La Chine prolonge pour deux mois la suspension de restrictions visant des entités américaines, à partir du 10 novembre. Les licences restent obligatoires pour les biens à double usage. Washington maintient également une pause maritime, sans règlement définitif des différends commerciaux entre les deux puissances ni suppression générale des contrôles. Les décisions chinoises concernent deux listes distinctes adoptées en avril 2025. Elles laissent ouvertes certaines transactions, mais n’accordent aucune autorisation automatique aux fournisseurs et ne permettent pas de généraliser cet assouplissement à toutes les sanctions.

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La Chine prolonge de deux mois la suspension de mesures visant des entités américaines, à partir du 10 novembre 2026. Le ministère chinois du Commerce a annoncé cette décision lundi 9 novembre, à 16 heures à Pékin. Deux dispositifs sont concernés : les restrictions sur les biens à double usage et celles liées à la liste chinoise des entités « non fiables ».

Cette nouvelle étape de la trêve commerciale Chine–États-Unis porte sur des mesures précises, prises en avril 2025. Elle ne constitue ni une levée générale des sanctions ni un retour au libre commerce des technologies sensibles. Pékin maintient l’examen administratif des transactions et des demandes d’exportation.

Une trêve commerciale Chine–États-Unis limitée à deux listes

Le premier communiqué concerne 16 entités américaines inscrites sur la liste de contrôle des exportations le 4 avril 2025. L’annonce chinoise numéro 21 interdisait de leur fournir des biens à double usage, c’est-à-dire susceptibles d’applications civiles et militaires. Elle ordonnait aussi l’arrêt immédiat des exportations concernées. Des demandes exceptionnelles pouvaient toutefois être déposées auprès du ministère.

La liste comprend notamment High Point Aerotechnologies, Sierra Nevada Corporation, Edge Autonomy Operations, Saronic Technologies, Oceaneering International et Cubic Corporation. Elle vise des destinataires nommément désignés, et non toutes les entreprises américaines. Les exportateurs doivent donc identifier leur client et la nature du produit avant de déterminer le régime applicable.

Le second communiqué porte sur 11 entités inscrites, le même 4 avril 2025, sur la liste des entités « non fiables ». Les mesures associées à cette décision restent suspendues pendant deux mois supplémentaires. Les entreprises chinoises peuvent solliciter l’autorisation de traiter avec les entités concernées. Le mécanisme chargé de cette liste conserve le pouvoir d’examiner et d’approuver les demandes conformes aux règles.

Chaque suspension se limite à la décision de 2025 qu’elle désigne. Les autres listes de sanctions ne sont pas couvertes par ces deux annonces. Une entreprise soumise à plusieurs restrictions doit donc continuer à respecter celles qui demeurent applicables.

Les licences restent nécessaires

Pour les biens à double usage destinés aux 16 entités, le ministère chinois rappelle explicitement la procédure : l’exportateur doit présenter une demande selon le règlement national de contrôle. L’administration autorisera les opérations répondant aux conditions légales. La prolongation évite ainsi le retour immédiat de l’interdiction ciblée, mais elle ne garantit pas l’acceptation d’une livraison.

Cette distinction compte pour les chaînes d’approvisionnement. Une entreprise peut disposer d’un contrat commercial sans avoir encore obtenu le droit d’expédier le produit concerné. Le délai supplémentaire laisse ouvertes des possibilités de transactions, sous contrôle. Les communiqués ne chiffrent ni les volumes de commandes concernés ni les licences déjà délivrées.

Pékin rattache les deux décisions au consensus du huitième cycle de consultations économiques et commerciales sino-américaines. Il annonce une prolongation de deux mois à compter du 10 novembre, sans promettre de suppression définitive des restrictions.

Une suspension déjà prolongée en 2025

Le calendrier éclaire la portée de l’annonce. Le 5 novembre 2025, le ministère avait annoncé la poursuite, pour un an à partir du 10 novembre, de la suspension des mesures visant les 16 entités de la décision d’avril. Le texte de lundi intervient à l’approche de cette échéance. Il étend un régime existant plutôt qu’il ne crée une exemption entièrement nouvelle.

Le communiqué de 2025 distinguait déjà cette situation de celle de 15 autres entités, visées par une décision du 4 mars. Pour ces dernières, Pékin avait annoncé l’arrêt des mesures correspondantes. Pour les 16 entités d’avril, il avait retenu une suspension temporaire. Cette différence juridique demeure essentielle : une mesure suspendue peut redevenir applicable si aucun nouveau texte ne prolonge le répit.

Une proposition américaine distincte sur les redevances maritimes

Du côté américain, l’USTR a proposé une prolongation de deux mois de la suspension des mesures issues de son enquête sur les secteurs maritime, logistique et de la construction navale chinois. L’avis publié le 26 octobre prévoit une période allant du 10 novembre 2026 au 9 janvier 2027 à 23 h 59, heure de l’Est américain.

Ce document ouvre une consultation sur une modification proposée. Il ne constitue pas, à lui seul, la décision définitive d’adoption. Il prévoit que les redevances maritimes et certains droits sur les équipements portuaires resteraient suspendus pendant cette période, afin de permettre la poursuite des négociations.

Les annonces chinoises du 9 novembre et cette proposition américaine doivent donc être distinguées. Le répit accordé par Pékin est limité à des mesures précisément identifiées. Les exportateurs concernés restent soumis à l’examen de leurs demandes de licence.

Couverture : ministère chinois du Commerce à Pékin, photographie d’archives du 27 mai 2021. N509FZ / Wikimedia Commons, CC BY-SA 4.0. Recadrage et habillage éditorial assistés par IA ; composition sous la même licence.

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