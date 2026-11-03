Musée Sursock : Mare Nostrum ouvre le 6 novembre

Le musée Sursock accueillera Mare Nostrum de Lily Abichahine du 6 novembre 2026 au 21 février 2027. L’exposition, sous le commissariat de Yasmine Helou, prendra place dans les Twin Galleries. Avocate, chercheuse et artiste, Lily Abichahine explore les rapports entre la Méditerranée, les frontières et les récits mythologiques. Le vernissage est prévu le 6 novembre à 18 heures. L’entrée au musée est gratuite, avec des visites habituelles du mercredi au dimanche, de 10 heures à 18 heures.

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Le musée Sursock présentera Mare Nostrum, une exposition de Lily Abichahine, du 6 novembre 2026 au 21 février 2027. Placée sous le commissariat de Yasmine Helou, elle occupera les Twin Galleries, au rez-de-chaussée. Le vernissage est annoncé vendredi 6 novembre à 18 heures. L’artiste y poursuit une recherche sur la Méditerranée, les frontières et les relations entre le droit et les mythes.

Au musée Sursock, une mer traversée de frontières

Le projet part d’une interrogation : comment délimiter une mer dont l’eau circule entre les territoires ? Lily Abichahine s’intéresse au décalage entre ce mouvement et les divisions politiques qui organisent l’espace méditerranéen.

Dans la présentation de l’exposition, elle questionne la priorité historiquement accordée à la terre dans la manière de penser le droit. Elle propose de déplacer le regard vers l’eau et de considérer le bassin méditerranéen comme un ensemble. Marseille, Izmir, Palerme et Beyrouth jalonnent cette recherche.

Le mythe constitue un autre outil de son travail. L’artiste l’aborde comme une ancienne manière d’organiser les rapports humains et l’exercice du pouvoir. Ce croisement entre récits, territoires et règles structure Mare Nostrum, sans se limiter à une représentation du paysage marin.

Une recherche menée entre droit et performance

Lily Abichahine est avocate, chercheuse et artiste. Formée au droit à l’Université Saint-Joseph et à Paris Descartes, elle a ensuite étudié les arts du spectacle à Paris 8. Sa pratique associe notamment conférences-performances, installations et vidéos.

Son travail examine les liens entre les formes juridiques et les récits de fiction. Le corps, le patrimoine et la mémoire collective y occupent une place importante. Ce parcours explique la présence du vocabulaire du droit dans une recherche qui utilise aussi le texte et la scène.

Le projet Mare Nostrum, engagé en 2021, comprend plusieurs réalisations antérieures à l’exposition de Beyrouth. Our Sea I: Choreography for a Woman and a Stone appartient à ce premier cycle, développé à Palerme.

Le deuxième volet, Secrets of the Infinite Sea, revisite le mythe de Prométhée. Créé à Brême en novembre 2022, il mêle texte, vidéo et son. L’artiste y rapproche la divination antique et les réalités des migrations méditerranéennes. Cette conférence-performance a notamment été présentée au Trinity College de Dublin en janvier 2025.

L’exposition au musée Sursock reprend le titre de cette recherche au long cours et lui donne un nouveau cadre de présentation à Beyrouth.

Dates et accès

Mare Nostrum ouvrira le 6 novembre 2026 et se poursuivra jusqu’au 21 février 2027, selon le calendrier du musée. L’entrée au musée est gratuite. Ses horaires habituels sont du mercredi au dimanche, de 10 heures à 18 heures, distincts de l’horaire du vernissage.

Le musée se trouve rue de l’Archevêché grec-orthodoxe, à Achrafieh, près des escaliers Saint-Nicolas. Il indique que ses galeries sont accessibles aux personnes en fauteuil roulant. Les groupes scolaires doivent réserver leur visite à l’avance auprès du musée.

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