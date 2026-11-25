Au Sud-Liban, remettre les hôpitaux en état ne suffit pas. L’accès au soin dépend aussi des équipes, des transferts et du financement des traitements. Ce dossier analyse ce que la guerre a aggravé et ce que la reconstruction doit financer.

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Au Sud-Liban, remettre un bâtiment en état ne suffit pas à rendre des soins à la population. Il faut pouvoir atteindre l’hôpital, y trouver une équipe, puis poursuivre le traitement sans épuiser les revenus du foyer. Le rapport publié le 24 novembre par Médecins sans frontières éclaire les ruptures de cette chaîne. Le bilan de la stratégie sanitaire du ministère et les comptes de la santé en montrent une autre : avant même la guerre, les ressources qui permettaient de payer les soins s’étaient effondrées. Les deux problèmes appellent des réponses différentes, mais ne peuvent pas être traités séparément.

À Tyr, une frappe qui fait aussi des blessés parmi ceux qui soignent

Le 1er juin 2026, une frappe israélienne à proximité de l’hôpital Jabal Amel, à Tyr, a blessé 127 personnes, dont 39 professionnels de santé, selon Médecins sans frontières. L’organisation ne rapporte pas un bombardement survenu cette semaine : elle revient, dans son document du 24 novembre, sur un épisode de l’escalade du printemps. Ses équipes ont participé aux soins d’urgence et de traumatologie à Tyr et à l’hôpital Najdeh al-Chaabiyeh de Nabatiyé. Elles décrivent la prise en charge de traumatismes graves, de brûlures et de lésions dues aux explosions, ainsi que les conséquences des frappes pour les ambulances et les équipes de secours.

Le nombre de blessés ne mesure qu’une partie du choc subi par un hôpital. Une urgence collective exige des équipes supplémentaires, des produits sanguins, des examens et des salles d’opération au moment même où une partie du personnel peut être blessée ou empêchée de venir. Les besoins augmentent alors que la capacité de réponse baisse. Les services non urgents sont réduits ou suspendus pour libérer du temps et des espaces. Pour les malades qui ne relèvent pas des urgences, l’effet apparaît plus tard : un examen non pratiqué, une intervention repoussée ou une ordonnance qui expire entre deux consultations. Aucun de ces effets ne doit être compté comme une nouvelle victime de la frappe. Ils font néanmoins partie du coût des interruptions.

Le ministère peut compter les équipements livrés et l’hôpital les salles rendues utilisables. Un patient mesure autre chose : le temps entre son arrivée et sa prise en charge, ou la possibilité d’obtenir, à la sortie, le traitement prescrit. Si le service de traumatologie fonctionne mais qu’il n’existe plus de transfert disponible pour la chirurgie spécialisée, le premier établissement absorbe les conséquences de la défaillance du second. Si le retour au domicile est possible mais que la rééducation est trop loin, la dépense hospitalière a produit un gain incomplet. Pour les finances publiques comme pour les familles, l’unité pertinente est donc le parcours terminé, pas seulement la salle ouverte.

Le constat vaut aussi pour les secouristes. MSF note que des équipes ont dû retarder leur intervention jusqu’à ce que les conditions permettent de rejoindre les blessés. Une ambulance en état de circuler est un actif disponible ; une sortie réalisable au moment où une vie en dépend est un service. Confondre les deux conduit à additionner des moyens sans savoir quelle intervention ils rendent possible. Les dommages affectant un maillon, de la route au bloc opératoire, peuvent suffire à neutraliser des équipements fonctionnels ailleurs.

Le pays dépensait déjà beaucoup moins avant cette guerre

Pour évaluer l’effort de reconstruction, le premier piège consiste à prendre les comptes les plus récents pour une description de la guerre actuelle. Les séries comparables de dépenses de santé agrégées utilisées ici s’arrêtent en 2023. Elles rendent compte du choc de la monnaie et du financement après 2019, pas de l’état des hôpitaux en novembre 2026. Leur intérêt est de montrer avec quelles ressources le système est entré dans la période de conflits successifs. Les enquêtes de terrain et les rapports d’activité permettent ensuite d’étudier ce qui s’est ajouté à cette fragilité.

