Pauvreté : la LAU crée l’observatoire MARSAD

La LAU se dote de MARSAD, un observatoire consacré à la pauvreté, aux inégalités et au développement du Machrek arabe. Son lancement figurait au calendrier universitaire du 30 octobre 2026 à Beyrouth. Cette initiative réunit des économistes libanais et étrangers pour rapprocher recherche et décisions publiques. Son programme associe l’étude du niveau de vie à celle de l’accès à l’éducation et à l’emploi. Les travaux existants illustrent plutôt les difficultés de mesure : dates anciennes, territoires partiellement couverts et revenus incomplets exigent des comparaisons prudentes et des méthodes explicites.

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L’Université libano-américaine se dote d’un observatoire consacré à la pauvreté, aux inégalités et au développement dans le Machrek arabe. Porté par son département d’économie, MARSAD veut relier recherche et décisions publiques. Son lancement, inscrit au calendrier universitaire du 30 octobre 2026 à Beyrouth, intervient dans un pays où les chiffres de la pauvreté restent difficiles à comparer. Les données disponibles décrivent des années, des populations et des méthodes différentes.

MARSAD signifie « Monitoring Arab Regional Socioeconomic Advancement and Disparities ». La structure dépend de l’Adnan Kassar School of Business de la LAU. Elle réunit des économistes libanais et étrangers autour d’un objectif : produire des analyses utiles aux politiques de développement. Son champ couvre le Machrek arabe, au-delà du seul cas libanais.

L’observatoire entend développer les recherches sur les revenus, les conditions de vie et les écarts sociaux. Son programme repose sur le croisement des disciplines et la comparaison des pays du Machrek.

MARSAD examine la pauvreté et les écarts de chances

Le programme de lancement articule trois axes : pauvreté, inégalités et développement économique. Il associe la mesure du niveau de vie aux conditions d’accès à l’éducation, à l’emploi et à la protection sociale.

Le document annonce notamment une intervention de Ragui Assaad, de l’Université du Minnesota, sur les écarts sociaux dans l’enseignement supérieur et l’emploi. Il prévoit aussi une présentation de Francisco Ferreira, de la London School of Economics, sur l’évolution des inégalités de revenus. Ces interventions placent l’accès aux études et au travail au cœur du programme.

Une session consacrée à la pauvreté associe Walid Marrouch, économiste à la LAU, et Hania Sholkamy, anthropologue à l’Université américaine du Caire. Une autre porte sur les inégalités, avec Ghassan Dibeh et Fawwaz Traboulsi. Le programme aborde enfin les modèles de développement et la fragmentation du Machrek.

Ces travaux distinguent deux problèmes liés. Mesurer la pauvreté permet d’identifier les ménages qui manquent de ressources. Étudier les inégalités aide à comprendre la répartition des revenus et des possibilités d’étudier ou de travailler. Les moyennes nationales peuvent ainsi masquer des écarts importants entre ménages.

Une pauvreté de 44 % dans les zones étudiées en 2022

Le rapport de la Banque mondiale publié en mai 2024 illustre l’importance du périmètre. Son enquête couvre l’Akkar, Beyrouth, la Bekaa, le Liban-Nord et la majeure partie du Mont-Liban. Elle mesure une pauvreté monétaire de 44 % en 2022 dans les zones étudiées. Parmi les seuls ressortissants libanais de ces mêmes zones, la proportion atteint environ 33 %.

Indicateur Résultat Période et couverture Pauvreté monétaire, ensemble de la population étudiée 44 % 2022, cinq gouvernorats couverts par l’enquête Pauvreté monétaire, ressortissants libanais Environ 33 % 2022, mêmes zones

L’écart tient à la population retenue : tous les résidents étudiés dans le premier cas, les seuls Libanais dans le second. Ces résultats documentent la situation de 2022 dans les zones couvertes, avant les crises ultérieures.

Reconstituer les revenus, tout en exposant les limites

Trois membres fondateurs de MARSAD ont déjà travaillé sur ces difficultés. Paul Makdissi, Walid Marrouch et Myra Yazbeck ont publié une étude méthodologique sur la mesure de la pauvreté. Elle utilise les enquêtes du Baromètre arabe pour analyser les changements de niveau de vie entre 2016 et 2021-2022.

Le problème est concret. Certaines personnes déclarent leur revenu dans une tranche plutôt qu’en montant précis. D’autres ne répondent pas. Les chercheurs reconstituent des distributions compatibles avec les réponses disponibles, puis testent plusieurs hypothèses sur les informations manquantes.

Leur travail confirme une forte détérioration après la crise. Il expose aussi des limites : l’absence de données complètes sur la taille des ménages dans certaines vagues et une possible sous-déclaration des transferts reçus. Les estimations dépendent donc des hypothèses retenues pour reconstituer les informations manquantes.

Dans sa présentation de cette recherche, la LAU insiste sur son rôle complémentaire. Ces méthodes peuvent combler des intervalles entre enquêtes. Leur précision bénéficie d’un accès régulier aux données de revenus et de dépenses des ménages.

Une équipe et des publications à suivre

L’observatoire rassemble notamment Ghassan Dibeh, Ali Fakih, Jamal Haidar et Walid Marrouch, de la LAU. Paul Makdissi et Myra Yazbeck, de l’Université d’Ottawa, ainsi que Mohamad Khaled, de l’Université du Queensland, figurent parmi ses fondateurs.

MARSAD prévoit également un parcours pour les jeunes chercheurs, les étudiants de deuxième et troisième cycles et les diplômés récents. Les collaborations proposées comprennent des recherches communes et des comparaisons entre pays. Les formats annoncés vont des articles de recherche aux notes de données et aux documents destinés aux décideurs.

Le calendrier des premières statistiques produites par MARSAD reste à préciser. Ses prochaines publications détailleront les indicateurs retenus et leur fréquence de mise à jour.

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