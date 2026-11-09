FMI au Liban : les discussions démarrent mardi

La mission du FMI est arrivée au Liban le 9 novembre. Sous la conduite d’Ernesto Ramirez Rigo, elle doit ouvrir les discussions mardi 10 novembre à 9 heures au ministère des Finances. Yassine Jaber dirige la délégation libanaise, avec Amer Bsat, la Banque du Liban et des représentants des présidences. Les travaux portent sur la réforme bancaire et la loi sur la brèche financière. La clôture est prévue vendredi 13 novembre à 14 heures. Aucun accord ni calendrier de remboursement n’est encore annoncé.

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La mission du FMI est arrivée au Liban lundi 9 novembre 2026 pour une nouvelle séquence de négociations sur les banques et la loi sur la « brèche financière ». Le ministère des Finances annonce une séance d’ouverture mardi 10 novembre à 9 heures, à Beyrouth. Les discussions doivent se poursuivre jusqu’au vendredi 13 novembre. Aucun accord ni financement n’est annoncé à ce stade.

Le FMI et le Liban se retrouvent autour de la réforme bancaire

Ernesto Ramirez Rigo conduit la délégation du Fonds monétaire international. Du côté libanais, le ministre des Finances, Yassine Jaber, dirige l’équipe de négociation. Le ministre de l’Économie et du Commerce, Amer Bsat, y participe, avec la direction de la Banque du Liban. Des représentants de la présidence et de la présidence du Conseil, ainsi que des experts, complètent cette équipe.

Le programme communiqué lundi distingue l’arrivée de la mission du début des séances. La réunion inaugurale se tiendra au ministère des Finances. Les échanges se poursuivront ensuite à l’hôtel Phoenicia, sur quatre jours. La séance de clôture est prévue vendredi à 14 heures. Ces horaires correspondent à l’heure de Beyrouth.

Le ministère place deux dossiers au centre de cette visite : la réforme du secteur bancaire et la loi sur la brèche financière. Son bureau de presse présente les travaux comme une étape vers le règlement de la crise des banques et la restitution des dépôts. Il souhaite aussi faire avancer les dispositions législatives nécessaires à un accord avec le Fonds.

Les pertes et les remboursements au cœur des échanges

La question dépasse l’organisation des établissements bancaires. Elle concerne le traitement des pertes et les ressources qui permettront de rembourser les clients. Le FMI a déjà exposé ses critères lors de sa précédente mission à Beyrouth, du 15 au 18 septembre.

Dans son communiqué du 18 septembre, le Fonds demande que les actionnaires et les créanciers subordonnés absorbent les pertes avant les déposants. Il exige également un schéma de remboursement compatible avec la viabilité des banques et la soutenabilité de la dette publique. Ces principes fournissent un cadre aux discussions. Ils ne fixent pas, à eux seuls, le montant récupérable par chaque épargnant.

Le 1er octobre, le FMI avait rappelé les conditions d’un accord au niveau de ses services. Il citait notamment un cadre de résolution bancaire effectif, une loi appropriée sur la brèche financière et une trajectoire budgétaire soutenable. Les progrès de gouvernance faisaient également partie des conditions annoncées.

Un rendez-vous préparé depuis plusieurs semaines

Le déplacement de novembre était attendu. Le 15 octobre, Athanasios Arvanitis, directeur adjoint du département Moyen-Orient et Asie centrale du FMI, avait annoncé cette perspective. Il avait placé la confiance dans les banques et la viabilité de la dette parmi les enjeux des consultations.

Les échanges se sont aussi poursuivis au Liban. Le 5 novembre, Joseph Aoun et le gouverneur de la Banque du Liban, Karim Souaid, ont discuté du projet de stabilité financière et de récupération des dépôts. Le compte rendu de leur rencontre mentionnait les consultations de la BDL avec le gouvernement, le FMI et les banques commerciales. Il ne présentait pas de répartition définitive des pertes.

La mission arrivée lundi donne désormais un calendrier précis à cette nouvelle phase. L’annonce du ministère ne comporte encore ni texte négocié publié, ni échéancier individuel de restitution. Le prochain rendez-vous est la séance d’ouverture de mardi matin, avant quatre jours de travail consacrés aux dossiers bancaires.

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