Une étude fondée sur les séries annuelles de l’OMS et de la Banque mondiale estime que la dépense de santé par habitant a baissé de 77,6 % entre 2019 et 2021 en dollars constants de 2015. La baisse apparaît aussi, à des degrés différents, quand on utilise des livres libanaises corrigées de l’inflation (63 %) ou une mesure en parité de pouvoir d’achat (75,6 %). Ces trois résultats proviennent de conventions différentes : ils ne s’additionnent pas. Dans la mesure en dollars constants, le niveau de 2023 demeurait inférieur de 72,2 % à celui de 2019. La remontée après 2021 n’a donc récupéré qu’une petite partie de la chute mesurée selon cette convention.

Une monnaie qui s’effondre change à la fois le prix des soins, la capacité de payer et la comptabilité. Les médicaments importés, les réactifs et certains équipements doivent être achetés avec des devises ou à des prix sensibles au change. Les dépenses de personnel, elles, ne suivent pas nécessairement le même rythme. Une mesure en livres corrigées par l’indice général des prix ne dit donc pas combien de consommables importés un hôpital peut acheter. Une mesure en dollars constants ne permet pas non plus de déduire directement le nombre de consultations qu’il a réalisées. Mais les trois méthodes indiquent une contraction, et non un simple effet de conversion comptable.

Sur la même période 2019–2021, la part de la santé dans le produit intérieur brut a reculé de 8,7 % à 4,4 % dans cette étude. C’est un autre indicateur : le PIB est le dénominateur, et sa propre baisse fait varier le ratio. La part de la dépense publique de santé dans le financement courant a quant à elle diminué, de 49,3 % à 26,9 % selon les chiffres étudiés. Dans une économie qui se contracte, une part publique plus faible réduit la capacité de répartir le risque de maladie entre personnes en bonne santé et personnes malades, ou entre périodes de revenu élevé et périodes de revenu faible. Cela ne signifie pas que tout argent privé a remplacé l’argent public. Les montants privés ont eux aussi reculé.

Cette distinction entre composition et niveau change le diagnostic. Dans un système stable, une variation de la part payée directement par les ménages peut signaler un transfert de charges. Dans une crise, toutes les sources de paiement peuvent diminuer ensemble. Si l’on ne suit que les parts, le tableau paraît beaucoup moins brutal que celui des montants réellement mobilisés. Les comptes nationaux mesurent ce qui a été dépensé. Ils ne recensent pas l’ensemble des besoins auxquels aucune dépense n’a répondu, ni les difficultés de chaque région. Pour décider où reconstruire, il faut associer les deux lectures, sans en faire un indicateur unique.

Quand le reste à charge ne dit pas qui a renoncé

Les paiements directs des ménages représentaient 29,70 % de la dépense courante de santé au Liban en 2023, selon la base de dépenses de santé de l’OMS diffusée par la Banque mondiale. La dépense directe moyenne correspondait à 77,46 dollars courants par habitant. Il serait trompeur de transformer ce chiffre en facture type. Un habitant qui n’a pas pu consulter ne pèse rien dans le total des paiements directs pour cette consultation. Un malade ayant payé une hospitalisation coûteuse et des traitements de suivi peut, à l’inverse, concentrer une part élevée des dépenses d’un foyer. La moyenne n’identifie ni cette concentration ni les soins abandonnés.

La stabilité d’une part voisine de 30 % depuis le début de la crise n’infirme donc pas la difficulté d’accès. L’étude sur le financement relève que de 2019 à 2021 les paiements directs par habitant ont diminué dans sa mesure en dollars constants, comme les autres ressources. Un ménage qui réduit l’achat de médicaments ou renonce à une consultation faute de moyens fait baisser le total statistique. Cela ne protège ni sa santé ni son revenu futur. Pour distinguer une baisse due à un meilleur remboursement d’une baisse due au renoncement, il faut des données sur le besoin, le recours et le résultat du soin, pas une part agrégée.

