Paraguay : Peña destitué et détenu, Alliana investi

Santiago Peña a été destitué le 6 novembre 2026 par le Sénat paraguayen, puis placé en détention à domicile dans l’affaire Ueno Bank. Pedro Alliana a prêté serment pour lui succéder jusqu’en août 2028. Antonio Barrios devient vice-président. La procédure parlementaire s’est poursuivie malgré la démission annoncée la veille. Le parquet enquête sur des faits présumés d’abus de confiance et d’autres infractions. Le nouveau président promet des mesures immédiates pour les épargnants touchés par la crise bancaire.

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Santiago Peña a été destitué au Paraguay, vendredi 6 novembre 2026, puis placé en détention à son domicile. Le Sénat l’a écarté de la présidence après la crise d’Ueno Bank. Pedro Alliana, jusque-là vice-président, a prêté serment devant le Congrès pour lui succéder et achever le mandat jusqu’en août 2028.

Les 44 sénateurs présents ont voté pour le départ de Peña. Ce vote constitue une destitution à l’issue d’un procès politique, et non l’acceptation de sa démission annoncée jeudi. La procédure parlementaire s’est poursuivie malgré cette annonce, dans un pays où la faillite de la banque a provoqué le gel de millions de comptes.

Peña destitué au Paraguay après le procès politique

La Chambre des députés avait transmis l’accusation au Sénat le 5 novembre. Les élus mettaient en cause les liens de Peña avec le groupe financier, la surveillance de la banque et les placements de fonds publics. Le président contestait les accusations. Ses avocats ont défendu sa position devant les sénateurs vendredi, sans sa présence.

La décision du Sénat porte sur sa responsabilité dans l’exercice de ses fonctions. Elle ne vaut pas condamnation pénale. L’article 225 de la Constitution distingue la destitution parlementaire des poursuites devant la justice ordinaire. L’article 189 exclut également les anciens présidents déclarés coupables dans un procès politique du statut de sénateur à vie.

La démission de jeudi n’avait pas réglé la sortie du pouvoir. Le Congrès n’avait pas mené à son terme la procédure d’acceptation. Les défenseurs de Peña souhaitaient que les parlementaires privilégient cette voie plutôt que de poursuivre le jugement politique.

Une détention à domicile dans l’affaire Ueno Bank

Après la destitution, le parquet a ordonné la détention de Santiago Peña et de Carlos Carvallo, ancien président de la banque centrale. La mesure relève de l’enquête pénale sur des faits présumés d’abus de confiance et d’autres infractions liés à Ueno Bank.

La police a exécuté l’ordre visant Peña à son domicile. Le parquet prévoit qu’il y reste jusqu’à sa présentation à l’unité spécialisée dans les délits économiques et la corruption. La mesure ne préjuge pas de sa culpabilité. Elle se distingue aussi d’une peine de prison prononcée après jugement.

Alliana investi, Antonio Barrios vice-président

Pedro Alliana a prêté serment lors d’une séance réunissant les deux chambres, présidée par Basilio Núñez. Le Congrès a ensuite choisi Antonio Barrios comme vice-président. Celui-ci a quitté son siège de sénateur et a également prêté serment. Les deux responsables doivent compléter le mandat constitutionnel 2023-2028.

Cette succession suit le mécanisme prévu à l’article 234 de la Constitution. Le vice-président remplace le président en cas de vacance définitive. Le Congrès désigne le nouveau vice-président lorsque cette fonction devient vacante durant les deux dernières années du mandat.

Dans son premier discours, Alliana a promis des mesures immédiates pour indemniser les épargnants touchés par la crise. Il a demandé de donner la priorité aux plus défavorisés et présenté la transparence comme une exigence de son gouvernement.

La banque centrale avait décidé le 2 novembre de placer Ueno Bank en résolution. Après correction de ses comptes, son ratio de solvabilité était passé sous la moitié du minimum requis. Le remboursement des déposants reste une urgence du nouveau pouvoir, tandis que l’enquête pénale poursuit son cours.

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