Maxime Chaya : la soirée du 19 novembre passe à 18 h

La soirée « 20 Years & Still Rising » avec Maxime Chaya se tiendra le jeudi 19 novembre 2026 à 18 heures, au lieu de 17 heures, au MEA Training & Conference Center. The Full Circles annonce le patronage de Nawaf Salam et précise que le décalage doit permettre aux ministres d’y assister, sans confirmer leur présence. Cette nouvelle annonce complète celle publiée par Libnanews le 2 novembre. La confirmation préalable auprès de l’organisation reste nécessaire pour accéder au lieu.

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La soirée « 20 Years & Still Rising » consacrée à Maxime Chaya commencera à 18 heures, au lieu de 17 heures, le jeudi 19 novembre 2026. Le rendez-vous reste fixé au MEA Training & Conference Center. The Full Circles, qui diffuse l’annonce, fait également état du patronage du président du Conseil des ministres, Nawaf Salam.

Maxime Chaya : un nouvel horaire à retenir

Dans un message signé par sa directrice générale, Myrna Abou Mrad el Khoury, l’agence indique que Maxime Chaya a rendu visite à Nawaf Salam. Selon ce message, le Premier ministre a accepté d’accorder son patronage à l’événement et demandé de décaler son début d’une heure pour permettre aux ministres d’y assister.

Le message ne confirme toutefois aucune présence ministérielle.

Libnanews avait présenté la rencontre dans sa rubrique Agenda le 2 novembre, avec un début annoncé à 17 heures. Les participants doivent désormais retenir 18 heures, heure du Liban. La date et le lieu ne changent pas.

Vingt ans après l’Everest

La soirée revient sur les vingt ans de l’ascension de l’Everest par Maxime Chaya, réalisée le 15 mai 2006. L’invitation initiale annonçait la projection du documentaire « Max Chaya Special », la présentation et la signature du quatrième et dernier tome de « Maximum Max », intitulé « Chomolungma: Top of the World! », ainsi que des projets pour la jeunesse libanaise.

Elle demandait aussi une confirmation préalable de présence, les noms des participants devant être communiqués à la sécurité de l’aéroport. Le contact de l’organisation reste le +961 3 393 353. Le nouveau message porte sur l’horaire et le patronage ; il ne détaille pas d’autre changement au programme.

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