Le dispositif humanitaire donne une indication sur ce que les comptes ne voient pas. Dans son appel révisé, une évaluation portant sur des zones de 15 des 26 districts libanais indiquait qu’environ trois répondants sur quatre disaient ne pas pouvoir payer les services de santé. Il ne s’agit pas d’un résultat représentatif de tous les Libanais. L’enquête renvoie à des zones et à des populations évaluées dans le cadre de la réponse d’urgence. Son intérêt est de révéler une barrière qui existe même là où un service est physiquement accessible. L’ouverture d’un centre et l’accès financier doivent être mesurés séparément.

Les coûts de déplacement sont à ce titre décisifs. Lorsque plusieurs consultations sont nécessaires, le ménage ne paie pas seulement un billet, du carburant ou le trajet d’un taxi. Il doit organiser la garde des enfants, trouver un accompagnant ou perdre une journée de revenu. Le même prix d’examen a donc un effet différent à proximité d’un hôpital et dans un village pour lequel l’aller-retour mobilise une partie de la journée. Une aide qui rembourse seulement l’hospitalisation peut laisser sans solution le foyer qui ne peut pas financer le premier trajet. À l’inverse, un appui au transport dépensé sans vérifier qu’un spécialiste a accepté le patient peut payer un déplacement sans produire de soin.

Le problème est particulièrement visible dans le traitement des maladies chroniques et dans la réadaptation. Pour un suivi régulier, une absence n’est pas automatiquement un abandon : le patient peut avoir changé de centre, avoir reporté un rendez-vous, ou avoir été déplacé. Il faut pouvoir distinguer ces situations sans exposer des dossiers personnels. Un système qui paie l’acte isolé peut rembourser l’épisode aigu sans financer la coordination nécessaire après la sortie. Le coût est ensuite transféré au ménage, à un autre établissement ou à un service d’urgences lorsqu’un problème qui aurait pu être suivi revient sous une forme plus grave.

Les régions ont besoin de chaînes de soins, pas d’une addition de projets

Le retour d’habitants dans des zones où les services ont perdu du personnel ou des équipements ne ramène pas le système à son équilibre antérieur. La demande varie rapidement selon les retours, les déplacements et les conditions de sécurité. Une équipe hospitalière ne se reconstitue pas au même rythme. Elle dépend du logement, du transport, des revenus et des conditions dans lesquelles travaillent les soignants. Du matériel neuf peut demeurer inutilisé s’il manque une personne formée pour le faire fonctionner ou une entreprise en mesure de l’entretenir.

Au niveau d’un réseau, la capacité d’urgence est la somme des moyens que l’on peut réellement mobiliser en même temps, pas la somme des unités administratives. Un hôpital peut avoir besoin d’une petite redondance électrique ou d’un stock de sécurité, alors qu’un autre voit d’abord ses transferts bloqués par l’absence de conventions avec les établissements receveurs. Il serait inefficace de leur appliquer le même panier d’achats. Un établissement qui assure un service de référence pour plusieurs districts doit pouvoir tenir lors d’un afflux de cas. Un centre de première ligne doit pouvoir traiter les besoins courants sans envoyer systématiquement les patients vers l’hôpital.

L’Organisation mondiale de la santé signalait en avril une augmentation marquée de la demande à l’hôpital universitaire Rafic Hariri après la fermeture d’hôpitaux de la banlieue sud de Beyrouth. L’exemple ne concerne pas les mêmes établissements que le rapport de MSF sur Tyr et Nabatiyé. Il illustre le déplacement de la demande quand une partie du réseau n’assure plus le service. Si le financement reste attaché aux bâtiments ou aux volumes d’activité d’avant la crise, un hôpital d’accueil peut devoir prendre plus de patients sans disposer en temps utile des crédits ou des équipes nécessaires.

