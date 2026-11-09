Nahr el-Kalb : arrêt des travaux, polémique sur le béton

Le ministère de la Culture annonce l’arrêt des travaux près des inscriptions de Nahr el-Kalb après un échange entre Ghassan Salamé et Ahmad Hajjar. Il affirme n’avoir autorisé aucune construction pour la base en béton destinée au drapeau libanais. La controverse oppose la mise en valeur défendue par la municipalité aux demandes de protection du rocher et de ses abords. Elle porte également sur des autorisations invoquées, un accord conditionnel rapporté et une suspension décidée dès novembre 2025, toujours en vigueur.

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Le ministère de la Culture a annoncé, lundi 9 novembre 2026, une intervention du ministre de l’Intérieur pour arrêter les travaux près des inscriptions de Nahr el-Kalb. Au centre de la controverse : une base en béton destinée à porter le drapeau libanais. La Culture affirme n’avoir délivré aucun permis pour cette construction. La municipalité défend un projet de mise en valeur du site, tandis que des opposants demandent des études et un autre emplacement.

Ghassan Salamé a demandé à Ahmad Hajjar une intervention immédiate dans la zone archéologique, au nord de Beyrouth. Selon le communiqué de la Culture et de la Direction générale des antiquités, le ministre de l’Intérieur a pris les mesures nécessaires pour interrompre le chantier. Ce texte annonce une intervention administrative et sécuritaire. Il ne fournit pas de constat détaillé de l’état du chantier après celle-ci.

La controverse dépasse la présence d’un drapeau. Elle porte sur le bétonnage d’un rocher historique, la protection des abords des inscriptions et les autorisations permettant d’intervenir. Elle concerne aussi l’exécution d’une décision d’arrêt déjà prise près d’un an auparavant.

Nahr el-Kalb : une suspension toujours en vigueur

Le ministère distingue clairement le projet de mât et les travaux de sa fondation. Il affirme n’avoir accordé aucun permis pour les constructions liées à la base en béton. Celle-ci doit supporter une hampe portant le drapeau libanais, à proximité du site archéologique.

La Culture rappelle un premier arrêt des travaux, le 15 novembre 2025. Cette mesure répondait aux craintes suscitées par des constructions près des inscriptions historiques. Le ministère invoque la préservation de l’intégrité archéologique du lieu et de sa valeur patrimoniale.

Le communiqué apporte une seconde précision : aucun avis autorisant la reprise des travaux n’a été transmis au parquet. La Direction générale des Forces de sécurité intérieure a également reçu une demande pour empêcher leur redémarrage. Pour le ministère, la décision de suspension reste donc applicable.

Le texte ne dit pas qu’une inscription a été détruite ou endommagée. Il ne présente pas non plus un rapport d’expertise sur les conséquences du chantier. Le fait confirmé est plus précis : l’autorité chargée des antiquités conteste l’autorisation de la base et exige le respect de l’arrêt des travaux.

Ce que défend la municipalité

Le projet relève de la municipalité de Dbayeh, Zouk el-Kharab, Aoukar et Haret el-Bellaneh, présidée par Nabih Tohmé. Dans un communiqué diffusé en novembre 2025, la commune présentait le mât comme un hommage au drapeau et à la mémoire nationale. Elle souhaitait inscrire une cérémonie de lever des couleurs dans une tradition annuelle.

La municipalité rattachait cette installation à un programme de restauration, d’éclairage et de valorisation de Nahr el-Kalb. Elle affirmait avoir choisi le côté ouest du passage, dans une zone dépourvue d’inscriptions historiques. Elle soutenait également que les travaux suivaient la restauration du tunnel.

La commune assurait alors avoir consulté les ministères compétents, obtenu des accords préalables et fait réaliser des inspections techniques. Elle invoquait un encadrement d’ingénieurs respectueux du patrimoine. Ces affirmations décrivent sa position de 2025. Elles ne démontrent pas qu’un permis actuel couvre la base en béton visée par le communiqué du 9 novembre 2026.

Le désaccord porte donc aussi sur la portée des accords invoqués : quels travaux couvrent-ils, à quel emplacement et sous quelles conditions ? La réponse de la Culture concerne expressément la fondation et l’absence de notification au parquet pour une reprise.

