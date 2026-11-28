Le 25 novembre, Neuralink a annoncé avoir reçu le feu vert de la FDA pour lancer l’essai LINK. Les démonstrations de curseur ne valent pas autorisation de vente.

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Déplacer un curseur sans bouger la main est déjà possible pour des participants aux essais de Neuralink. Le 25 novembre, la société a annoncé avoir reçu le feu vert de la FDA pour lancer LINK, un essai charnière chez des personnes atteintes de paralysie sévère liée à la sclérose latérale amyotrophique (SLA). L’autorisation annoncée concerne l’essai, pas la commercialisation de l’implant.

Ce que fait le curseur

Dans le système présenté par l’entreprise, l’implant enregistre des signaux cérébraux associés à une intention de mouvement. Un logiciel en tire une commande numérique. La consigne donnée aux participants est par exemple d’imaginer un mouvement de la main pour diriger le pointeur. Selon Neuralink, les utilisateurs de ses essais peuvent généralement déplacer le curseur et simuler les clics gauche, droit et central d’une souris. Les performances varient d’un participant à l’autre.

Cela permet, dans les démonstrations publiées par la société, de choisir un élément à l’écran, de communiquer ou d’utiliser certains jeux. Des fonctions telles que le pilotage d’un fauteuil ou d’un bras robotisé font l’objet d’expérimentations séparées et ne sont pas disponibles à tous les participants. La démonstration d’un pointeur n’implique ni la récupération d’un mouvement physique ni la lecture de pensées en général.

Le prochain test porte sur les usages au quotidien

Neuralink dit s’appuyer sur plus de 30 personnes implantées aux États-Unis, au Canada et au Royaume-Uni, dans le cadre d’études préliminaires. Ce total, communiqué par le promoteur, agrège plusieurs essais. Il ne représente ni l’effectif de LINK ni une mesure de l’efficacité du dispositif chez les personnes atteintes de SLA.

Le nouvel essai doit examiner la sécurité, la fiabilité à long terme et la capacité de participants à utiliser des appareils numériques dans leur vie quotidienne. L’entreprise a annoncé l’ouverture des inscriptions. Elle n’a pas publié de résultats pour cet essai : les performances présentées jusqu’ici ne disent pas encore combien de participants pourront accomplir ces tâches seuls, à quelle fréquence ni pendant combien de temps.

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