La réorganisation de ces parcours doit partir des délais cliniques, de la possibilité de conduire les transferts et des compétences qui peuvent être assurées à chaque échelon. Les soins primaires ne se substituent pas à la traumatologie. Ils peuvent toutefois reprendre des suivis qui ne nécessitent plus l’hôpital, éviter certaines ruptures de traitement et documenter les besoins qui ne remontent pas spontanément dans les statistiques hospitalières. Le résultat dépend de la qualité de la liaison entre les deux : on ne détourne utilement une consultation de l’hôpital que si le centre de proximité dispose du médicament, de l’examen ou de la capacité d’orientation nécessaires.

Répartir le risque sans simplement déplacer la facture

Le financement d’un hôpital repose sur la possibilité de transformer les soins fournis en recettes prévisibles. La question semble comptable ; elle détermine pourtant le stock de fournitures, le nombre de gardes qui peuvent être assurées et le délai accordé à une famille pour régler un solde. Dans un système fragmenté, deux patients nécessitant le même traitement peuvent arriver avec des couvertures différentes, ou sans tiers payeur identifié. L’établissement ne bénéficie pas nécessairement du même tarif ni du même délai de remboursement pour chacun. Il peut rencontrer des difficultés de trésorerie même après que le droit au paiement a été reconnu.

Pour un établissement exposé à un achat en devises, la date d’une créance compte autant que sa valeur nominale. Si un tarif est exprimé en livres, l’inflation entre la prestation et le paiement modifie ce que la recette permet d’acheter. Une hausse nominale du tarif, sans correction des délais et des modalités de règlement, ne garantit donc ni une hausse réelle des moyens de l’établissement ni une moindre facture pour le patient. Mais indexer indistinctement l’ensemble des prestations sur une devise exposerait le payeur public à des variations qu’il ne peut pas financer si ses recettes ne suivent pas. Ni le gel ni l’indexation automatique de toute la facture n’éliminent le risque. Ils le répartissent autrement.

Une réponse consiste à examiner, pour chaque groupe de soins, quels coûts sont réellement sensibles au change et auxquels les fournisseurs ne peuvent pas se soustraire. Un forfait peut couvrir une part de coûts locaux et une part de coûts importés ; les deux ne nécessitent pas les mêmes ajustements. Il faut ensuite distinguer le coût de l’acte de la fonction de disponibilité. Un établissement peut devoir assurer une équipe d’urgence de nuit même les jours où peu d’actes sont facturés. Payer uniquement à l’acte sous-finance cette disponibilité quand l’activité est irrégulière. La rémunérer sans vérifier qu’une équipe est réellement disponible créerait le problème inverse. D’où l’intérêt d’un engagement de service assorti d’indicateurs dont la vérification ne dépend pas du seul établissement payé.

Le patient ne peut pas attendre ce travail de tarification pour savoir ce qu’il doit payer. Il faut distinguer le prix annoncé, le tarif que le payeur reconnaît, le montant qu’il règle et la somme laissée au patient. Lorsqu’un centre renvoie vers un prestataire d’imagerie ou vers un spécialiste, l’information doit porter sur le parcours complet, pas uniquement sur le prix de la première visite. À défaut, une consultation accessible peut déboucher sur un examen hors de portée ou un service refusé. Ce type d’écart ne devient visible que si l’on suit, pour des indications comparables, la réalisation du soin après son orientation.

Ce problème a une traduction concrète dans la réponse du ministère. Une circulaire de mars 2026 rappelle que les hôpitaux publics et certains hôpitaux privés désignés ne doivent pas facturer de supplément pour les actes couverts par le ministère, dans les situations précisées par les textes sur les patients sans organisme de couverture, notamment les déplacés. La règle ne s’étend pas, par le seul effet de cette circulaire, à tous les établissements privés ni à toute prestation. Elle montre pourquoi une mention de couverture doit toujours être lue avec son périmètre, ses établissements participants et ses modalités de recours.

