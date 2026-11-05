Ersal : une femme tuée, l’armée annonce une enquête

Une ressortissante syrienne est morte après avoir été touchée par balle dans le jurd d’Ersal, le 4 novembre. Selon l’armée libanaise, les soldats d’un point d’observation ont tiré des coups de semonce après une tentative du conducteur de les renverser. Le véhicule transportait douze Syriens. Trois autres personnes ont été blessées par des éclats de verre. Une enquête a été ouverte sous la supervision de la justice compétente. Le conducteur est recherché. Les circonstances restent à établir indépendamment du récit militaire.

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Une ressortissante syrienne est morte après avoir été touchée par balle lors d’un incident dans le jurd d’Ersal, le 4 novembre. Trois autres personnes ont été blessées par des éclats de verre, selon l’armée libanaise, qui annonce l’ouverture d’une enquête sous la supervision de la justice compétente.

Le commandement de l’armée a livré sa version des faits jeudi 5 novembre, dans un communiqué de sa direction de l’orientation. L’incident s’est produit dans cette zone montagneuse située à la frontière libano-syrienne, où une unité menait des opérations de contrôle des frontières et de lutte contre la contrebande.

L’armée fait état d’une tentative de renversement de soldats

D’après le communiqué, un véhicule sans plaques d’immatriculation, équipé de vitres empêchant de voir à l’intérieur, arrivait de Syrie en empruntant des passages illégaux. Il aurait dépassé les soldats d’un point d’observation, puis son conducteur aurait tenté de les renverser.

L’armée affirme que ses hommes, confrontés à un danger imminent, ont tiré des coups de semonce pour contraindre le véhicule à s’arrêter. Le conducteur se serait alors immobilisé avant de prendre la fuite vers une destination inconnue. Il était toujours recherché au moment de la publication du communiqué.

Ces circonstances reposent sur le récit de l’institution militaire. Ce récit n’a pas pu être recoupé de façon indépendante à ce stade.

Douze passagers, une femme touchée par balle

Les soldats ont découvert douze ressortissants syriens à bord. Selon l’armée, le véhicule devait les faire entrer clandestinement au Liban. Une femme avait été touchée par un projectile et trois autres personnes blessées par des éclats de verre. Les quatre victimes ont été transportées à l’hôpital, où la femme est décédée.

Le communiqué ne donne ni leur identité, ni le nom de l’établissement hospitalier, ni l’état des trois blessés. Il ne précise pas non plus la trajectoire du tir qui a atteint la femme ou le déroulement exact de la séquence de tirs.

L’enquête annoncée doit établir les circonstances de l’incident. L’armée indique poursuivre ses recherches pour arrêter le conducteur en fuite.

Photo de couverture : archives de la photothèque Libnanews, mars 2025. Cette illustration ne représente ni le véhicule ni les lieux précis de l’incident.

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