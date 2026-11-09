Nvidia : Jensen Huang face aux enquêtes

Nvidia ouvre une enquête indépendante après les révélations concernant Jensen Huang et une opération présumée de renseignement chinois. Son dirigeant reconnaît une infidélité, sans admettre de compromission de données. Trois commissions de la Chambre des représentants demandent des explications pour le 18 novembre. Le dossier suscite également des appels à enquêter au Sénat. Entre démenti chinois, clarification de Singapour et contrôle des exportations de puces, les éléments confirmés doivent être distingués des accusations qui restent à établir.

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Nvidia a annoncé dimanche 8 novembre une enquête indépendante sur les soupçons d’une opération de renseignement étrangère visant Jensen Huang. Son dirigeant reconnaît une infidélité et promet de coopérer. Au Congrès, trois commissions de la Chambre réclament des explications, tandis que des sénateurs demandent des investigations. L’existence d’un espionnage et d’une compromission des secrets du groupe reste à établir publiquement.

Le dossier a franchi une étape officielle. Le conseil d’administration de Nvidia confie ses vérifications à un comité d’administrateurs indépendants, assisté de conseils juridiques extérieurs. Cette décision répond aux révélations concernant les relations de son cofondateur avec Alice Huang, une femme d’affaires liée à Megaspeed, entreprise de centres de données installée à Singapour.

Le groupe distingue toutefois l’ouverture d’une enquête de ses résultats. Son conseil affirme n’avoir, à ce stade, aucune raison de croire que la sécurité nationale américaine ou les secrets de Nvidia ont été compromis. Il maintient sa confiance dans Jensen Huang et son équipe. Il ne présente donc ni une fuite de données comme acquise, ni son dirigeant comme coupable d’espionnage.

Nvidia : une enquête indépendante, sans conclusion publiée

Les informations à l’origine de l’affaire prêtent aux services de renseignement américains des soupçons sur Alice Huang et ses liens avec le ministère chinois de la Sécurité d’État. Des enquêtes de presse américaines et britanniques évoquent une opération visant Jensen Huang. Ces affirmations reposent notamment sur des sources informées de documents non publics. Elles ne doivent pas être confondues avec une décision de justice ou des preuves rendues accessibles.

Dans un message aux salariés publié le 8 novembre sur le site du groupe, Jensen Huang reconnaît avoir trompé son épouse. Il assume la responsabilité de ses actes et présente ses excuses à sa famille et à ses collègues. Son texte ne nomme pas la personne concernée. Il soutient les investigations décidées par le conseil et s’engage à coopérer pleinement.

Cette reconnaissance ne constitue pas un aveu de transmission d’informations à une puissance étrangère. Elle confirme un élément de sa vie personnelle, sans résoudre les questions de sécurité soulevées par les révélations. Le dirigeant affirme son engagement envers Nvidia et la sécurité nationale américaine. Il demande aussi que sa famille, qu’il dit étrangère à ses choix, puisse conserver son intimité.

Une demande précise de la Chambre des représentants

Le calendrier parlementaire le plus concret vient de la Chambre des représentants. Dans une lettre datée du 4 novembre, trois présidents républicains de commission demandent à Jensen Huang de participer à une réunion commune à huis clos le 18 novembre. Ils attendent, avant le 11 novembre, l’acceptation de cette date ou une proposition alternative pendant une journée de session.

Les signataires sont Brian Mast, président de la commission des Affaires étrangères, John Moolenaar, à la tête de la commission spéciale sur la Chine, et Rick Crawford, président de la commission du Renseignement. Leur communiqué du 5 novembre précise les deux sujets attendus : les interactions du dirigeant avec Alice Huang et les protections de Nvidia contre l’espionnage étranger.

Les élus veulent déterminer dans quelle mesure l’accès chinois à des technologies et informations sensibles américaines a pu mettre en danger la sécurité nationale. Leur courrier formule une demande d’explications. Il ne publie pas de conclusion sur une compromission effective et ne confirme pas que la réunion du 18 novembre a été acceptée.

Au Sénat, une volonté d’enquêter à distinguer de l’audition

La pression vient aussi du Sénat. Selon Axios, Chris Coons a promis des investigations et des réponses du Congrès.

Cet appel ne correspond pas à l’annonce d’une audition déjà acceptée. Il faut distinguer les demandes des sénateurs, le rendez-vous sollicité à la Chambre et l’enquête interne indépendante annoncée par Nvidia.

Pékin dément, Singapour corrige une confusion

La Chine rejette les accusations. Interrogé le 30 octobre sur les informations concernant une femme d’affaires proche du patron de Nvidia, le porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères, Guo Jiakun, les a qualifiées de non étayées. Il y voit une campagne de dénigrement de son pays. Ce démenti fait partie des positions officielles disponibles.

Une autre clarification vient de Singapour. Le ministère de l’Intérieur a indiqué le 31 octobre que ni le gouvernement ni ses responsables n’avaient tenu les propos qui leur étaient attribués sur Alice Huang. Il dément avoir mené les investigations décrites concernant ses supposés liens avec le renseignement chinois ou sa proximité avec Jensen Huang.

Le ministère publie en annexe une réponse de la police du 30 octobre. Celle-ci confirme que des investigations concernant Megaspeed se poursuivent, sans en détailler le contenu. Deux éléments différents coexistent donc : une enquête concernant une entreprise et le démenti d’investigations personnelles présentées dans la presse. Les fusionner donnerait une portée erronée aux déclarations de Singapour.

Pourquoi les puces d’intelligence artificielle sont au centre

Megaspeed intervient dans les infrastructures de calcul, un secteur où l’accès aux processeurs avancés constitue un enjeu commercial et stratégique. Les accélérateurs de Nvidia servent notamment à entraîner et faire fonctionner des modèles d’intelligence artificielle. Les relations avec un client de ce secteur intéressent donc les élus au-delà du comportement personnel du dirigeant.

Le régime américain n’est pas une interdiction uniforme visant toutes les puces. Le 13 janvier 2026, le Bureau de l’industrie et de la sécurité a annoncé un examen au cas par cas des demandes d’exportation vers la Chine de certains modèles, dont les Nvidia H200 et AMD MI325X, sous conditions de sécurité. La destination, les caractéristiques du matériel et les autorisations applicables comptent.

Cette distinction évite un raccourci : une relation commerciale avec une entreprise asiatique ne démontre pas, à elle seule, un contournement des contrôles. Les interrogations portent sur les clients, l’utilisation finale des équipements et la protection des informations sensibles. Les documents publics examinés ne permettent pas d’établir qu’un transfert illicite résulte de la relation personnelle évoquée.

Les prochains jalons sont désormais identifiables : la réponse demandée pour le 11 novembre, la réunion proposée le 18 et les suites de l’enquête indépendante. Nvidia n’a pas annoncé de date pour ses conclusions. Son conseil promet de communiquer de nouvelles informations lorsque cela sera approprié.

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