Les contrats avec les établissements privés, publics ou associatifs peuvent réduire certains de ces écarts sans présumer que tous ces acteurs ont la même structure de coûts. Pour un service acheté au bénéfice du public, les éléments à publier sont le périmètre de la prestation, le niveau de reste à charge et le délai de règlement du payeur. L’autorité publique doit pouvoir contrôler les écarts entre établissements. Elle ne doit pas demander une circulaire identique pour chaque cas de figure : les cas lourds et les zones peu denses sont précisément ceux où un forfait appliqué à l’identique risque de rendre le service financièrement intenable. Le principe doit être commun, les ajustements motivés et vérifiables.

Dans sa revue de la stratégie nationale de santé à l’horizon 2030, le ministère constate que la mise en commun virtuelle des fonds publics de santé et la création d’une autorité nationale de l’assurance ne se sont pas concrétisées. Il ne suffit donc pas d’en parler comme d’un système existant. Une mutualisation peut prendre du temps parce qu’elle implique des règles d’affiliation, des financements pérennes et des droits différents selon les régimes. Le chantier immédiat est plus circonscrit : définir les étapes et justificatifs communs qui permettent d’orienter un patient et de payer le prestataire sans exiger, à chaque rupture dans le parcours, une nouvelle démarche de la famille.

REAYA : payer la continuité plutôt que le seul nombre d’actes

La révision ministérielle permet de mesurer un progrès plus concret dans les soins de première ligne. Le programme REAYA, soutenu par le projet de résilience sanitaire de la Banque mondiale, a introduit un paiement par personne couverte dans une soixantaine de centres de santé primaires. La revue décrit la poursuite de l’expérience et les préparatifs pour contractualiser des prestations sur ressources nationales. Ces étapes ne signifient pas que tous les centres soient financés de cette manière, ni que le programme forme déjà une assurance maladie nationale. Elles montrent qu’un mécanisme de paiement différent existe et peut être évalué.

La capitation consiste à verser au prestataire une somme pour un ensemble de prestations qu’il doit rendre disponible à chaque personne inscrite, plutôt que de le rémunérer seulement à chaque consultation. Pour des soins préventifs et un suivi courant, la recette devient plus prévisible et le centre a moins intérêt à multiplier des actes de faible utilité pour survivre. Il peut consacrer du temps à retrouver des patients en rupture de suivi. La condition est que le forfait couvre un panier défini, avec une transparence suffisante sur ce qui est inclus, ce qui doit être orienté ailleurs et ce que le patient doit payer.

Si le forfait est trop faible ou ne tient pas compte des besoins, le centre peut avoir intérêt à prendre moins de patients lourds, à espacer les consultations, ou à renvoyer trop rapidement les cas vers l’hôpital. Ce n’est pas une accusation contre les centres REAYA ; c’est un risque propre à la forme du paiement. Il faut donc vérifier les incitations en pratique. À titre d’exemple, comparer le nombre de personnes inscrites donne une mesure de l’extension administrative. Comparer les patients présents au suivi, les ruptures de médicaments, les orientations effectivement effectuées et les dépenses qui restent à la charge des familles renseigne sur le service obtenu. Les deux approches ne doivent pas se substituer l’une à l’autre.

La définition des populations concernées compte autant que la formule de remboursement. Le ministère décrit un ciblage appuyé sur des programmes sociaux et l’usage d’un identifiant de santé pour le suivi. Un dispositif ciblé peut apporter une aide réelle aux personnes identifiées sans pour autant atteindre une personne nouvellement déplacée, dont le revenu a chuté rapidement, ou qui ne dispose pas des documents attendus. Si l’inscription relève d’une liste extérieure au réseau sanitaire, il faut prévoir le traitement des changements de situation, éviter de compter deux fois les personnes qui changent de lieu et permettre un recours lorsque l’accès au programme est refusé. Un identifiant n’est utile que si les droits rattachés à cet identifiant suivent effectivement la personne.

