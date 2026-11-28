Le Tribunal international du droit de la mer a rejeté par 18 voix contre 3 la demande argentine de bloquer les forages. Il n’a tranché ni la souveraineté sur l’archipel ni la légalité du projet.

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Le Tribunal international du droit de la mer a rejeté par 18 voix contre 3 la demande argentine de bloquer les forages. Il n’a tranché ni la souveraineté sur l’archipel ni la légalité du projet.

Le Tribunal international du droit de la mer a refusé samedi 28 novembre, à Hambourg, d’ordonner au Royaume-Uni de suspendre les nouveaux forages et l’installation d’équipements de production liés à Sea Lion, un gisement de pétrole au nord des îles Malouines. L’Argentine avait demandé ces mesures le 13 octobre, en attendant la constitution d’un tribunal arbitral. Elle voulait aussi empêcher de nouvelles autorisations d’exploitation dans la zone contestée.

La compétence examinée avant l’urgence

Pour intervenir à titre provisoire, le Tribunal devait d’abord vérifier si les dispositions invoquées par Buenos Aires pouvaient, à première vue, donner compétence aux futurs arbitres. La majorité a jugé que ce n’était pas le cas. Elle n’a donc pas examiné la condition d’urgence, ni décidé quel État détient les droits sur le gisement. Trois juges ont voté contre le rejet.

L’Argentine affirme qu’en autorisant le projet, Londres empiète sur les droits qu’elle revendique sur le plateau continental. Elle soutenait ne pas demander aux arbitres de régler la souveraineté sur l’archipel. Le Royaume-Uni a fait valoir que les demandes argentines supposaient précisément de résoudre cette question. Pour le Tribunal, plusieurs griefs, y compris celui portant sur la capacité de l’Argentine à protéger le milieu marin dans les eaux contestées, nécessitaient d’abord d’identifier l’État côtier compétent. Cela aurait obligé les arbitres à se prononcer sur la souveraineté territoriale, une question que la Convention sur le droit de la mer ne règle pas.

Pas de forage avant le 21 mars 2027, selon Londres

Le Tribunal a consigné les assurances données par le Royaume-Uni : pas de forage avant le 21 mars 2027, pas d’extraction avant mars 2028 et pas de nouvelle licence tant que le régime d’octroi reste suspendu. Ces dates fixent les limites de l’engagement britannique ; elles ne sont pas des dates de démarrage confirmées.

La société britannique Rockhopper Exploration et la société israélienne Navitas Petroleum ont annoncé en décembre 2025 leur décision d’investir dans Sea Lion. En août 2026, elles disaient viser un premier pétrole au premier trimestre 2028. L’ordonnance ne suspend pas les travaux préparatoires et ne vaut pas autorisation supplémentaire. Le Tribunal a encouragé les deux États à constituer rapidement la juridiction arbitrale et leur a rappelé que la Convention s’applique aux espaces maritimes contestés.

Photographie d’archives de la baie de Stanley, 2007 : Ben Tubby / Wikimedia Commons, CC BY 2.0. Recadrage et habillage Libnanews.

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