Naufrage meurtrier au Sénégal : 34 morts

Le naufrage d’une pirogue au large de Kébémer, au Sénégal, a fait 34 morts selon un nouveau bilan rapporté dimanche 8 novembre de source officielle. Un rescapé a également été signalé. Les recherches se poursuivent près de Lompoul, tandis que le nombre total de personnes présentes à bord reste inconnu. La gouverneure de Louga suit l’identification des victimes et l’accompagnement des familles. Le ministre de l’Intérieur est attendu lundi sur les lieux du drame. Les circonstances du naufrage restent à établir.

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Le naufrage meurtrier au Sénégal, au large du département de Kébémer, a fait 34 morts, selon un bilan rapporté dimanche 8 novembre de source officielle. Un rescapé figure également dans ce décompte. Les recherches se poursuivent dans le secteur de Lompoul, sur la Grande Côte.

Ce nouveau bilan, communiqué à une agence de presse sénégalaise, dépasse celui de 21 morts annoncé samedi soir. La presse sénégalaise confirme cette révision à la hausse. Les autorités présentent l’embarcation comme une pirogue transportant des candidats à l’émigration irrégulière.

Naufrage meurtrier au Sénégal : un bilan encore provisoire

Le nombre total de personnes présentes à bord reste inconnu. Le décompte de 34 morts et d’un rescapé ne permet donc pas d’établir combien de passagers manquent encore à l’appel. Les services de l’État restent mobilisés pour retrouver d’éventuels survivants.

Samedi 7 novembre, gendarmes et sapeurs-pompiers avaient récupéré une vingtaine de corps sur le littoral de Lompoul. Les premières informations situaient ces découvertes dans la zone de Tébène, dans le secteur de Potou Saradao. Les équipes ont ensuite acheminé les dépouilles pour identification.

Ces découvertes avaient suivi le signalement d’une pirogue échouée au large de cette partie du littoral. Les circonstances exactes du drame restent à préciser. Les éléments disponibles ne permettent pas davantage de confirmer le point de départ ou la destination de l’embarcation.

Identification des victimes et soutien aux familles

La gouverneure de la région de Louga, Ndèye Nguénar Mbodj, s’est rendue dimanche dans le département de Kébémer. Sa visite porte sur le suivi des opérations d’identification et de conservation des corps. Elle doit aussi rencontrer les familles endeuillées et leur transmettre les condoléances de l’État.

Dans un communiqué, le ministère de l’Intérieur et de la Sécurité publique a assuré de la mobilisation des services compétents. Cette mobilisation concerne les recherches, les secours et l’accompagnement des familles. Le ministre a présenté ses condoléances au nom du président de la République et du gouvernement.

Le gouvernement a également réaffirmé sa volonté de combattre les réseaux de passeurs, notamment avec les pays voisins. Il a appelé les populations à la vigilance face aux dangers de la migration irrégulière. Ces déclarations ne précisent pas, à ce stade, les responsabilités dans le naufrage de Lompoul.

Le ministre de l’Intérieur est attendu sur place lundi 9 novembre. Cette visite doit permettre d’apporter le soutien de l’État aux familles, alors que les recherches et l’identification des victimes se poursuivent.

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