Un ajustement du forfait selon les besoins peut s’appuyer sur l’âge ou sur un profil de santé, mais la tentation serait de réclamer davantage de données personnelles que nécessaire. Le contrôle n’a pas besoin de rendre publics les épisodes médicaux individuels. L’évaluation peut s’appuyer sur des résultats agrégés par centre ou bassin de soins, sous réserve qu’un faible nombre de patients ne permette pas de reconnaître les personnes. Il faut aussi comparer des populations similaires : un centre qui accepte les cas les plus difficiles ne doit pas être sanctionné pour une fréquence de réadmission plus élevée si cette fréquence reflète la gravité des situations prises en charge et non un défaut du centre.

Le financement de l’extension reste un défi distinct de celui du pilote. Un prêt peut financer un démarrage, des équipements ou une expérimentation. Le paiement prévisible des centres suppose une ligne de dépense récurrente et un payeur qui peut honorer la date prévue. Le passage à des ressources nationales doit donc être jugé non à l’annonce d’un contrat, mais au premier ensemble de paiements, à leur régularité et à la stabilité de la couverture. Une extension qui multiplie les inscriptions sans que le budget récurrent suive risque de diluer la prestation partout. Une extension progressive peut au contraire privilégier les territoires où les renoncements sont documentés et où existe une solution d’orientation pour les cas dépassant le premier niveau.

Ce que financent l’aide d’urgence et la reconstruction

Les montants internationaux sont faciles à aligner dans un tableau et difficiles à comparer. Dans l’appel humanitaire révisé portant sur mars à août 2026, les partenaires demandaient 639,9 millions de dollars pour assister jusqu’à 1,4 million de personnes vulnérables, tous secteurs confondus. Le document faisait état de 185,9 millions de dollars reçus au 31 mai pour l’ensemble de l’appel. Un bulletin de coordination de juillet indiquait que 17 % des besoins du secteur santé dans l’appel révisé avaient alors été couverts. La date, le numérateur et le périmètre diffèrent. Il n’est pas possible d’utiliser ces chiffres pour déduire la somme reçue en novembre pour les hôpitaux, ni pour calculer le coût par personne soignée.

L’enjeu du financement humanitaire est de payer des services qu’un choc rend immédiatement nécessaires : soins urgents, médicaments, consultations de proximité, équipes mobiles ou continuité de certains traitements. La date du versement est cruciale parce qu’attendre une commande de plusieurs mois rend inutile une partie de l’intervention. En reconstruction, des achats et marchés pluriannuels peuvent au contraire être justifiés par le temps nécessaire à l’évaluation technique, au déblaiement ou aux travaux. Ralentir l’urgence pour faire entrer toutes les dépenses dans un projet de reconstruction prive la population de soins entre-temps. Payer durablement le fonctionnement comme une suite d’urgences empêche d’assurer un service stable, d’organiser des contrats fiables et de budgéter les charges nationales.

Le projet de reconstruction LEAP illustre ces différences. La Banque mondiale le décrit comme un cadre extensible d’un milliard de dollars, avec un financement initial de 250 millions de dollars et un périmètre de services essentiels qui inclut notamment les transports, l’eau, l’énergie, les équipements municipaux, l’éducation et la santé. L’évaluation de 1,1 milliard de dollars de dommages aux infrastructures et bâtiments critiques qu’elle rappelle concerne ces secteurs pris ensemble, après le conflit de 2023–2024. Ni le milliard du cadre, ni les 250 millions du financement initial, ni les 1,1 milliard de dommages ne constituent un budget hospitalier de 2026. Leur rôle est de définir une architecture et un ordre de grandeur, non de mesurer des services déjà rétablis.

La distinction entre annonce et exécution doit être conservée à chaque étape. La ratification ou l’approbation fixe un cadre. Un engagement réserve une somme à une opération. Un décaissement indique qu’un mouvement de fonds a eu lieu. Un équipement livré dans un entrepôt n’est pas encore installé ; un équipement installé n’est pas nécessairement utilisé. Il serait trop tôt d’annoncer que la capacité de soins est rétablie au seul vu d’engagements, et trop tard d’attendre la fin de tous les travaux pour commencer à traiter les lacunes du réseau. Entre les deux, la bonne méthode est de relier chaque annonce budgétaire à une date, à un périmètre et à un service attendu.

