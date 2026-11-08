Ukraine : la France à Abou Dhabi, annonce Barrot

Jean-Noël Barrot a annoncé dimanche 8 novembre que la France participerait aux pourparlers sur l’Ukraine, prévus les 10 et 11 novembre à Abou Dhabi. Le ministre assure que les Européens seront représentés, mais ne précise pas encore qui portera la position française. Les discussions doivent réunir les délégations ukrainienne, russe et américaine, sous médiation de Washington. Paris entend y faire entendre les attentes européennes. Le format exact de cette participation reste à préciser, alors que les frappes russes se poursuivent en Ukraine.

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La France à Abou Dhabi : Jean-Noël Barrot a annoncé, dimanche 8 novembre, la participation française aux discussions sur la guerre en Ukraine. Les pourparlers sont prévus les 10 et 11 novembre aux Émirats arabes unis, entre délégations ukrainienne, russe et américaine. Le ministre des Affaires étrangères assure aussi que les Européens seront représentés. Il n’a pas encore nommé le représentant français.

Cette annonce précise la place de Paris dans un rendez-vous diplomatique déjà inscrit au calendrier. Les dates de la rencontre étaient connues, mais la participation française n’avait pas été détaillée. Les discussions doivent relancer un processus de négociation resté sans avancée décisive sur le règlement de la guerre.

La France à Abou Dhabi, avec quel représentant ?

« La France sera autour de la table », a déclaré Jean-Noël Barrot lors d’un entretien radiotélévisé dimanche. Le ministre a confirmé la présence française dans la capitale émiratie, tout en laissant ouverte l’identité de la personne chargée de représenter Paris.

Il n’a donc pas annoncé son propre déplacement. Son intervention ne permet pas non plus de préciser le niveau de la délégation française. Ces éléments restent attendus avant l’ouverture des discussions, mardi 10 novembre.

L’annonce porte sur la participation à une rencontre à venir. Elle ne constitue ni l’annonce d’un cessez-le-feu, ni celle d’un accord entre Kiev et Moscou. Les délégations doivent reprendre leurs échanges sous médiation américaine, alors que les combats et les frappes se poursuivent.

Barrot veut faire entendre les exigences européennes

Le chef de la diplomatie française a relié cette présence aux démarches menées ces dernières semaines par les Européens. Selon lui, ceux-ci ont demandé au médiateur américain de tenir compte de leurs attentes dans toute discussion engageant l’avenir du continent.

Barrot présente la participation française comme un moyen de porter cette position européenne. Il affirme que les Européens seront représentés, sans préciser les autres participants ni leur mandat. À ce stade, sa déclaration ne permet pas de décrire la composition d’une éventuelle délégation des institutions de l’Union européenne.

Cette distinction compte pour le format de la réunion. Le rendez-vous annoncé demeure centré sur les délégations russe, ukrainienne et américaine. Paris confirme sa présence, mais les modalités de son association aux discussions restent à préciser.

Un dialogue toujours marqué par le désaccord territorial

Les précédentes discussions entre représentants russes, ukrainiens et américains s’étaient tenues à Genève, à la mi-février. Elles n’avaient pas permis d’avancée vers un règlement du conflit déclenché par l’invasion russe à grande échelle, en février 2022.

La question territoriale demeure un point de blocage. Moscou exige notamment le retrait complet de l’armée ukrainienne de la région de Donetsk, dans l’est du pays. Kiev rejette cette demande, estimant qu’un tel retrait exposerait l’Ukraine à de nouvelles attaques.

Le rendez-vous d’Abou Dhabi intervient également à l’approche d’un nouvel hiver de guerre. La Russie continue de viser les infrastructures énergétiques ukrainiennes. Dimanche, l’opérateur DTEK a signalé que plus de 600 000 habitants de la région de Dnipropetrovsk avaient été privés d’électricité après des attaques nocturnes.

Volodymyr Zelensky a directement relié cette campagne de frappes à la préparation des pourparlers. La participation française annoncée dimanche s’inscrit donc dans une séquence où les préparatifs diplomatiques n’ont pas interrompu les opérations militaires.

Les discussions sont attendues mardi 10 et mercredi 11 novembre à Abou Dhabi. Paris doit encore préciser qui le représentera et dans quelles conditions sa délégation participera aux échanges.

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