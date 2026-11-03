Médias : Ezzeddine propose de renforcer les protections

Inaya Ezzeddine a annoncé le dépôt d’une proposition modifiant certaines dispositions de la loi sur les médias. Le texte, tel qu’elle le présente, vise à renforcer la protection des femmes et des enfants, à organiser des procédures confidentielles de plainte et à réserver au moins 30 % des sièges de l’Autorité nationale des médias aux femmes. Il évoque aussi la responsabilité des plateformes. L’annonce ne vaut ni adoption ni entrée en vigueur ; les dispositions complètes restent nécessaires pour en mesurer les effets.

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La protection des femmes et des enfants dans les médias fait l’objet d’une nouvelle proposition d’Inaya Ezzeddine. La présidente de la commission parlementaire de la Femme et de l’Enfant a annoncé le 2 novembre avoir déposé un texte modifiant certaines dispositions de la loi sur les médias. Parmi ses objectifs figurent des procédures confidentielles de plainte, une représentation féminine minimale dans l’autorité nationale et la responsabilité des plateformes numériques.

Femmes et enfants dans les médias : les protections annoncées

Dans son communiqué, la députée présente un dispositif destiné à lutter contre les discriminations, le harcèlement, l’exploitation et les représentations stéréotypées des femmes. Pour les enfants, elle cite la protection de la vie privée et la prévention de l’exploitation et des préjudices, tout en préservant leur droit à l’expression et leur accès à des contenus fiables et adaptés à leur âge.

Une procédure de plainte et un seuil de représentation

La proposition prévoit, selon sa présentation par Inaya Ezzeddine, des mécanismes clairs et confidentiels pour recevoir les plaintes liées au harcèlement, aux agressions, à la violence et aux risques menaçant les enfants. Elle entend protéger plaignants et témoins contre les menaces, les pressions et les représailles. Le communiqué ne précise pas les délais de traitement, les voies de recours ou les moyens qui seraient consacrés à ces procédures.

Un autre volet réserverait aux femmes au moins 30 % des sièges de l’Autorité nationale des médias. Ce seuil viserait la composition de l’autorité, et non les effectifs de chaque rédaction ou les invités des émissions.

Les plateformes et sites internet seraient également tenus, d’après la députée, de respecter les obligations de la loi sur les médias et de répondre des infractions commises par leur intermédiaire. La députée n’a pas détaillé le barème des sanctions ni le régime de responsabilité envisagé.

Protéger sans effacer la parole des enfants

Le débat rejoint des questions que les organismes internationaux traitent déjà dans leurs recommandations professionnelles. L’UNICEF rappelle que le travail journalistique doit servir l’intérêt public sans compromettre les droits des enfants. Ses principes associent respect de la vie privée, confidentialité, possibilité d’être entendu et protection contre les préjudices et les représailles.

Cette approche ne revient pas à exclure les mineurs de l’information. Elle oblige à examiner les conséquences d’une publication : une identité révélée, une image reconnaissable ou un détail de contexte peuvent continuer à circuler après le reportage.

Le contenu juridique complet reste déterminant

La proposition doit encore suivre son parcours parlementaire. Inaya Ezzeddine n’a pas annoncé de calendrier d’examen. Le dépôt ne vaut donc ni adoption ni entrée en vigueur des nouvelles obligations.

La définition des infractions, l’autorité chargée des plaintes, les garanties de confidentialité et les possibilités de contestation seront décisives. Ces précisions permettront d’évaluer à la fois la protection des personnes visées et les garanties nécessaires à l’exercice du journalisme.

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