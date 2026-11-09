Liban–Turquie : une coopération sur le travail

Mohammad Haidar et Vedat Işıkhan ont discuté à Mardin de formation, d’emploi et de protection sociale. Ils préparent une coopération entre leurs ministères. Une visite à Beyrouth est envisagée en janvier 2027, avec les partenaires sociaux. Aucun accord signé, budget ou programme de recrutement n’a été annoncé à ce jour.

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Le Liban et la Turquie préparent une coopération sur le travail, la formation et la protection sociale. Mohammad Haidar et Vedat Işıkhan ont discuté de ces dossiers à Mardin, lors du lancement de la stratégie turque de transition juste. Le ministre libanais a invité son homologue à Beyrouth. Une visite est envisagée en janvier 2027 pour avancer vers un accord entre leurs ministères.

La conférence s’est tenue vendredi 6 novembre 2026. Les comptes rendus de la rencontre bilatérale ont suivi le 7 novembre. Aucun accord signé ni financement commun n’a été annoncé.

Une coopération sur le travail préparée à Beyrouth

Les discussions ont porté sur les transformations du travail et l’évolution des compétences. Le compte rendu libanais mentionne aussi deux dossiers précis : l’encadrement de la main-d’œuvre étrangère et le travail des enfants. Les ministres souhaitent confronter leurs expériences et renforcer les échanges institutionnels dans ces domaines.

Haidar a adressé une invitation officielle à Işıkhan. Le mois de janvier 2027 constitue, à ce stade, une échéance envisagée d’un commun accord. Les équipes des deux ministères doivent poursuivre la coordination. Elles prépareront l’ordre du jour et les propositions de coopération à examiner lors de la visite.

Les employeurs et les salariés associés aux discussions

Les deux parties prévoient également une rencontre élargie à Beyrouth. Elle réunirait les gouvernements, les représentants des employeurs et ceux des travailleurs des deux pays. Cette composition tripartite doit permettre d’aborder ensemble les questions d’emploi, de formation et de protection sociale.

Dans son intervention à Mardin, le ministre libanais a placé ce dialogue au centre de sa démarche. Il a défendu la protection des droits et de la dignité des travailleurs pendant les transformations économiques. Il a aussi appelé à développer la formation professionnelle et les compétences, afin d’accompagner les changements plutôt que d’en faire supporter le coût aux salariés.

Une conférence consacrée aux transitions verte et numérique

La rencontre s’inscrit dans le lancement de la stratégie nationale turque de transition juste et de son plan d’action pour 2027–2029. Cette initiative porte sur les conséquences sociales des transformations environnementales, numériques et technologiques. Le ministère turc confirme la présence de Mohammad Haidar à la conférence, aux côtés des responsables et des partenaires sociaux.

À Mardin, Işıkhan a annoncé une mesure nationale destinée à certaines catégories de participants aux programmes de formation et d’insertion. À partir de 2027, leurs allocations pourraient être majorées jusqu’à 50 %. Les domaines cités comprennent les transitions verte et numérique, l’intelligence artificielle et les métiers d’avenir. Cette mesure relève de la politique turque. Aucun transfert de ce mécanisme au Liban n’a été annoncé.

Pour Haidar, ces transformations doivent également servir les secteurs productifs libanais et favoriser des emplois durables. Il associe le développement des compétences à la protection sociale, deux volets proposés pour la coopération avec Ankara.

Les équipes ministérielles doivent maintenant arrêter les projets prioritaires et préparer la rencontre tripartite de Beyrouth. La visite envisagée pour janvier 2027 doit encore recevoir une date précise.

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