classe les deux équipes en tête de la zone Asie pour les points inscrits en contre-attaque : 22,3 par match pour le Liban, 17,5 pour le Japon. Deux rencontres d’août montrent ce qui se joue avant même le premier tir.

Le Liban peut courir s’il récupère le ballon

Le 27 août, les Cèdres avaient battu la Corée du Sud 93 à 74 dans cette même salle. La Fédération libanaise comptabilise 50 rebonds libanais contre 30. La FIBA relève 27 points libanais en contre-attaque et rapporte qu’Ahmad Farran avait demandé à ses joueurs de prendre l’avantage au rebond pour pouvoir accélérer. Le score par quart-temps montre aussi que l’écart s’est fait après la pause : mené de trois points à la mi-temps, le Liban a remporté le dernier quart 30 à 14.

Le rebond défensif donne à l’équipe une chance de repartir avant que l’adversaire ne se replace. Pour le Liban, jeudi, il faudra donc regarder ce qu’il fait de la première passe après la récupération : trouve-t-elle immédiatement un partenaire plus haut ou faut-il remonter le terrain contre une défense qui a déjà repris sa place ?

Le Japon sait pousser le rythme, même au-delà de sa moyenne

Le même 27 août, le Japon avait inscrit 29 points en contre-attaque dans sa victoire 106 à 78 en Arabie saoudite. C’est nettement plus que sa moyenne de la campagne. Rui Hachimura avait marqué 29 points au total dans ce match : il s’agit d’un chiffre individuel et non du total des seuls paniers rapides qu’il aurait inscrits. La FIBA indique que Hachimura et Yuki Kawamura ne font pas partie du groupe de la fenêtre de novembre. Le match d’août montre jusqu’où le Japon a su accélérer avec cet effectif, pas ce qu’il reproduira avec un autre.

Les chiffres qui permettront de trancher

Après le match, les points de contre-attaque seront à lire avec les rebonds défensifs et les pertes de balle. Une équipe peut gagner la bataille du rebond sans marquer beaucoup en transition si elle ne réussit pas ses premières passes. Elle peut aussi prendre l’avantage en provoquant des pertes de balle sans dominer sous les paniers. Les 22,3 et 17,5 points sont des moyennes prises contre plusieurs adversaires, pas un écart promis à Zouk Mikaël. Le coup d’envoi est annoncé à 21 h, heure de Beyrouth, au complexe Nouhad Nawfal.

Photo d’illustration : panier de basket, Markus Spiske / Pexels. Ce n’est pas une photographie du match.

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