La double championne olympique de Milan-Cortina arrête la compétition. À 36 ans, l’Italienne explique que la douleur à la jambe l’empêche de poursuivre.

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Federica Brignone a annoncé mercredi 25 novembre qu’elle mettait fin à sa carrière de skieuse. L’Italienne de 36 ans, sacrée en super-G et en slalom géant aux Jeux de Milan-Cortina en février, a expliqué dans une vidéo que les douleurs à la jambe ne lui permettaient plus de poursuivre la compétition. La Fédération italienne des sports d’hiver a confirmé son retrait.

Un bref retour sur les skis à Cervinia

L’annonce est intervenue au lendemain d’une première sortie sur les skis à Cervinia, dans le Val d’Aoste, depuis son opération du genou gauche le 25 août. Brignone y avait effectué quelques passages sans participer à une compétition. L’intervention avait servi à retirer du matériel posé après sa chute d’avril 2025 aux championnats d’Italie. Son dernier résultat en Coupe du monde reste, selon la Fédération internationale de ski, une huitième place en super-G à Soldeu le 1er mars 2026.

Deux titres olympiques et deux gros globes

Brignone avait débuté en Coupe du monde en décembre 2007 à Lienz, en Autriche. Elle quitte le circuit avec 37 victoires et 85 podiums. Elle a remporté le classement général en 2020 et en 2025, devenant la première Italienne à décrocher deux fois le gros globe. En 2025, elle a aussi terminé en tête des classements de descente et de slalom géant.

Ses deux titres à Cortina ont porté à cinq son total de médailles olympiques. Elle avait pris le bronze en géant à Pyeongchang en 2018, puis l’argent dans la même discipline et le bronze en combiné à Pékin en 2022. À Cortina, elle a remporté le super-G le 12 février et le géant trois jours plus tard, moins d’un an après sa chute.

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