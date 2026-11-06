Nabatiyé : un marché routier de 3,69 millions $

À Nabatiyé, le CDR a publié une décision retenant Al-Bunyan pour un marché routier de 3 689 470 dollars. Le dossier établit une attribution et sa chronologie. Il ne donne pas encore un bilan public des travaux exécutés, des paiements ou des routes réceptionnées dans le caza concerné au Sud.

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Le marché routier de Nabatiyé permet de mesurer une étape concrète de la reconstruction du Sud. Le Conseil du développement et de la reconstruction (CDR) a publié le 9 octobre une décision retenant l’offre d’Al-Bunyan pour 3 689 470 dollars. Le dossier concerne le dégagement et la remise en état de routes endommagées dans le caza. Il apporte un montant et un attributaire à un débat souvent dominé par les annonces. Il ne fournit cependant pas, à lui seul, un bilan des travaux exécutés.

Cette distinction prend tout son sens après la réunion gouvernementale du 5 novembre sur le retour et le relèvement des régions touchées. Les responsables ont examiné l’avancement des procédures du CDR et du Conseil du Sud. Le compte rendu ne détaille pas chaque marché, ses paiements ou son taux d’achèvement. Le registre public du CDR permet d’aller plus loin pour un dossier précis, sans extrapoler à l’ensemble du programme.

Le marché routier de Nabatiyé possède un attributaire

Le dossier porte le numéro 1250 dans le registre du CDR et la référence LEAP-SW4-NABATIEH. L’avis figure également sous le numéro 12530 de la plateforme des achats publics. Ces identifiants évitent de confondre ce chantier avec d’autres interventions à Nabatiyé ou avec les contrats du Conseil du Sud.

Le financement relève du Projet d’assistance d’urgence au Liban, LEAP, soutenu par la Banque mondiale. Le CDR présente la procédure comme un appel d’offres national ouvert pour des travaux. L’objet couvre des routes du caza de Nabatiyé, et non la reconstruction de tous les bâtiments détruits de la ville.

La décision publiée retient l’entreprise Al-Bunyan pour l’ingénierie et les travaux, dont le siège indiqué est à Beyrouth. Le montant s’élève à 3 689 470 dollars américains. Le document précise que cette valeur n’est pas soumise à la TVA dans le cadre du financement concerné. Il s’agit du montant de l’offre retenue. Ce chiffre ne représente donc ni une dépense déjà intégralement payée ni la valeur de travaux réceptionnés.

Cinq offres et plusieurs dates à distinguer

L’appel d’offres a été publié le 18 août 2026. La fiche du CDR conserve la trace du report de la date limite, initialement fixée au 2 septembre, au 3 septembre. La commission d’attribution a examiné cinq offres, selon la décision consultée.

Le document indique que les cinq dossiers ont été admis après examen administratif et technique. Il présente Al-Bunyan comme l’auteur du prix le plus bas parmi les offres acceptables. La liste des soumissionnaires comprend également des entreprises de travaux et de commerce. La pièce ne publie toutefois pas, dans son unique page, un tableau complet des prix concurrents. Elle ne permet donc pas de calculer l’écart entre la proposition retenue et les autres.

Le conseil d’administration du CDR a adopté la décision numéro 617 le 17 septembre. Le document mentionne ensuite la non-objection de la Banque mondiale, enregistrée le 1er octobre. La publication de la notification sur le site du CDR est datée du 9 octobre.

Ces trois dates correspondent à des actes différents. Le vote du conseil ne se confond pas avec la réponse du bailleur. La mise en ligne de la notification constitue encore une autre étape. Les confondre donnerait l’impression d’une attribution décidée en novembre, alors que la réunion du 5 novembre portait sur le suivi des dossiers.

Une notification, pas un procès-verbal de réception

La fiche électronique du CDR classe le marché comme « attribué ». La décision jointe emploie, dans son intitulé, la notion d’acceptation de l’offre gagnante et d’attributaire provisoire. Elle indique aussi que le délai de suspension prévu par la loi sur les achats publics ne s’applique pas dans ce dossier d’urgence, conformément au cadre qu’elle cite.

Il faut conserver ces précisions lorsqu’on décrit l’état de la procédure. La publication prouve qu’une offre a été sélectionnée et que cette sélection a reçu la non-objection mentionnée. Elle ne vaut pas publication du contrat signé, d’un ordre de démarrage ou d’un certificat de paiement.

La page consultée ne donne pas de pourcentage d’avancement des travaux. Elle ne présente pas non plus de procès-verbal de réception permettant d’affirmer que les routes ont été restaurées. L’absence de ces documents sur cette fiche ne démontre pas l’arrêt du chantier. Elle limite simplement ce que le dossier public permet de constater.

Dégager les routes implique aussi de suivre les gravats

Les pièces techniques donnent une idée plus précise des obligations prévues. Le plan environnemental concerne le dégagement des voies et leur rétablissement temporaire. Il encadre notamment le transport des déblais vers des sites approuvés par le ministère de l’Environnement.

Le dispositif prévoit des registres de transport comportant l’origine des chargements, le tronçon concerné, les quantités estimées et la destination. Il exige aussi la traçabilité des véhicules et de la réception. Les dépôts dans les vallées, les terres agricoles ou des sites non autorisés sont interdits.

Ces prescriptions sont importantes pour apprécier la qualité d’un chantier. Une chaussée dégagée peut déplacer les difficultés vers un autre lieu si les matériaux ne suivent pas une filière contrôlée. Mais le plan décrit des obligations contractuelles. Il ne constitue pas la preuve que chaque transport les a respectées, ni une liste des destinations effectivement utilisées.

Un premier point de comparaison pour la reconstruction

Ce marché apporte un repère vérifiable au suivi du Sud : un objet identifié, une procédure, un attributaire et un prix. Il faut éviter de transformer cet exemple en bilan général du CDR. Les marchés d’eau, d’électricité, de santé ou de secours répondent à d’autres calendriers et peuvent relever d’autres financements.

La même prudence s’applique au Conseil du Sud. Sa présence à la réunion gouvernementale ne signifie pas qu’il a attribué le contrat numéro 1250. Le CDR apparaît ici comme l’organisme responsable de la procédure. Identifier correctement le maître d’ouvrage permet ensuite de chercher les documents d’exécution au bon endroit.

La prochaine étape du suivi sera donc documentaire et matérielle : contrat, ordre de démarrage, situations de travaux et réception des tronçons. C’est leur rapprochement avec la décision publiée qui permettra de passer du marché annoncé à l’avancement réellement établi.

Crédit photographique

Nabatiyé, photographie d’archives publiée en octobre 2024. Elle ne montre pas l’exécution du marché routier étudié. Couverture Libnanews. Photo réelle issue de la photothèque Libnanews, média 247630 : https://img.libnanews.com/wp-content/uploads/2024/10/Nabatiyeh.jpg . Photographie intégrale redimensionnée proportionnellement ; textes ajoutés hors photo. Aucune génération ou retouche.

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