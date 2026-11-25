Le tribunal de Jérusalem demande à la procureure générale israélienne de réexaminer le volet le plus grave du procès de Benyamin Netanyahou. Les magistrats estiment les preuves fragiles dans le dossier Bezeq-Walla et s’interrogent sur un deuxième volet. À ce stade, aucune charge n’a été retirée et aucun jugement rendu.

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Les juges du tribunal de district de Jérusalem ont demandé mercredi 25 novembre à la procureure générale israélienne, Gali Baharav-Miara, de réexaminer le volet le plus grave du procès de Benyamin Netanyahou. Ils estiment faibles les chances d’une condamnation dans l’affaire Bezeq-Walla et ont exprimé des doutes dans un deuxième dossier. Les poursuites n’ont pas été abandonnées et aucun jugement n’a été rendu.

La procureure générale a assisté à l’audience à la demande des trois magistrats chargés du procès. La présidente de la formation, Rivka Friedman-Feldman, a exposé les difficultés que le tribunal voit dans les éléments présentés à l’appui du dossier 4000. Les juges avaient déjà exprimé des réserves sur l’accusation de corruption. Cette fois, leur appréciation s’étend aux autres chefs retenus dans cette affaire, la fraude et l’abus de confiance.

Bezeq-Walla : les juges doutent de la preuve d’un échange

Dans le dossier 4000, l’accusation reproche à Netanyahou d’avoir favorisé, par des décisions réglementaires, les intérêts de Shaul Elovitch, qui contrôlait le groupe de télécommunications Bezeq et le site d’information Walla. En échange, selon le parquet, Netanyahou et son entourage auraient obtenu un traitement éditorial favorable. Le chef du gouvernement conteste les accusations.

À l’audience, le tribunal a mis en cause deux éléments de cette thèse : la fiabilité du témoignage sur les instructions présumées concernant Bezeq et la preuve d’un traitement inhabituellement favorable sur Walla. Les magistrats se sont également demandé si Netanyahou avait connaissance de ce traitement au moment des faits allégués. Le dossier ne porte pas simplement sur l’existence de contacts entre responsables politiques et dirigeants de médias. Il porte sur la nature des décisions attribuées au premier ministre et sur le lien que le parquet établit entre ces décisions et la couverture de Walla.

Les juges ont notamment relevé que Shlomo Filber, ancien directeur général du ministère des Communications devenu témoin de l’accusation, avait modifié son récit au cours de la procédure. Selon leur appréciation, son témoignage ne concorde pas sur certains points avec des éléments objectifs du dossier. Ces difficultés touchent aussi la preuve des instructions évoquées par le parquet pour étayer les chefs de fraude et d’abus de confiance.

Le tribunal distingue les deux autres dossiers

Le dossier 2000 concerne des discussions entre Netanyahou et Arnon Mozes, éditeur du quotidien Yedioth Ahronoth. Le parquet soutient que le chef du gouvernement a envisagé une intervention législative susceptible d’affaiblir un journal concurrent, en échange d’une couverture plus favorable. Netanyahou est poursuivi pour fraude et abus de confiance dans ce dossier. Les juges ont mis en doute la qualification pénale retenue et veulent entendre les explications du parquet avant de se prononcer sur la suite à donner à ce volet.

Le dossier 1000 concerne, lui, des cadeaux que Netanyahou et son entourage auraient reçus d’hommes d’affaires. L’accusation y porte également sur la fraude et l’abus de confiance. Le tribunal a indiqué que l’essentiel des éléments de ce volet avait été présenté et a invité les parties à examiner comment le mener à son terme. Les juges ont évoqué plusieurs issues possibles sans annoncer d’accord.

Le parquet doit décider de la suite

L’audience n’a changé ni les mises en accusation ni le statut judiciaire de Netanyahou. Les observations sur les chances d’une condamnation ne constituent ni un acquittement ni une décision de classement. Il revient à la procureure générale de décider si le parquet maintient ses charges, en réduit le périmètre ou engage des discussions dans l’un des volets de la procédure.

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