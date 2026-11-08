Sarghaya : Damas annonce une saisie de drogue

Le ministère syrien de la Défense a annoncé vendredi 6 novembre une interception de stupéfiants à Sarghaya, dans la région de Damas. Selon son communiqué, les gardes-frontières ont saisi 280 kilogrammes de haschich et 28 000 comprimés de captagon provenant du Liban. Les suspects auraient fui après un échange de tirs. L’annonce intervient après des discussions bilatérales sur le contrôle des frontières. Aucun élément publié ne permet toutefois d’identifier le réseau, d’établir une affiliation politique ou de conclure à une opération conjointe.

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Le ministère syrien de la Défense a annoncé, vendredi 6 novembre 2026, une saisie de stupéfiants à Sarghaya, dans la région de Damas. Les gardes-frontières auraient intercepté 280 kilogrammes de haschich et 28 000 comprimés de captagon venant du Liban. Selon le ministère, les suspects ont fui vers le territoire libanais après un échange de tirs.

Sarghaya : ce qu’annonce la Défense syrienne

La direction de l’information et de la communication du ministère attribue l’opération à des unités de l’armée syrienne chargées de la frontière. Elle affirme que les trafiquants ont ouvert le feu les premiers. Les militaires auraient riposté, provoquant leur fuite.

L’annonce officielle a été diffusée dans la soirée du vendredi 6 novembre. Les autorités n’ont pas précisé l’heure de l’interception. Leur récit situe l’opération à Sarghaya, sans identifier le passage emprunté par le chargement ni le lieu exact de l’échange de tirs.

La frontière au programme des échanges entre gouvernements

Cette annonce intervient quatre jours après une réunion à Damas entre les autorités syriennes et une délégation libanaise. Le 2 novembre, le ministre syrien des Affaires étrangères, Assaad al-Chaibani, a reçu le vice-président du Conseil libanais, Tarek Mitri, au palais Tichrine.

Selon le compte rendu du ministère syrien des Affaires étrangères, les participants ont discuté de coopération sécuritaire et de contrôle des frontières. Les échanges ont également porté sur l’éducation, les affaires sociales, le travail et les commissions techniques communes.

L’identité du réseau reste à établir

Le communiqué annonce le transfert des produits saisis aux services compétents pour les suites légales. Il ne donne ni l’identité des suspects, ni leur nationalité, ni le nom d’un réseau. Il ne fait état d’aucune arrestation ou victime.

Le destinataire du chargement et le lieu de production des stupéfiants restent également inconnus. La Défense syrienne n’annonce aucune participation libanaise à l’opération et n’établit aucun lien avec un groupe politique.

La suite du dossier dépend désormais des investigations annoncées par les autorités syriennes. Celles-ci n’ont pas précisé, dans leur communiqué, quel service conduirait la procédure ni quand elles publieraient de nouveaux résultats.

Photo d’illustration : FSI / archives Libnanews, juin 2021. Elle ne montre pas l’opération annoncée à Sarghaya. Montage Libnanews, photographie entière conservée.

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