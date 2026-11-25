Pas d’accord sur le salaire minimum au Liban. Les évêques catholiques demandent un accès sûr aux villages frontaliers. À Gaza, de nouvelles frappes sont signalées. Washington détaille ses projets de droits de douane. Le Liban se qualifie en demi-finale de la Coupe d’Asie de football de plage.

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Mercredi 25 novembre 2026, 18 h à Beyrouth. Pas d’accord sur le salaire minimum au Liban. Les évêques catholiques demandent un accès sûr aux villages frontaliers. À Gaza, de nouvelles frappes sont signalées. Washington détaille ses projets de droits de douane. Le Liban se qualifie en demi-finale de la Coupe d’Asie de football de plage.

Liban : les discussions sur le salaire minimum reprendront le 21 décembre

La commission de l’indice s’est séparée sans accord sur une nouvelle hausse du salaire minimum. La prochaine réunion est prévue le 21 décembre. Dans l’intervalle, le plancher reste fixé à 28 millions de livres libanaises par mois ou à 1,3 million par jour pour les salariés payés à la journée. Le ministre du Travail a indiqué qu’il soumettrait le dossier au gouvernement si les partenaires sociaux ne parvenaient toujours pas à s’entendre.

Sud-Liban : une explosion à Kounine et un appel à garantir l’accès aux villages

L’agence publique libanaise a signalé dans l’après-midi une explosion à Kounine, dans le caza de Bint Jbeil, qu’elle attribue à l’armée israélienne. La dépêche ne donne pas de bilan humain ni d’indication sur les dégâts.

À Zouk Mosbeh, la commission du Conseil des patriarches et évêques catholiques chargée des villages frontaliers s’est réunie pour la première fois. Présidée par Mgr Élias Nassar, elle veut recenser les besoins des habitants et coordonner l’aide des diocèses, des congrégations et de Caritas. Elle demande aux autorités de travailler à un accès sûr et durable aux villages pour les habitants, les secours et les livraisons. Aucun passage n’a été annoncé.

Gaza : des victimes signalées à Al-Shati, Al-Karama et Jabalia

Quatre personnes, dont deux fillettes, ont été tuées lors d’une frappe israélienne sur un appartement du camp d’Al-Shati, selon des sources médicales à Al-Shifa. Le ministère de l’Intérieur à Gaza a identifié parmi elles Mohammad Majid Abou al-Ouf, responsable de la sécurité intérieure dans le nord de l’enclave, ainsi que son épouse et ses deux filles. L’armée israélienne dit avoir visé un membre du Hamas.

Des sources palestiniennes signalent aussi un mort à Al-Karama et un autre à Jabalia al-Balad, où une frappe a touché une tente de déplacés. L’hôpital Nasser a signalé trois blessés par des tirs israéliens à Khan Younès. Ces bilans locaux ne constituent pas un décompte pour l’ensemble de la bande de Gaza.

Washington publie des projets de droits pour quatorze économies

Le représentant américain au Commerce soumet à consultation des droits douaniers visant quatorze économies, à l’issue d’enquêtes sur les surcapacités industrielles. Le projet retient 15 % pour l’Union européenne après prise en compte des droits ordinaires et de ceux déjà appliqués au titre de la section 301. Pour certains produits chinois, le taux proposé peut atteindre 20 %. Les auditions doivent commencer le 25 janvier. Les textes ne fixent pas encore de date d’entrée en vigueur.

Le Bureau of Economic Analysis a par ailleurs indiqué que les prix mesurés par l’indice PCE avaient augmenté de 3,8 % sur un an en octobre, après 3,7 % en septembre. Dans une publication distincte, il a révisé à 4,3 % en rythme annualisé la croissance américaine du troisième trimestre, contre 3,4 % initialement.

Football de plage : le Liban bat le Bahreïn et retrouvera l’Iran

Le Liban s’est imposé 6–4 contre le Bahreïn en Thaïlande et atteint pour la première fois depuis 2017 les demi-finales de la Coupe d’Asie. Il affrontera l’Iran, tenant du titre, vendredi 27 novembre à midi, heure de Beyrouth. Une victoire lui assurerait une qualification pour la Coupe du monde 2027 ; une défaite lui laisserait le match pour la troisième place.

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