Un document de restructuration de la Banque mondiale sur le projet de résilience sanitaire donne un exemple de ce suivi. Il mentionne deux demandes de retrait traitées, l’une de 5,355 millions de dollars avec date de valeur du 28 janvier 2026, l’autre de 4,5 millions avec date de valeur du 11 mars. Ces montants relèvent de ce projet précis, pas de LEAP ; ils ne correspondent pas au coût des soins de deux mois. Le même document décrit des acquisitions d’équipement et explique que l’escalade de mars a perturbé la fin du projet. L’intérêt d’un document de ce type est de pouvoir situer les fonds, les commandes et les obstacles sans les confondre.

L’État et ses partenaires peuvent réduire le risque de financer deux fois un même actif sans demander à chacun de suivre le même calendrier. Pour un équipement ou un service, il faut savoir qui finance l’installation, qui assume les coûts courants et qui paie en cas de panne. Un don de matériel peut rester sans effet si les consommables compatibles ne sont pas disponibles auprès du réseau d’achat. La reconstruction est dès lors moins une compétition entre projets qu’un travail d’appariement entre capital, fonctionnement et accès. Les fonds internationaux peuvent accélérer l’investissement ; ils ne remplacent pas à eux seuls le financement ordinaire nécessaire pour rendre l’investissement utile.

Ce qu’un tableau de bord du retour aux soins devrait montrer

Il n’existe pas une statistique unique à partir de laquelle un ministre, un hôpital et une famille pourraient juger du rétablissement de la même manière. On peut en revanche demander à chaque réseau territorial de répondre à trois questions : quel service est disponible, quel patient y accède, et quel payeur en assume le coût ? La publication des résultats doit indiquer la date et la population concernée. Un chiffre national ne dira pas si un service de référence accessible en temps normal l’est lorsqu’une route n’est plus pratiquable. À l’inverse, une baisse locale d’activité ne prouve pas que les habitants vont mieux : ils peuvent avoir quitté le secteur ou être soignés ailleurs.

Pour la disponibilité, compter les heures effectivement couvertes par une équipe donne une lecture plus utile que la seule liste des services déclarés ouverts. Préciser s’il existe un plateau d’imagerie fonctionnel, des médicaments essentiels, une filière d’orientation et une solution de transfert rend l’information exploitable. Pour la réalisation, suivre les orientations acceptées et le temps entre la demande et l’acte permet de détecter le goulot. Pour le financement, mesurer le délai de paiement et le reste à charge après remboursement montre si le coût ne s’est pas simplement déplacé. Un établissement n’a pas vocation à rendre publiques des informations opérationnelles sensibles ; des données agrégées peuvent suffire à juger de la continuité du service.

Un suivi de la première consultation est insuffisant pour apprécier le résultat. Les personnes qui vivent avec une maladie chronique peuvent avoir à renouveler leur traitement sur plusieurs mois. Après une blessure, une partie du coût apparaît lors de la rééducation, de l’adaptation du logement ou de la reprise du travail. Les services sociaux et cliniques peuvent contribuer au même résultat sans nécessairement relever du même budget. Exiger une suite de soins mesurable ne consiste pas à demander à l’hôpital de tout faire : cela oblige les différents financeurs à expliciter comment un malade passe d’un service à l’autre et ce qui prend le relais lorsqu’un dispositif temporaire cesse.

Il faut aussi mesurer le dénominateur. Un taux de consultation par personne inscrite dépend de la qualité des listes et de la stabilité de la population. S’il ne concerne que les inscrits, il ne mesure pas l’accès des personnes éligibles mais non inscrites. Une part élevée de rendez-vous honorés peut masquer un filtrage en amont si les personnes ne parviennent pas à en obtenir. Un taux très faible de médicaments en rupture peut être trompeur si l’on ne suit que les médicaments encore inscrits au catalogue. Tout indicateur doit être lié à un autre qui vérifie ce qui risque d’être laissé de côté. Cette précaution vaut autant pour les bailleurs de fonds que pour les autorités nationales.

