Valérie Pécresse annonce des bourses pour 3 000 élèves de huit écoles du Sud-Liban. Des maires français et libanais ont discuté de jumelages à Kawkaba.

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Valérie Pécresse a annoncé vendredi 27 novembre à Baabda des bourses scolaires destinées à 3 000 élèves de huit écoles du Sud-Liban. Elle a aussi indiqué que les quatorze villes franciliennes représentées à la rencontre préparaient des jumelages avec des villages du Sud. Samedi, une délégation de maires français a rencontré des élus à Kawkaba. Aucun calendrier de versement ni convention signée n’a été annoncé à cette étape.

L’annonce a été faite lors d’un entretien avec le président Joseph Aoun. La présidente de la Région Île-de-France conduisait une délégation d’élus locaux. Elle a présenté deux engagements : aider des élèves à poursuivre leur scolarité dans plusieurs écoles du Sud et nouer des partenariats entre communes. La présidence du Conseil des ministres libanais confirme que Nawaf Salam a reçu la même délégation au Grand Sérail en présence de l’ambassadeur de France, Patrick Durel, pour parler notamment de coopération locale.

Les bourses : une annonce, pas une ouverture des candidatures

Pour les familles, les informations nécessaires restent la liste des établissements concernés, la part des frais couverte, les critères d’attribution et l’interlocuteur qui recevra les demandes. Les documents publics de la visite que nous avons consultés ne présentent pas de procédure d’inscription. Ils ne permettent pas non plus de dire que les bourses seront versées directement aux familles : la Région peut aussi passer par un établissement ou un organisme chargé de distribuer l’aide.

Un précédent permet de mesurer la différence entre l’annonce et le financement. En mars 2024, une délibération de la commission permanente, détaillée par la Région, avait accordé 100 000 euros à l’Université Saint-Joseph pour les frais de scolarité de 20 étudiants en 2023-2024. Cette subvention nommait l’opérateur, le montant, le public et l’année visée. C’était une aide à l’enseignement supérieur, distincte des bourses scolaires annoncées vendredi pour le Sud.

À Kawkaba, des élus discutent des projets concrets

Samedi 28 novembre, une délégation de seize maires français a rencontré le président de la municipalité de Kawkaba, Élie Abou Nakoul, et des élus du secteur de Marjayoun, selon le compte rendu relayé par l’agence publique libanaise. Les échanges ont porté sur des jumelages et des initiatives scolaires et sociales. Les seize maires signalés à cette étape ne correspondent pas au décompte des quatorze villes représentées la veille à Baabda. Le compte rendu ne précise ni les communes qui se jumelleront ni le calendrier de mise en œuvre.

Les jumelages : le contenu des accords se décide commune par commune

L’ambassade du Liban en France avait présenté la visite début novembre comme une mission de coopération décentralisée préparée avec l’Œuvre d’Orient. Les engagements des municipalités seront à lire dans les conventions elles-mêmes : quels partenaires, quel projet et avec quelles ressources. Une commune peut partager des compétences techniques ou organiser des échanges sans qu’un investissement soit automatiquement financé. Les annonces de la visite ne fournissent pas l’ensemble des conventions signées ni leurs budgets respectifs.

Le renouvellement de la coopération entre la Région et la municipalité de Beyrouth, également évoqué par l’ambassade lors de la préparation de la mission, relève d’un autre accord. Il concerne notamment l’urbanisme, les espaces verts et la mobilité durable. Il ne fixe ni l’attribution d’une bourse dans le Sud ni les obligations des communes appelées à se jumeler.

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