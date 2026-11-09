Océans et glaciers : l’alerte climatique de l’OMM

Le rapport climatique présenté le 9 novembre à la COP31 ne se limite pas aux records de température. L’OMM décrit une accumulation de chaleur dans les océans, une hausse du niveau des mers et des pertes glaciaires. Les données disponibles portent sur différentes périodes, de 2025 à septembre 2026. El Niño accentue les risques pour les prochains mois. L’OMS prépare une réponse sanitaire internationale, tandis que le bilan climatique définitif de 2026 reste attendu en mars prochain.

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Océans et glaciers concentrent une nouvelle alerte de l’Organisation météorologique mondiale (OMM). Son bilan présenté lundi 9 novembre à la COP31, à Antalya, décrit une chaleur marine persistante, un niveau des mers record et un recul des réserves d’eau. Ces évolutions exposent les littoraux, l’agriculture et les services de santé à des risques qui dépassent le classement des années les plus chaudes.

Océans et glaciers : la chaleur s’accumule

Les observations provisoires disponibles jusqu’en juillet orientent 2026 vers une dixième année consécutive de record de chaleur océanique. Le niveau moyen des mers atteint aussi son maximum dans la série satellitaire commencée en 1993. Le rapport associe cette hausse au réchauffement des eaux, qui se dilatent, et à la fonte des glaces continentales.

Ces indicateurs mesurent des phénomènes différents. La température de surface ne résume pas la chaleur stockée en profondeur. L’océan absorbe environ 90 % de l’excès de chaleur du système climatique. Cette accumulation contribue à modifier les écosystèmes marins et à alimenter certaines tempêtes.

Des pertes de glace et moins d’eau stockée sur terre

Le dernier bilan annuel disponible pour les glaciers porte sur 2025 : plus de 400 milliards de tonnes de glace perdues. Les dix-neuf régions glaciaires suivies ont toutes enregistré des pertes, pour la quatrième année consécutive.

Les réserves d’eau terrestre comprennent notamment nappes, sols, cours d’eau, réservoirs, neige et glaciers. En 2025, 42 % de la superficie mondiale évaluée présentait un stockage inférieur à la normale, contre une moyenne de référence de 25 %. Ce chiffre ne signifie pas que 42 % de l’eau mondiale a disparu.

El Niño augmente les risques jusqu’en 2027

Le rapport s’appuie, selon les indicateurs, sur des observations allant jusqu’en septembre. Il ne couvre donc pas encore tous les effets du renforcement récent d’El Niño. Celui-ci redistribue la chaleur océanique et modifie les pluies. Ses conséquences peuvent se prolonger en 2027.

Le diagnostic américain du 8 octobre apporte un repère complémentaire. Le Climate Prediction Center estimait à plus de 83 % la probabilité d’un épisode fort à très fort jusqu’au trimestre janvier-mars 2027. Il observait déjà un déplacement des pluies vers le Pacifique central et oriental, avec une convection réduite sur l’Indonésie. Les effets régionaux attendus restent des probabilités, pas la garantie d’une catastrophe dans chaque pays.

La santé prépare déjà sa réponse

L’Organisation mondiale de la santé a publié le 2 novembre un plan couvrant octobre 2026 à septembre 2027. Il organise sa réponse de niveau 3 autour de la surveillance, de la prévention, des soins et de la coordination. Son besoin initial de financement atteint environ 35 millions de dollars pour six mois.

Le dispositif privilégie l’anticipation et le maintien des services essentiels. Il prévoit une surveillance sanitaire intégrant les informations climatiques, une préparation logistique et la protection des populations vulnérables. Il doit être adapté à l’évolution des risques, plutôt qu’appliqué uniformément partout.

Un bilan provisoire, plusieurs calendriers de mesure

L’OMM situe la température moyenne de janvier à septembre 2026 à environ 1,47 °C au-dessus de 1850-1900. Cette moyenne sur neuf mois ne constitue pas encore le résultat annuel. Les valeurs de 2025 concernant glaciers et eau douce ne sont pas davantage des mesures du seul automne 2026.

Le rapport définitif sur le climat mondial de 2026 est attendu en mars 2027. Le prochain diagnostic mensuel américain sur El Niño doit paraître le 12 novembre.

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