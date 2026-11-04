PFAS : 3M annonce un accord de 7,35 milliards de dollars

3M annonce un règlement de 7,35 milliards de dollars sur neuf ans pour des dommages corporels liés aux PFAS. L’accord reste soumis à conditions et ne constitue pas une reconnaissance de responsabilité.

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Le groupe industriel américain 3M annonce un accord de 7,35 milliards de dollars, avant impôt et répartis sur neuf ans, pour régler des réclamations concernant des dommages corporels liés aux PFAS. Selon Reuters, qui a repris l’annonce dans la nuit du 3 au 4 novembre, le groupe prévoit une charge comptable de 5,8 milliards de dollars au quatrième trimestre 2026.

Deux montants pour le même engagement

Les 7,35 milliards correspondent à la somme nominale des versements prévus. Les 5,8 milliards représentent leur valeur actualisée, retenue pour la charge comptable. Ces deux chiffres décrivent donc le même engagement selon deux mesures différentes : ils ne s’additionnent pas.

Reuters précise qu’un paiement de 50 millions de dollars est prévu en 2026, sans versement en 2027. Environ 20 % des paiements doivent intervenir durant les deux dernières années du calendrier. Le groupe maintient ses prévisions financières pour 2026 et traite cette charge comme un élément exceptionnel dans ses résultats ajustés.

Des réclamations corporelles, avec des conditions

Dans son communiqué publié le 3 novembre à 18h00, heure de New York, soit 23h00 UTC, 3M indique que le dispositif concerne environ 99 % des réclamations corporelles actuelles, au sein et hors de la procédure fédérale AFFF regroupée en Caroline du Sud. Entre 115 000 et 120 000 plaignants seraient admissibles à y participer, selon l’entreprise.

Le règlement prévoit notamment une réserve de 680 millions de dollars, déjà comprise dans le montant global. Les versements dépendent de la participation des plaignants et d’autres conditions. 3M précise que l’accord ne constitue pas une reconnaissance de responsabilité et qu’il pourrait poursuivre sa défense si certains termes n’étaient pas remplis.

Cette annonce se distingue du règlement conclu en 2023 avec les fournisseurs américains d’eau potable. Elle ne clôt pas tous les contentieux PFAS : le communiqué prévoit encore des mécanismes pour traiter les demandes restantes ou futures.

Sources

Illustration : infographie originale Libnanews, réalisée à partir des montants annoncés par 3M. Aucun document photographique tiers ni image générée.

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