Un accord conditionnel évoqué quelques jours plus tôt

Un épisode récent éclaire la confusion autour des autorisations. Le 4 novembre 2026, Ghassan Salamé avait reçu Nabih Tohmé à la Bibliothèque nationale. Le directeur général des antiquités, Sarkis Khoury, assistait à cette rencontre. L’annonce de la réunion mentionnait la protection et l’entretien de la zone archéologique de Nahr el-Kalb. Elle ne détaillait aucun permis de construction.

Le lendemain, l’association Terre Liban a indiqué que le ministre lui avait fait connaître un accord conditionnel au projet de mât. Selon elle, il avait précisé que le permis serait retiré en cas de non-respect des conditions. L’association demandait alors quelles études avaient précédé cet accord.

Cette version reste celle rapportée par l’association. Elle ne permet pas d’assimiler une approbation conditionnelle du mât à une autorisation de construire la base. Le communiqué ministériel du 9 novembre précise justement ce dernier point et maintient l’obligation d’arrêt.

Pourquoi les défenseurs du patrimoine contestent le béton

Terre Liban invoque les effets possibles de l’installation sur la valeur historique, l’environnement et le paysage du site. Dans son communiqué du 5 novembre, elle demandait la suspension du projet et des études d’impact patrimonial, visuel et environnemental. Elle réclamait aussi une étude de sécurité routière et un travail avec les autorités compétentes et l’UNESCO.

L’association disait avoir écrit à la Direction générale des antiquités le 5 février 2026. Elle demandait alors le retrait de la plateforme contestée, la remise en état sous supervision et l’absence de constructions permanentes près des inscriptions. Elle proposait désormais d’étudier un autre emplacement pour le mât.

Ces demandes expliquent pourquoi l’argument municipal d’une zone sans inscriptions ne clôt pas le débat. Les inquiétudes concernent aussi le cadre du monument : l’aspect du rocher, la présence d’une structure permanente et ses rapports avec les circulations voisines. Les risques avancés appellent des évaluations. Ils ne constituent pas, à eux seuls, la preuve d’un dommage déjà établi.

La députée Najat Aoun Saliba a également critiqué les travaux, le 9 novembre. Dans un entretien à la presse libanaise, elle a défendu un lever du drapeau compatible avec la préservation du lieu. Elle a demandé l’intervention des ministres de la Culture et de l’Intérieur, ainsi que du Premier ministre Nawaf Salam.

Son objection concerne la manière de réaliser le projet. Elle estime qu’une autorisation invoquée auprès du ministère des Travaux publics ne suffit pas à répondre aux enjeux culturels. Les documents administratifs complets ne figurent pas dans les communiqués consultés. Il serait donc prématuré de présenter les versions en circulation comme un dossier juridique entièrement établi.

Un patrimoine reconnu, avec un statut UNESCO précis

À environ quinze kilomètres au nord de Beyrouth, le promontoire de Nahr el-Kalb conserve des inscriptions liées aux armées et aux pouvoirs qui l’ont traversé. Le dossier présenté par le Liban à l’UNESCO recense 22 stèles, reliefs et inscriptions. Il comprend notamment des témoignages égyptiens, assyriens, romains et des commémorations contemporaines.

Les stèles figurent depuis 2005 au registre Mémoire du monde de l’UNESCO. Le site archéologique se trouve aussi sur la liste indicative libanaise du patrimoine mondial depuis le 11 juillet 2019. Cette seconde inscription constitue une étape préalable à une éventuelle candidature. Elle ne signifie pas que Nahr el-Kalb figure déjà sur la Liste du patrimoine mondial.

La sensibilité aux constructions n’est pas nouvelle. Le 15 mai 2020, l’UNESCO avait salué l’arrêt d’un autre projet au site, décidé par le ministre de la Culture de l’époque, Abbas Mortada. Elle évoquait alors l’évaluation des effets des aménagements prévus et la conservation à long terme. Ce précédent est distinct du chantier actuel.

La suite dépend du contrôle du chantier

La décision annoncée lundi ne règle pas toutes les questions. Le communiqué ne précise ni le devenir de la base déjà engagée, ni un éventuel démontage. Il n’annonce pas davantage un emplacement alternatif ou un calendrier d’expertise. Aucun coût, dimension définitive ou détail de financement n’y figure.

À ce stade, l’instruction adressée aux Forces de sécurité intérieure reste la mesure concrète : empêcher la reprise tant que la décision d’arrêt demeure en vigueur. Toute évolution du projet devra donc clarifier les autorisations, les conditions patrimoniales et leur traduction sur le terrain.

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