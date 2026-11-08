Mort d’Ali Daher : une enquête réclamée

La mort d’Ali Daher, âgé de 27 ans, a conduit le comité des familles de détenus à réclamer une enquête sur sa prise en charge et sur les démarches qui devaient permettre sa libération. Le décès a été rapporté vendredi 6 novembre. Selon les éléments rendus publics, le jeune homme avait subi un problème de santé pendant sa détention au poste de Choueifat, avant son transfert dans un hôpital de l’Akkar. Le comité affirme qu’il devait être libéré le lundi suivant, soit le 9 novembre, au titre de l’amnistie. Cette version soulève des questions sur le calendrier administratif. Elle ne suffit pas, à elle seule, à établir la cause médicale du décès ni la responsabilité d’une personne ou d’une institution.

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La mort d’Ali Daher, âgé de 27 ans, a conduit le comité des familles de détenus à réclamer une enquête sur sa prise en charge et sur les démarches qui devaient permettre sa libération. Le décès a été rapporté vendredi 6 novembre. Selon les éléments rendus publics, le jeune homme avait subi un problème de santé pendant sa détention au poste de Choueifat, avant son transfert dans un hôpital de l’Akkar.

Le comité affirme qu’il devait être libéré le lundi suivant, soit le 9 novembre, au titre de l’amnistie. Cette version soulève des questions sur le calendrier administratif. Elle ne suffit pas, à elle seule, à établir la cause médicale du décès ni la responsabilité d’une personne ou d’une institution.

Le comité demande de vérifier le calendrier

Dans son communiqué, le comité indique qu’Ali Daher était détenu depuis plus d’un an. Il soutient que les formalités de sortie avaient déjà pris plus de vingt jours de retard en raison de difficultés administratives et de la multiplication des documents demandés.

Ces affirmations doivent être distinguées d’une chronologie judiciaire vérifiée. La décision individuelle concernant la libération, sa date de notification et les actes encore attendus ne figurent pas dans les pièces publiques consultées. Il n’est donc pas possible de déterminer à partir du seul communiqué à quel moment une sortie était juridiquement exécutable.

Le comité met en cause le retard dans l’émission et la transmission des décisions. Il demande un examen des responsabilités éventuelles. Cette demande ne constitue pas le résultat d’une enquête : elle exprime la position des familles et les points qu’elles souhaitent voir éclaircis.

La prise en charge médicale reste à documenter

Le problème de santé, le transfert hospitalier et le décès forment une deuxième chronologie. Les informations accessibles ne précisent pas l’ensemble des heures d’intervention, les examens réalisés ou les conclusions médicales. Elles ne permettent pas de reconstituer les conditions exactes de l’assistance reçue.

Associer dans un même récit le retard allégué de libération et la mort ne démontre pas un lien de causalité. Une enquête devrait examiner les faits médicaux et les décisions administratives sur leurs propres pièces, puis établir leurs éventuels rapports. Affirmer dès maintenant que le retard a provoqué le décès dépasserait ce qui est connu.

Une demande d’enquête, pas des conclusions acquises

Le comité réclame une enquête immédiate sur les circonstances du décès et sur toute défaillance qui pourrait être établie. Sa démarche porte aussi sur l’exécution des mesures de libération dans les autres dossiers d’amnistie. Le cas d’Ali Daher ne permet cependant pas de déterminer la situation juridique de l’ensemble des personnes détenues.

À ce stade, aucune conclusion médico-judiciaire ni réponse détaillée des autorités compétentes n’apparaît dans les éléments consultés. Leur publication serait nécessaire pour dépasser les versions rapportées et établir les responsabilités, s’il en existe.

Les prochaines informations utiles concernent donc la décision de libération, sa circulation entre les services et la prise en charge médicale. La demande du comité reste de savoir ce qui s’est passé. La réponse suppose une chronologie documentée et les résultats de l’enquête réclamée.

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