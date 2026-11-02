Négociations de Doha : Ormuz et sanctions sans accord

Les négociations de Doha réunissent des médiateurs qatariens qui discutent avec les représentants iraniens des conditions d’une réouverture d’Ormuz. Sanctions pétrolières, avoirs gelés et calendrier des engagements occupent les échanges indirects avec Washington. Les formules de cinq, sept ou deux jours correspondent à des propositions distinctes, pas à un accord signé. La place du nucléaire reste disputée, tandis que les menaces militaires accompagnent la négociation et entretiennent les inquiétudes au Liban. Aucune issue définitive n’est annoncée par les négociateurs.

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Les discussions indirectes entre Washington et Téhéran portent sur le détroit d’Ormuz, les sanctions pétrolières et les avoirs iraniens gelés. La médiation qatarie cherche à traduire les engagements politiques en étapes concrètes, sans accord définitif à ce stade. Le principal obstacle reste l’ordre des concessions et la place du dossier nucléaire dans la négociation.

Le désaccord ne porte pas seulement sur les concessions attendues. Il concerne aussi leur ordre : quelles mesures doivent être prises avant la réouverture du détroit, et quand le dossier nucléaire doit-il entrer dans la négociation ? Cette question explique la place occupée par les calendriers de mise en œuvre.

Cinq, sept ou deux jours : des formules différentes

Al Akhbar présente un cadre qatari prévoyant l’exécution progressive d’engagements réciproques dans un délai maximal de cinq jours. Le quotidien distingue cette formule d’une proposition iranienne précédente, étalée sur sept jours. Abbas Araghchi évoque ensuite la possibilité de comprimer les étapes à deux jours.

Al Binaa reprend cette dernière perspective en parlant de « plan des deux jours ». Le quotidien rapporte que le ministre iranien des Affaires étrangères attend encore des réponses américaines aux questions transmises par Téhéran. Ces délais décrivent donc des propositions et leurs ajustements, pas le calendrier d’un accord déjà signé.

Le point central reste la coordination des gestes. Les interlocuteurs doivent déterminer comment articuler les mesures américaines attendues et la reprise de la circulation maritime. La rapidité annoncée ne signifie pas que les divergences de fond aient disparu.

Ce que Téhéran demande avant la réouverture

Dans le récit d’Al Akhbar, les demandes iraniennes comprennent l’arrêt de la guerre sur les différents fronts, la levée du blocus maritime, la suppression des sanctions pétrolières et la libération des avoirs gelés. Le journal mentionne également la reconnaissance d’un rôle iranien dans la gestion d’Ormuz.

Al Binaa rapporte, pour sa part, des discussions sur le rétablissement des exemptions pétrolières et sur un itinéraire maritime défini en accord avec Oman. Le dossier nucléaire serait abordé dans une seconde phase de la formule décrite.

Cette séquence demeure contestée. Selon Al Akhbar, qui cite notamment l’agence iranienne IRNA, Washington souhaite mettre les inspections et la question du stock d’uranium enrichi à l’ordre du jour initial. Téhéran refuse de discuter du nucléaire avant l’exécution des conditions qu’il place en amont. Les échanges portent ainsi autant sur l’enchaînement des dossiers que sur leur contenu.

Une médiation indirecte, malgré les contacts soutenus

Le premier ministre qatari, Mohammed ben Abdelrahmane Al Thani, s’est rendu à Téhéran le vendredi précédent. Al Akhbar évoque environ douze heures de discussions. Une délégation iranienne a ensuite gagné Doha, tandis que les intermédiaires qatariens maintenaient leurs échanges avec Washington.

Araghchi a cependant démenti toute rencontre directe avec une délégation américaine, ainsi que l’existence d’un arrangement pour en organiser une. La présence des représentants iraniens au Qatar ne doit donc pas être présentée comme l’ouverture de pourparlers bilatéraux directs.

Les journaux rapportent aussi une lettre de JD Vance à Mohsen Rezaï, présenté comme secrétaire du Conseil suprême de sécurité nationale iranien. Rezaï dit l’avoir lue et juge sa tonalité plus positive, sans avoir encore répondu. Ce signal ne vaut pas acceptation des demandes américaines.

Les menaces militaires restent dans la négociation

Donald Trump décrit des échanges utiles tout en conservant la menace de nouvelles frappes. Selon les déclarations reprises par Al Binaa, Marco Rubio indique qu’aucune décision d’attaque nouvelle n’a été prise et que le président privilégie la diplomatie.

Dans le même temps, le quotidien relaie un récit de Barak Ravid, sur la chaîne israélienne 12, au sujet d’un appel entre Trump et Benjamin Netanyahu. Deux sources anonymes y décrivent une pression israélienne pour reprendre la guerre après les élections américaines de mi-mandat. Les bureaux des dirigeants n’ont pas commenté ce récit.

Pour le Liban, une question demeure ouverte : une éventuelle entente comporterait-elle des garanties applicables à son territoire ? Les informations publiées ne permettent pas de déduire de la seule poursuite des discussions une protection automatique contre l’escalade. À Doha, les médiateurs tentent encore de fixer des obligations réciproques, leur calendrier et les conditions de leur exécution.

Sources

Al Akhbar, 2 novembre 2026, page 8 ; Al Binaa, pages 1 et 4 ; Al Liwaa, pages 1 et 6.

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