Aucun suivi agrégé ne remplace des possibilités de recours. Une personne orientée puis refusée, ou à qui l’on réclame un solde inattendu, doit pouvoir obtenir une réponse sans perdre l’accès aux soins. La publication d’un volume de réclamations ne permet pas à elle seule de départager un centre qui dysfonctionne et un centre qui rend le recours plus accessible. D’où l’importance de distinguer les motifs, les délais de résolution et les cas récurrents. Cette information peut guider des corrections de contrats plus précises que des décisions prises sur la seule base du nombre d’actes facturés.

Une reconstruction dont les ménages puissent constater l’effet

Dans les premiers mois, l’État peut commencer par sécuriser le financement des services dont l’interruption transfère immédiatement une lourde charge aux ménages ou aux urgences : accès aux médicaments du panier retenu, continuité des suivis, transferts et fonctionnement des services désignés comme références. Pour chaque bassin, il faut identifier un lieu de première consultation et un lieu de recours pertinent, puis vérifier qu’ils ont effectivement accepté les patients orientés. Les crédits et l’assistance peuvent être séquencés en conséquence. Il ne s’agit pas d’ouvrir un service là où l’on ne peut pas le faire fonctionner, mais de cesser de compter comme rétablies les prestations dont le parcours n’aboutit pas.

Dans un second temps, les travaux devraient être accompagnés d’un budget d’utilisation et d’un contrat de service qui couvre au moins les coûts dont dépend l’ouverture réelle : équipes, maintenance, énergie et approvisionnement. L’argent d’un chantier peut rester inscrit au projet tant que certains travaux sont bloqués ; les services de remplacement doivent en revanche disposer de ressources pendant cet intervalle. Le défi consiste à mener les deux opérations de front sans demander au financement temporaire de dissimuler durablement les défauts du budget ordinaire.

La stratégie financière doit enfin prévoir les variations de revenus observées depuis 2019. La population la plus exposée ne peut pas compenser seule une chute du financement public, comme si les paiements directs pouvaient augmenter mécaniquement pour couvrir l’écart. Les comptes indiquent qu’au plus fort de la crise les dépenses des ménages se sont elles aussi contractées. Lorsque les budgets disponibles se replient simultanément, une partie des soins n’est plus achetée, même si la part des frais directement payée par les ménages bouge peu. C’est précisément pourquoi la reconstruction sanitaire doit être jugée sur ce qui change pour les patients, pas sur la proportion de la facture qui leur revient après coup.

Pour Tyr et Nabatiyé, ce changement se lit à des moments précis : l’ambulance peut atteindre le blessé ; le bloc peut le prendre en charge ; le spécialiste peut accepter le transfert ; le patient peut finir son traitement. Le rapport de MSF documente ce qui arrive lorsque l’un de ces maillons cède. Les comptes de la santé décrivent la faiblesse du financement qui doit maintenant les remettre en état. Les deux éclairent une même décision de politique économique : financer un bâtiment est nécessaire lorsqu’il est endommagé, mais c’est la continuité des soins, jusqu’au bout du parcours, qui doit décider de ce que l’on finance et permettre de vérifier ce que la reconstruction a changé.

Indice de dépense de santé par habitant au Liban : 100 en 2019, 22,4 en 2021, 27,8 en 2023, en dollars constants de 2015. Graphique Libnanews, données OMS/Banque mondiale. © Libnanews ; données OMS/Banque mondiale

Part du financement extérieur dans les dépenses courantes de santé au Liban : 3,4 % en 2019, 16,5 % en 2021. Graphique Libnanews, données OMS/Banque mondiale. © Libnanews ; données OMS/Banque mondiale

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